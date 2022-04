Review Infinix Zero 5G, Performa Memuaskan tapi Tanpa NFC

Desain

Antarmuka dan Fitur

Kamera

Performa dan Baterai

Spesifikasi Infinix Zero 5G Prosesor MediaTek Dimensity 900 5G GPU Mali-G68 MC4 OS Android 11 + XOS 10 RAM 8GB Memori Internal 128GB Kamera Belakang 48MP+13MP+2MP

Depan 16MP Baterai 5.000 mAh quick charging 33W Layar 6,78 IPS LCD FHD+ 120Hz Harga Rp3.399.000

8 Infinix Zero 5G Plus Spesifikasi memuaskan

Performa mumpuni

Kuat bermain Genshin Impact di grafis tinggi

Baterai besar quick charge berdaya besar

Harga kompetitif Minus Desain

Tidak ada NFC

Jakarta: Beberapa waktu lalu Infinix meluncurkan smartphone 5G pertama mereka di Indonesia yaitu Infinix Zero 5G. Lini Zero di keluarga Infinix sendiri sejak lama memang menawarkan model yang menarik meskipun bermain di kelas menengah (middle).Infinix Zero 5G di Indonesia dibanderol pada harga Rp3.399.000 menawarkan RAM 8GB dengan memori internal 128GB, mengapa kami menilai Infinix Zero 5G hampir sempurna di kelasnya? Berikut ulasan Medcom.id.Infinix Zero 5G menawarkan smartphone layar 6,78 inci dengan panel IPS LCD resolusi FHD+. Meskipun belum menawarkan panel AMOLED yang mulai populer, Infinix Zero 5G sudah menawarkan refresh rate 120HZ, touch sampling rate 240Hz.Desain Infinix Zero 5G memang terinspirasi desain mewah high-end. Permukaannya dipoles sehingga bisa terlihat seperti material kaca dan elegan, desain yang populer di smartphone premium. Uni-curve merupakan desain bodinya yang dibuat melengkung sehingga menjadi lebih estetik.Meskipun demikian menurut kami desain ini tergolong biasa. Ini berdasarkan desain bagian frame atau bingkai kamera belakangnya. Infinix Zero 5G memiliki bodi belakang yang menonjol ke bagian kamera belakang.Desain tersebut menurut kami mengurangi kesan desain mewah dari Infinix Zero 5G. Di pasar justru sejumlah merek mendesain bingkai kamera belakang untuk membuatnya terlihat unik bahkan mewah dengan menggunakan ring dan lainnya.Infinix Zero 5G menggunakan jenis tombol Power yang berfungsi sekaligus sebagai sensor fingerprint. Di sisi kiri bodinya terdapat slot SIM Tray, di dalamnya tersedia dua slot SIM Card sekaligus MicroSD. Akibat tidak mengusung model hybrid maka pengguna harus mengorbankan salah satu slot SIM card.Di sisi bagian bawah dijumpai port USB-C, grill speaker, dan lubang audio jack. Hal ini menjadi kabar baik bagi pengguna yang masih memilih aksesori berupa wired earphone dengan interface 3,5mm audio jack.Infinix Zero 5G masih mengadopsi sistem operasi Android 11 yang dipoles menjadi XOS V10. Antarmuka di Home screen terasa cukup menarik dengan bentuk folder aplikasi yang lebih lebar dengan menampilkan empat aplikasi di dalamnya berukuran lebih besar.Sekilas antarmuka tersebut mengingatkan kami dengan antarmuka iOS namun hal ini tidak menjadi masalah karena justru menawarkan pengalaman yang berbeda. Di antara smartphone Android lain kebanyakan interface atau antarmuka yang dimodifikasi masih terasa tidak berbeda dari Android bawaan.XOS di Infinix Zero 5G juga menawarkan model swipe sisi kiri atas layar ke bawah untuk notification bar dan sisi kanan atas layar untuk toolbar. Kami menemukan sejumlah fitur menarik, misalnya Peek Proof yang akan memburamkan tampilan layar di area yang diinginkan untuk menjaga privasi dari pengintip yang ada di sebelah pengguna.Tersedia juga fitur Theft Alert yang akan membunyikan alarm saat sambungan ke charger dan earphone terlepas dalam kondisi mode tersebut menyala dan layar terkunci. Bunyi alarm baru akan berhenti saat pengguna memasukan pin sandi di Infinix Zero 5G. Fitur ini menurut kami sangat menarik.Sayangnya di sini kami tidak menemukan NFC. Hal ini menandakan Infinix Zero 5G tidak memiliki NFC. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat kini semakin populer pada smartphone kelas menengah.Infinix Zero 5G juga memiliki Game Mode yang diklaim secara otomatis mengoptimalkan performa untuk bermain game lewat fitur Dar-Link 2.0 Engine. Di dalamnya ada aplikasi X Arena yang menampilkan game koleksi pengguna, fitur ini serupa dengan smartphone gaming saat ini di pasar.Di dalam game juga tersedia dashboard untuk sejumlah menu ke pengaturan notifikasi, boost performa dan screen recorder. Hal menarik yang kami jumpai adalah Magic Button yang menyediakan fitur untuk mengatur fungsi tombol + dan - Volume ke fungsi tombol di dalam game.Infinix Zero 5G membawa tiga kamera belakang dengan kemampuan 48MP di kamera utama, 2MP kamera bokeh, dan 13MP kamera portrait serta tele 2x optical zoom. Spesifikasi ini menurut kami sudah mencukupi untuk smartphone di kelas menengah.Kami mencoba mengumpulkan sejumlah foto dengan mode bawaan AI Mode tanpa mode 48MP, di sini sama sekali tidak ada opsi untuk menonaktifkan dukungan AI. Hasil foto dari kamera Infinix Zero 5G menurut kami memuaskan. Di bagian kamera depan ada kemampuan 16MP.Infinix Zero 5G menyediakan sejumlah mode fotografis dan video yang cukup lengkap meskipun tidak banyak, namun di sini tetap tersedia night mode yang kualitasnya seperti hasil foto di atas.Infinix Zero 5G dibekali chipset MediaTek Dimensity Series yaitu Dimensity 900 5G yang diciptakan lewat fabrikasi 6nm. Jadi chipset tersebut masih tergolong baru. Di bagian GPU ada Mali-G68 MC4.Kapasitas RAM 8GB LPDDR5 ternyata masih bisa ditambah hingga 5GB sehingga menjadi 13GB lewat fitur Extended RAM. Kapasitas storage internal 128GB juga tergolong sudah sangat besar.Performa dari chipset MediaTek Dimensity 900 5G jelas membuat Infinix Zero 5G sangat menarik. Spesifikasi tersebut berhasil membuat perangkat ini bermain Genshin Impact di grafis Highest 30fps berjalan dengan mulus padahal smartphone ini dibanderol kisaran Rp3-4 juta.Refresh rate 120Hz, RAM 8GB dan performa yang bisa diajak bermain Genshin Impact dengan mulus di grafis tinggi jelas sangat menarik. Infinix Zero 5G kami uji performanya dengan PCMark dan 3DMark for Android dan skor yang dihasilkan cukup tinggi.Pada baterai Infinix Zero 5G dibekali kapasitas 5.000 mAh dengan quick charge data 33W. Paket dua hal ini sudah sangat menguntungkan penggunanya. Di pengujian PCMark Work 3.0 Battery Life diperoleh daya tahan sekitar 11 jam.Sayangnya database Medcom.id belum memiliki data perangkat lain yang menggunakan chipset setara MediaTek Dimensity 900 sehingga tidak bisa melakukan komparasi.Menurut Medcom.id smartphone Infinix Zero 5G memiliki spesifikasi yang menarik dan performa yang tidak bisa diremehkan. Meskipun begitu ada kekurangan yang membuatnya mungkin dipandang sebelah mata, pertama adalah desain dan yang kedua absennya fitur NFC.Melihat harga dan performa yang ditawarkan, sebenarnya Infinix Zero 5G sangat pantas untuk dibeli selama Anda tidak terlalu membutuhkan fitur NFC dan mempermasalahkan desainnya.