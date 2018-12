ASUS ROG Strix RTX 2080 8G, Tampilan Lama Performa Lebih Apik

Performa ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G

Testbed Medcom.id Prosesor Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 2700X Motherboard ASUS Z370-A Prime, MSI X470 Gaming Plus RAM Apacer Panther RAGE 2400 MHz (2x 8GB) VGA Colorful GTX 1070 X-Top-8G, ASUS ROG Strix RX Vega 64 8G Pendingin Noctua NH-U21S Storage Apacer Panther AS340 240GB, Seagate Barracuda 8TB PSU Corsair RM 850X Monitor ASUS PB287Q 4K, ASUS MZ27AQ Mouse Corsair Dark Core SE, Corsair Scimitar Pro Mousepad Corsair MM1000 Qi, Corsair MM800 Polaris Keyboard Corsair K63 Wireless, Corsair K70 RGB MK.2 SE Headset Corsair HS60, Corsair HS70

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming Plus Sistem pendingin bagus seperti pendahulunya

Mode Dual BIOS mudah diakses

Switch menonaktifkan LED RGB

Performa memuaskan Minus Ukuran cukup besar

Tampilan masih seperti pendahulunya

ASUS menjadi vendor pertama yang menawarkan Medcom.id kesempatan menjajal kartu grafis terbaru mereka, ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming.Pertama, melihat ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming, Medcom.id teringat dengan desain kartu grafis jajaran ASIS ROG Strix, misalnya ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti dan GTX 1070 Ti yang pernah kami ulas. Desain wajahnya memang sama.ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming masih mengandalkan tiga buah kipas pendingin dengan guratan yang ditanamkan LED RGB yang bisa dikustomisasi. Bukan penggemar RGB? Di panel belakangnya tersedia tombol untuk menonaktifkan tampilan tersebut.ASUS menyematkan plat tambahan atau reinforced frame di sisi atas dan bawhanya yang diatasnnya ditulisan "GEFORCE RTX" sehingga membuatnya semakin terlihat menarik. Reinforced frame ini disebut bis mencegah papan PCB bending atau melengkung.Untuk sistem pendinginannya ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming tampak masih mengadopsi DNA yang sama dari seri GeForce GTX 1080 Ti yang pernah diulas.Namun ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming tidak lagi mengusung desain kipas pendingin Wing Blade paten ASUS, melainkan desain Axial-tech Fan. Desain ini memiliki sirip baling-baling kipas atau blade yang lebih panjang untuk meningkatkan tekanan udara dan juga dilengkapi sertifikasi IP5X anti debu.Teknologi 0db juga masih dihadirkan. Baling kipas baru akan berputar saat suhu terdekteksi mencapai lebih dari 55 derajat celcius. Desain ukuran permukaan heatsink yang lebih lebar dan juga menyentung langsung GPU atau desain ASUS MaxContact juga masih diimplementasikan.Menariknya, di ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming tersedia switch Dual BIOS yang menyediakan dua mode performa yaitu mode Q (Quiet) yang menonjolan perform senyap sementara mode P (Performance) lebih menunjang beban kerja lebih berat tapi suhu lebih rendah lagi.Pada mode P, baling kipas akan terus berputar, fitur 0db tidak akan aktif. Dual BIOS ini bisa digunakan tanpa menggunakan software tambahan. Selain itu I/O Port di kartu grafis ini juga tergolong lengkap.Tersedia dua port HDMI, dua port DisplayPort yang membuatnya bisa terhubung keempat monitor sekaligus. Ada juga satu port USB Type-C untuk kebutuhan perangkat VR.ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming berbasis NVIDIA GeForce RTX 2080 memiliki 2944 CUDA core dengan memory clock 1400MHz dan VRAM 8GB GDDR6. Clock speed yang disediakan ada dua, yaitu mode normal atau gaming di base clock 1515MHz dan boost clock 1860MHz. VGA ini juga mendukung mode OC (Overclocking) di base clock 1515MHz dan boost clock 1890MHz.Kartu grafis ini diuji dengan mode bawan untuk mengetahui performa, termasuk mode default pada motherboard dan prosesor yang digunakan.ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming dipasang pada motherboard ASUS ROG Strix Z390 Maximus XI Extreme dengan prosesor Intel Core i9-9900K serta beberapa komponen dari testbed milik Medcom.id untuk melengkapinya.Pada pengujian sintetis 3DMark Firestrike untuk melihat performa untuk mendukung kemampuan gaming, ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming tercatat mampu menghasilkan skor 22.069, tertinggi dibandingkan generasi GeForce GTX yang pernah Medcom.id uji.Skor 3DMarkk Firestrike tersebut masih lebih tinggi dari NVIDIA GeForce TX 2080 versi reference. Kemudian Medcom.id melakukan pengujian untuk memainkan game kelas AAA seperti The Witcher 3: Wild Hunt, Far Cry 5, dan yang terberat dalam pengujian adalah Ashes of Singularity: Escalation.Seluruh game dimainkan di resolusi 1920x1080 dengan kualitas grafis di tingkat Ultra. Kartu grafis ini sendiri mendukung resolusi layar hingga 7680x4320. Terpantau frame rate rata-rata saat game dimainkan seluruh berada di atas 60fps yang artinya performanya sudah sangat memuaskan karena mencapai standar minimal tertinggi.Tanpa penjelasan panjang lebar gamer atau pemerhati tren kartu grafis tentu sudah bisa menebak performa dari teknologi GeForce RTX 2080 terutama saat diracik oleh OEM seperti ASUS ROG.ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming yang hadir dengan memiliki VRAM 8GB tergolong sudah sangat cukup. Meskipun tampilan depannya minim perubahan dari keluarga berbasis NVIDIA GeForce GTX tapi performa racikan ASUS ROG tidak bohong berdasarkan pengujian yang dilakukan Medcom.id.ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming juga masih mengadopsi teknologi pendingin paten ASUS yang seri sebelumnya namun dengan perubahan desain kipas yang baru. Fitur Dual BIOS menurut Medcom.id adalah fitur menarik karena pengguna tidak membutuhkan software untuk menggunakannya.Melihat performa dan fiturnya yang menarik maka Medcom.id tidak terkejut apabila kartu grafis ini dibanderol di harga agak tinggi yaitu di kisaraan Rp19,5 juta. Namun kami tidak bisa menyebut harga ini paling mahal, karena ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming adalah kartu grafis OEM berbasis RTX 2080 pertama yang Medcom.id uji.(MMI)