Review IT Smart CCTV Camera, Murah, Berkualitas, dan Mudah Digunakan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

8.8 IT 355 Smart CCTV Camera Plus Harga terjangkau dengan fitur lengkap

Ada mikrofon komunikasi dua arah

Aplikasi mobile

Cloud storage

Kualitas video bisa diandalkan Minus Colokan micro USB kurang sempurna

Tidak ada informasi daya tahan debu atau air, tidak disarankan untuk outdoor

(MMI)

Jakarta: Di era Internet of Things alias semuanya serba terkoneksi ke smartphone berbekal internet maka semakin banyak perangkat canggih dengan proses pemasangan yang mudah bisa dijumpai, termasuk kamera pengawas keamanan atau CCTV.Apabila dulu kamera CCTV dianggap sebagai barang mahal dan harus dikerjakan teknisi kini tidak. Merek IT atau Immersive Tech hadir di Indonesia dengan menawarkan produk CCTV pintar di harga Rp499.000 dilengkapi fitur yang canggih serta mudah digunakan.Produk yang diluncurkan beberapa waktu lalu tersebut adalah IT 355 Smart CCTV Camera. Kenapa hanya 355 derajat dan bukan 365 derajat? Pertanyaan ini pertama kali muncul di benak saya.Hal ini bisa dilihat dari desain perangkatnya, IT 355 Smart CCTV Camera memiliki sebuah lensa kamera yang bisa bergerak horizontal hingga sudut 355 derajat dan vertikal hingga 75 derajat. Apabila kamera CCTV menawarkan sudut pandang 365 derajat maka bentuk kameranya pasti berbentuk setengah lingkaran.IT 355 Smart CCTV Camera memiliki dimensi ukuran perangkat sebesar genggaman tangan orang dewasa. Di paket penjualannya tersedia perekat hingga paket baut untuk pemasangan di dinding maupun atap.Kamera CCTV ini bekerja secara nirkabel menggunakan WiFi sehingga tidak membutuhkan sambungan kabel LAN atau ethernet, namun tetap membutuhkan colokan untuk sumber daya listrik.Meskipun kabel adaptor atau colokan listriknya cukup panjang Anda harus memperhitungkan lokasi pemasangan dan jarak ke sumber listrik.Di sini saya menemukan sedikit kesulitan atau kekurangan dari IT 355 Smart CCTV. Perangkat masih menggunakan port mini USB namun posisinya yang berada di bawah CCTV membuat saya cukup sulit memasangnya.Saya kira posisi dari colokan mini USB belum masuk dengan benar karena terlihat ujung kepala colokan tidak sepenuhnya masuk. Meskipun Anda terus menekan, hal ini tidak akan berubah, setelah saya coba hubungkan ke sumber listrik ternyata posisi tersebut sudah tersambung.Hal ini harus menjadi perhatian karena pengguna yang lain mungkin mengalami kondisi yang sama dengan saya dan justru tetap memaksanya yang kemungkinan bisa merusak kabel mini USB tersebut.Di dekat lensa kamera akan ada LED yang menjadi indikator perangkat saat menyala atau proses pengaturan. Saya menemukan bahwa di salah satu ujung lensa akan terdapat port kartu memori MicroSD untuk menyimpan rekaman video dan foto.Menurut saya posisi fitur tersebut cukup aneh dan agak sulit dijangkau meskipun di paket penjualan Anda juga menerima alat ejector seperti yang digunakan pada slot kartu SIM smartphone.Kini masuk ke proses pemasangan dan pengaturan. IT 355 Smart CCTV Camera hadir dengan aplikasi mobile bernama IT Smart yang bisa dipasang di smartphone. Aplikasi ini menyediakan panduan pengaturan hingga akses ke semua fitur.Proses pengaturan di awal menurut saya sangat mudah, setiap langkah dijelaskan di dalam aplikasi. Kini saatnya masuk ke fitur yang ada di IT 355 Smart CCTV Camera yang menurut saya sudah sangat lengkap.Kamera CCTV ini dengan dengan mikrofon yang tidak hanya untuk merekam audio di luar tapi juga berkomunikasi dengan pengguna melalui aplikasi mobile IT Smart. Fitur ini menyediakan komunikasi dua arah yang sangat bermanfaat, misalnya saat ada kurir yang datang ketika kita tidak di rumah atau menegur orang mencurigakan di depan rumah yang terlihat kamera.Mikrofon ini juga berfungsi untuk pendukung fitur sound detection atau pendeteksi suara. Fitur ini dilengkapi dengan kemampuan Auto Tracking sehingga langsung melihat ke arah datangnya suara maupun gerakan lewat fitur Motion Detection.Pada smartphone penggunanya akan menerima notifikasi saat ada suara atau gerakan yang tertangkap kamera. Di pengaturan lebih mendalam Anda juga bisa mengatur sensitivitas sensor tersebut.Soal kualitas gambarnya menurut saya video dan foto yang dihasilkan cukup tajam dan jelas di kondisi malam sekalipun berkat fitur Night Visibility. Spesifikasi kameranya mampu merekam video resolusi FHD (1920x1080) dan foto 2MP.IT 355 Smart CCTV Camera juga menyediakan fitur cloud storage yang tentu saja dengan model berlangganan mulai dari per bulan hingga per tahun. Di dalamnya juga tersedia fitur Automation yaitu menghubungkan CCTV dengan perangkat IoT lainnya.Sayangnya IT 355 Smart CCTV Camera tidak menyebutkan sertifikasi daya tahan perangkatnya sehingga saya berasumsi bahwa produk ini digunakan sebagai indoor CCTV atau setidaknya pada lokasi yang tidak akan terkena hujan langsung.Menurut saya IT 355 Smart CCTV Camera menjadi produk yang cocok bagi mereka yang ingin mencoba memiliki CCTV di rumah dengan harga terjangkau dan fitur yang lengkap. Kemampuan aplikasi IT Smart yang membuatnya bisa terhubung ke perangkat pintar atau IoT bisa membantu pengguna yang berencana membuat rumahnya menjadi smart home.