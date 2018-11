Nokia 6.1 Plus, Pilihan Pemburu Android One

Desain

Antarmuka

Kamera

Performa

Spesifikasi Nokia 6.1 Plus Prosesor Qualcomm Snapdragon 636 OS Android 8.1 Oreo (Android 9.0 Pie ready) RAM 4GB GPU Adreno 509 Memori Internal 64GB up to 256GB via MicroSD Kamera Belakang 16MP+5MP, Depan 16MP Baterai 3.060 mAh Layar 5,3 inci LCD IPS (1080x2280) rasio 19:9 Harga Rp3.399.000

8.4 Nokia 6.1 Plus Plus Desain mewah di kelasnya

Android One

Kamera memuaskan, inovasi mode Bothie

Perfoma cukup memuaskan Minus Bodi belakang sangat licin

Kamera minim fitur atau mode

Tak memadai untuk gaming

Android One adalah salah satu garapan sistem operasi Android dari Google yang menghadirkan antarmuka Android murni serta dijanjikan selalu menjadi yang pertama mendapatkan update.Hal ini membuat beberapa vendor memasukkan smartphone buatannya dalam proyek tersebut termasuk Nokia.Nokia yang kini semakin rajin menunjukkan eksistensinya di pasar smartphone Indonesia pada bulan September lalu merilis smartphone Android One berponi pertamanya di Indonesia yaitu Nokia 6.1 Plus.Medcom.id cukup penasaran seperti apa smartphone Nokia 6.1 Plus ini, yang dikenal di luar sana sebagai Nokia 6X.Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Nokia 6.1 Plus dibanderol Rp3.4 juta, rentang harga yang di Indonesia biasa ditemukan pada smartphone kelas menengah.Desain Nokia 6.1 Plus menurut Medcom.id masih tergolong mewah untuk segmen dan rentang harga tersebut. Ukurannya mengusung ukuran 5,8 inci IPS LCD rasio 19:9 hadir dengan layar berponi dan melengkung 2,5D di tepiannya.Layarnya sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 dan menyisakan hanya sedikit bezel di sisi kanan dan kiri serta bagian bawah yang digunakan untuk menuliskan nama merek. Tampilan depannya sangat mewah tapi ukurannya tergolong kecil di tangan.Hal ini akan sangat terasa bagi pengguna yang biasa menggunakan smartphone ukuran layar 6 inci. Nokia 6.1 Plus didesain dengan sudut membulat, mengobati rasa tidak suka pada desain smartphone Nokia sebelumnya yang cenderung kaku.Hanya ada tombol Power dan Volume di sisi kanan sementara di sisi kiri terdapat slot Dual SIM dengan model Hybrid yang bisa menggunakan MicroSD hingga 256GB. Sementara di bagian atas terdapat lubang audio jack untuk menggunakan earphone yang tersedia dalam paket penjualan. Pada bagian bawah terdapat grill speaker dan lubang USB Type-C.Bagian belakang menggunakan lapisan kaca yang membuatnya tidak semakin seperti smartphone kelas menengah. Konsekuensinya adalah licin di genggaman saat tangan berminyak, apalagi basah.Nokia tidak membekali paket penjualan dengan aksesori jelly case sehingga Medcom.id memilih untuk menyiapkan hard case sendiri untuk mencegah bagian belakangnya tergores atau bahkan retak saat jatuh.Pada bagian belakang terdapat kamera ganda yang diletakkan secara vertikal tepat di bagian tengah bersama LED Flash dan di bawahnya terdapat pemindai sidik jari.Bagi pengguna yang pernah menggunakan smartphone berbasis Android One tentu menyadari bahwa Nokia 6.1 Plus juga membawa antarmuka yang tidak jauh berbeda dengan mengadopsi sistem operasi Android Oreo 8.1.Antarmukanya menggunakan antarmuka Android murni dengan sedikit bloatware atau aplikasi bawaan pihak ketiga, sebagian besar adalah aplikasi esensial layanan Google.Sistem keamanannya sendiri ditunjang Google Play Protect yang menjadi bagian keunggulan dari Android One yaitu selalu mendapatkan update bahkan sistem operasinya. Saat Medcom.id menulis ulasan ini Nokia 6.1 Plus mendapatkan update ke Android 9.0 Pie.Di sisi lain antarmuka Android One memang tidak menyediakan aplikasi khusus atau istimewa tapi rasa antarmuka yang ringan ditambah minim aplikasi bawaan yang belum tentu terpakai adalah nilai positif dari Android One.Tidak ada fitur spesial dari sistem operasi ini. Mode gaming yang kini biasa dijumpai pada smartphone pun tidak tersedia di Nokia 6.1 Plus. Benar-benar menggunakan Android murni khas Android One.Nokia 6.1 Plus dibekali kamera ganda di belakangnya yang memadukan 16MP+5MP sebuah ukuran yang umum disediakan pada smartphone di segmen menengah. Medcom.id menemukan kualitasnya sangat memuaskan di kelasnya.Hasil fotonya sangat tajam dan dengan kualitas warna yang akurat dan natural dalam kondisi siang hari. Pada kondisi malam hari selama kondisi pencahayaan masih mencukupi kualitas fotonya juga cukup tajam.Apabila Anda kurang beruntung, hasil fotonya akan seperti efek cat air atau tidak tajam dan jelas terlihat noise. Kondisi yang sama juga kami temukan pada kamera depannya yang beresolusi 16MP. Selama kondisi siang hari atau pencahayaan mencukupi, kualitasnya sangat memuaskan untuk smartphone di rentang harga yang dipasang.Bicara soal fitur kamera Nokia 6.1 Plus memiliki opsi mode foto yang sedikit tapi cukup dibutuhkan. Di kamera belakang mendukung fitur HDR, Beautify, Live Bokeh dan mode Manual.Pada fitur Live Bokeh, kamera akan memberikan notifikasi apabila posisi Anda mengambil foto bokeh sudah benar dan apabila kurang sesuai atau kondisi terlalu gelap. Sementara di kamera depannya tersedia mode yang hampir sama.Untuk kemampuan merekam video kamera belakangnya mendukung fitur Time Lapse dan Slow Motion. Resolusi videonya sudah mendukung hingga UHD 4K sementara kamera depannya hanya maksimal di HD 1080p yang tentu saja kualitas ini sangat bagus.Ada satu fitur lagi yang tidak Medcom.id temukan di smartphone lain. Nokia 6.1 Plus punya mode kamera bernama Bothie yang bisa menggunakan kamera depan dan belakang bersamaan. Fitur ini sangat bagus untuk vlogging.Tampilan di layar akan menjadi split screen yang terbagi menjadi layar yang menampilkan tangkapan kamera depan dan kamera belakang. Hal ini akan sangat memudahkan saat Anda membuat vlog, Nokia juga membuat fitur ini bisa tersambung langsung dan live streaming ke media sosial maupun YouTube.Berikut ini adalah video demo dari fitur Boothie yang diabadikan oleh Medcom.id. Tidak ketinggalan, fitur ini juga masih bisa digunakan untuk menangkap foto.Di rentang harga Rp3-4 juta Nokia 6.1 Plus dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 636 dengan memori internal 64GB dan RAM 4GB, yang saat ini masih tergolong sangat cukup.Medcom.id melakukan pengujian menggunakan standar aplikasi yang kami gunakan. Skor Nokia 6.1 Plus tergolong tidak buruk karena dalam beberapa pengujian lebih unggul.Berbekal prosesor kelas menengah kami menemukan bahwa Nokia 6.1 Plus hanya mampu memainkan game PUBG di kualitas grafis rendah atau Low, dan sama sekali tidak bisa ditingkatkan ke medium.Agak mengecewakan tapi sedikit terobati karena game bisa berjalan lancar dengan suhu dalam penggunaan selama satu jam hanya berada di suhu 35 sampai 38 derajat celcius. Suhu ini hanya hangat yang tidak membuat cemas.Konsumsi baterainya selama permainan dalam durasi satu jam terpantau hanya berkurang sekitar empat persen setiap 10 menit. Layarnya juga sangat responsif, namun ukuran layar ini rasanya kecil bagi Medcom.id yang terbiasa menggunakan smartphone layar sekitar 6,2 inci.Baterainya sendiri yang berkapasitas 3.060 mAh dan berbekal USB Type-C serta prosesor terbaru Qualcomm di seri 600. Nokia 6.1 Plus mendukung pengisian cepat baterainya selama menggunakan adapter dan kabel charger dalam paket penjualan.Baterainya terpantau mampu bertahan selama hampir 10 jam dalam pengujian baterai di PCMark. Catatan daya tahan ini sudah tergolong bagus meskipun tidak mencapai 12 jam. Biasanya, daya tahan mencapai 12 jam atau lebih saat baterai ponsel punya daya mencapai 3.500 mAh.Nokia 6.1 Plus adalah smartphone yang layak bagi pengguna yang pernah merasakan pengalaman smartphone Android One. Berdasarkan pengalaman pengujian Medcom.id tidak lagi meragukan produk terkini dari Nokia yang produksinya dipegang oleh HMD Global.Desainnya sangat bagus di kelas menengah. Di sisi lain, desain kaca di bagian belakang sangat mencemaskan, ditambah Anda tidak mendapatkan jelly case di paket penjualan dn tergantikan earphone.Antarmuka Android One dan kesempatan mencicipi Android 9.0 Pie adalah sebuah keistimewaan bagi penggunanya. Kemampuan kamera juga sangat memuaskan dan Nokia 6.1 Plus, berinovasi lewat mode Bothie.Performa memang agak mengecewakan untuk bermain game karena kualitas grafis mentok di rata kiri alias Low. Namun, bekal RAM 4GB pastinya bisa membuat sebagian pengguna cukup puas.Membandingkannya dengan smartphone di rentang harga Rp3-4 juta Nokia 6.1 Plus tidak buruk. Dari sisi pengalaman penggunaan, Anda yang terbiasa dengan smartphone besar atau lebar harus beradaptasi karena Nokia 6.1 Plus akan terasa mini.(MMI)