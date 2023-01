IT Smart Power Socket Dual Plug PS02, Canggih, Simpel dan Sederhana

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

8.5

IT Smart Power Socket Dual Plug PS02

Plus Mudah digunakan

Mendukung Google Assistant dan Siri

Harga tergolong terjangkau

Ada fitur penjadwalan Minus Tombol power fisik sedikit sulit diakses di posisi tertentu

Tidak ada tombol fisik untuk port USB

(MMI)

Jakarta: Perangkat Internet of Things (IoT) kini kian dapat dijangkau oleh masyarakat, sebab tersedia dalam berbagai jenis produk dengan harga bervariasi dan tidak terlalu menguras kantong konsumen.Salah satu produk IoT yang mulai banyak menarik perhatian konsumen adalah ekstensi soket listrik. Perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk dikendalikan via aplikasi yang diinstal di smartphone pengguna, salah satunya adalah IT Smart Power Socket Dual Plug PS02.Serupa dengan perangkat IoT lain, IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 didukung sejumlah fitur yang dapat kamu akses via aplikasi IT Smart, yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store. Berikut ulasan kami.Sekilas, IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 terlihat seperti ekstensi soket listrik biasa, menawarkan dua cabang soket listrik. Namun jika kamu perhatikan secara seksama, di sisi bodi masing-masing soket terdapat tombol power fisik.Menekan tombol tersebut akan menyalakan lampu indikator berwarna merah di sebelah soket, mengindikasikan bahwa soket aktif dialiri listrik sehingga dapat kamu gunakan untuk mendayai perangkat lain.Namun, tombol power daya ini tersemat di bagian sudut berdesain membulat pada bodi perangkat, sehingga jika dipasangkan ke soket listrik utama dalam posisi tertentu, tombol fisik sedikit sulit untuk diakses, sedikit menyulitkan saat ponsel dengan aplikasi IT Smart tidak berada di dekat kamu.Sementara itu, di antara dua soket listrik di perangkat IT Smart Power Socket Dual Plug PS02, kamu akan menemukan dua port USB-A, berkemampuan menghantarkan daya maksimal hingga 2,4A.Sayangnya, berbeda dengan dua soket lain, port USB-A ini tidak didampingi oleh tombol power fisik, sehingga untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya, kamu hanya dapat mengandalkan aplikasi IT Smart.Sebagai informasi, secara keseluruhan, perangkat ini mampu menanggung beban daya maksimal hingga 2300W. Sementara itu berkat desain yang diusungnya, IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 lebih cocok untuk dipasangkan pada soket daya tunggal atau soket dengan posisi berjajar secara vertikal.Sebab, jika dipasangkan pada soket daya dengan posisi lainnya, IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 ini berpotensi untuk menutupi soket listrik lainnya. Cara penggunaan ekstensi soket listrik ini juga tergolong sederhana dan tidak jauh berbeda dibandingkan dengan ekstensi soket listrik non IoT.Kamu hanya perlu memasangkan IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 ke soket listrik di dinding atau ekstensi soket listrik non IoT, dan kamu sudah bisa menggunakan IT Smart Power Socket Dual Plug PS02.Sementara itu, untuk menggunakan port USB-A pada perangkat ini, kamu perlu menghubungkan IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 terlebih dahulu ke jaringan WiFi, dengan melakukan pairing soket via aplikasi.Kamu hanya perlu mengikuti langkah yang tertera di aplikasi setelah menginstalnya di smartphone mu. Setelah terhubung via aplikasi, kamu bisa mengendalikan IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 via jarak jauh.Selain proses pairing yang tergolong sederhana, IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 juga menyuguhkan fitur sederhana di aplikasi IT Smart. Selain mengaktifkan dan menonaktifkan soket, aplikasi ini juga menawarkan opsi pengaturan lain.Opsi tersebut memungkinkan kamu untuk memberikan nama pada masing-masing soket listrik, hitung mundur dan penjadwalan. Hitung mundur memungkinkan kamu untuk mengatur waktu nonaktif soket setelah waktu yang ditentukan.Sebagai contoh, smartphone dengan dukungan teknologi pengisian daya cepat kerap menampilkan perkiraan waktu yang dibutuhkan hingga daya baterai ponsel terisi penuh. Dengan demikian, saat mengisi smartphone berteknologi tersebut, kamu bisa menyesuaikan waktu hitung mundur dengan estimasi tersebut.Sementara itu, kamu bisa memanfaatkan fitur penjadwalan jika kamu menggunakan IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 untuk mengaliri listrik pada perangkat yang perlu aktif dan nonaktif atau menyala dan mati di waktu tertentu.IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 juga mendukung Google Assistant dan Siri, sehingga kamu bisa mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat ini via perintah suara. Kamu juga dapat memantau daya listrik yang digunakan oleh perangkat yang terhubung ke IT Smart Power Socket Dual Plug PS02.Namun fitur ini hanya menawarkan fungsi sebatas monitoring, dan tidak memiliki fitur untuk membatasi penggunaan atau sejenisnya.Secara keseluruhan IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 sangat mudah sekali untuk digunakan dan sukses dalam membuat perangkat rumahan yang biasa saja menjadi dapat mendukung otomatisasi.Selain itu, aplikasi IT Smart pun berfungsi dengan baik tanpa adanya kendala. Ditawarkan seharga Rp299.000, IT Smart Power Socket Dual Plug PS02 dapat menjadi solusi untuk kamu yang ingin memanfaatkan perangkat IoT dengan harga terjangkau.