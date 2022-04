Garmin Venu 2 Plus, Smartwatch dan Telepon Jadi Satu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Garmin Venu 2 Plus merupakan versi pembaruan dari Venu 2 yang diluncurkan pada tahun 2021 lalu, dan berbekal fitur fitness yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan pendahulunya.Sebagai informasi, perangkat ini dirilis di Indonesia pada bulan Januari 2022 lalu, seharga Rp7.489.000. Selain itu, perangkat ini juga memenangkan CES 2022 Innovation Awards pada kategori health & wellness.Smartwatch ini tidak hanya mengunggulkan fitur terkait kesehatan yang lengkap, juga kehadiran speaker dan mikrofon terintegrasi, memungkinkan Anda untuk menerima panggilan telepon langsung dari pergelangan tangan. Lantas apa lagi yang ditawarkan Garmin Venu 2 Plus ini. Simak ulasan kami berikut ini.Garmin Venu 2 Plus hadir dengan desain lebih kasual dan ramping, sehingga sesuai untuk digunakan dalam mendampingi aktivitas sehari-hari Anda. Bodi perangkat ini juga lebih tipis jika dibandingkan dengan sejumlah perangkat pelacak fitness Garmin sebelumnya.Perangkat ini hadir dengan layar OLED berukuran 1,3 inci, sebesar layar yang diusung oleh generasi sebelumnya, Venu 2 dalam varian diameter layar 45mm. Namun, bentuk baru yang diusung jam tangan ini mampu menghadirkan rasio layar ke permukaan lebih tinggi dan tampil lebih menyerupai smartwatch.Layar perangkat ini mengusung resolusi 416 x 416 piksel, menyuguhkan tampilan cerah dan tajam, bahkan di bawah paparan sinar matahari. Layar ini juga dilindungi lapisan pelindung Gorilla Glass 3 dan berbekal fitur auto brightness dan opsi always on.Cincin besi di sekitar layar disebut menggunakan Physical Vapour Deposition (PVD), tidak hanya mempercantik tampilan perangkat, tapi juga membantu meningkatkan kekerasan dan ketahanan layar terhadap goresan.Selain itu, perangkat ini juga hadir dengan sasis powder gray terbuat dari material polimer yang diperkuat serat dengan penutup belakang logam, dan tali jam silikon dengan standar industri 22 mm, serta telah dilengkapi dengan kemampuan kedap air hingga rating 5ATM.Dengan demikian, Anda perlu khawatir mengenakan Garmin Venu 2 Plus ini pada kegiatan yang melibatkan air seperti berenang dan olahraga air lain, kehujanan, ataupun sekadar berkeringat karena berolahraga.Sudah dibekali dengan layar sentuh, Garmin masih menyematkan tiga tombol fisik di sisi kanan bodi venu 2 Plus. Tombol paling atas difungsikan sebagai tombol tindakan, dan Anda dapat memanfaatkannya untuk memulai dan menghentikan pewaktu atau timer aktivitas dengan menekan tombol ini sebanyak satu kali.Sedangkan menekan tombol paling atas ini selama beberapa detik akan mengaktifkan smartwatch dan menampilkan menu kendali. Menekan tombol ini hingga bergetar tiga kali juga memungkinkan Anda untuk meminta bantuan.Sementara tombol di bagian tengah merupakan tombol custom atau dapat disesuaikan sebagai tombol akses pintas untuk fitur tertentu. Menekan tombol ini selama beberapa saat memungkinkan Anda untuk mengakses asisten digital di smartphone yang terhubung dengan perangkat.Tombol terakhir yang terletak di paling bawah berfungsi untuk kembali ke tampilan layar sebelumnya, sedangkan menekannya selama beberapa detik akan menampilkan menu pengaturan di layar smartwatch.Sementara itu di bagian belakang bodi perangkat, Anda akan menemukan sensor pendeteksi serta lubang yang merupakan port untuk mengisi daya baterai. Port ini menggunakan antarmuka charger berdesain khusus dari Garmin, sehingga untuk mengisi daya baterai, Anda harus menggunakan charger yang tersedia di kotak kemasan penjualan produk.Selain karena berbobot ringan, kenyamanan penggunaan juga disuguhkan oleh bagian tali Garmin Venu 2 Plus, terutama saat dikenakan dalam jangka waktu lama. Sebab bagian tali ini tidak menimbulkan rasa gatal, terutama saat pergelangan tangan berkeringat akibat aktivitas.Bagian pengait juga tidak terlalu terasa mengganggu saat menggunakan smartwatch ketika mengetik di laptop.Menggunakan sistem operasi Garmin OS, Garmin Venu 2 Plus dapat terhubung baik pada smartphone Android maupun iOS. Smartwatch ini dapat terhubung dengan mudah selama perangkat tersebut terinstal aplikasi Garmin Connect.Antarmuka pengguna Garmin Venu 2 Plus ini sedikit berbeda dari beberapa perangkat yang pernah kami coba. Untuk dapat menavigasikannya dengan mulus, kami membutuhkan waktu pembiasaan sedikit lebih lama.Berbekal integrasi speaker dan mikrofon di sisi kiri bodi perangkat, Anda dapat memanfaatkan Venu 2 Plus untuk memanggil asisten suara, pada perangkat Android yaitu Google Assistant. Selain itu, smartwatch ini juga dapat menerima panggilan telepon, meski suara yang disuguhkan speaker tidak terlalu keras.Pada kondisi ruang lebih senyap, suara telepon masih bisa terdengar, namun lain halnya pada kondisi ruang lebih berisik. Selain itu, Garmin Venu 2 Plus berbekal kemampuan untuk menyimpan lagu hingga 650 lagu, serta mendukung sejumlah layanan streaming musik seperti Spotify dan Joox Music.Hanya saja, untuk menikmati layanan streaming musik tersebut, Anda akan diminta untuk menghubungkan smartwatch ke WiFi via aplikasi Garmin Connect. Garmin Venu 2 Plus berbekal rangkaian fitur pemantau kesehatan yang tergolong lengkap.Smartwatch ini berbekal fitur pemantau detak jantung, program pemantauan tidur dengan skor tidur dan insight, Pulse Ox untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, pemantauan energi Body Battery, latihan pernapasan, tingkat stress, hidrasi, dan Health Spot.Sebagai informasi, Health Spot berkemampuan mencatat statistik kesehatan penting setiap dua menit. Selain itu, Garmin Venu 2 Plus juga menawarkan kemampuan peringatan yang dapat dikonfigurasikan pada fitur pemantau detak jantung.Garmin turut membekali Venu 2 Plus dengan fitur kesehatan untuk perempuan, termasuk pelacakan siklus menstruasi dan pelacakan kehamilan. Smartwatch ini juga hadir dengan lebih dari 25 aplikasi bawaan untuk olahraga dalam ruangan dan GPS sesuai dengan kegiatan favorit.Kegiatan yang tersedia pada perangkat ini termasuk berenang berjalan, yoga, berlari, berenang di kolam renang, bersepeda, High Intensity Interval Training (HIIT), dan lainnya. Smartwatch ini juga menyediakan pola latihan bawaan dan lebih dari 75 animasi olahraga.Animasi tersebut berkemampuan mendemonstrasikan postur dan teknik yang tepat untuk yoga, karido, HIIT, pilates dan kekuatan. Soal baterai, Garmin Venu 2 Plus tampil unggul karena mampu bertahan dalam jangka waktu lama.Dalam mode penghemat baterai aktif, Garmin Venu 2 Plus mampu bertahan selama 10 hari, sedangkan dalam mode smartwatch reguler, perangkat ini mampu bertahan selama sekitar sembilan hari.Pada mode GPS dan pemutaran musik aktif, perangkat ini mampu bertahan selama sekitar delapan jam. Sedangkan dengan kondisi GPS aktif namun tanpa melakukan pemutaran musik, perangkat ini mampu bertahan selama 24 jam.Sementara itu, baterai Garmin Venu 2 Plus dapat terisi penuh hingga 100 persen dari sisa baterai sebanyak empat persen dalam waktu sekitar 1 setengah jam.Garmin Venu 2 Plus menawarkan fitur kesehatan dan kebugaran yang tergolong lengkap. Tidak hanya soal fisik, smartwatch ini juga menghadirkan fitur pemantauan kesehatan mental via fitur pemantauan level stress.Kehadiran fitur ini akan membantu mengingatkan Anda saat level stress tinggi dan berlatih pernapasan dengan lebih baik saat mendapatkan indikator level stress tinggi tersebut. Banderol harga Rp7.489.000 mungkin dinilai tergolong mahal untuk sebagai konsumen, namun kami rasa cukup sepadan dengan fitur tergolong lengkap dan desain elegan yang ditawarkannya.