Acer Nitro 5, Prosesor Anyar dan Lebih Kompetitif

Desain

Fitur

Performa

Pengujian PCMark 10 3DMark Firestrike Cinebench R15 (single) Cinebench R15 (multi) Skor 3474 5537 159 739

SPESIFIKASI Acer Nitro 5 (AN515-52) Prosesor Intel Core i5-8300H RAM 8GB DDR4 Memori Internal 1TB HDD Layar 15,6 inci resolusi FHD (1920x1080) GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB Bobot 2,7kg Dimensi 266x390x26,8 mm Harga Rp11.899.000

7.8 Acer Nitro 5 Plus Tampilan sederhana tak buruk

Masih mampu memainkan game kelas AAA

Harga kompetitif Minus Bodi masih tebal dan bongsor

Posisi trackpad kurang ergonomis dan keras

Banyak merek laptop gaming yang beredar di Indonesia. Sejauh ini, Acer terlihat masih malu-malu kucing untuk memperkenalkan jajaran laptop gaming-nya. Padahal, merek ini punya beberapa laptop gaming yang cukup terjangkau.Medcom.id baru saja selesai menguji coba Acer 5 Nitro AN515-52. Penting menyebutkan nomor seri ini, agar tidak tertukar dengan Acer Nitro 5 yang pernah kami ulas di bulan April dengan seri AN515-51. Kenapa ada dua Acer Nitro 5? Singkat cerita kali ini Acer melakukan upgrade dari seri yang pernah kami ulas, hanya ganti prosesor dan sedikit desainnya yang diakui versi ini lebih menarik.Acer 5 Nitro seri AN515-52 ini dibanderol Rp11.899.000 mengacu pada harga yang beredar di pasar pada bulan Agustus. Harganya jelas sangat murah untuk sebuah laptop gaming, Acer patut berbangga.Jangan mengharapkan desain yang sangat rupawan. Acer Nitro 5 (AN515-52) masih mengusung potongan dan lekuk bodi yang sama dengan seri Acer Nitro 5 (AN515-51) dan dihiasi aksen merah di bagian engsel serta keycap keyboard.Perbedaannya permukaan luar serta penampang keyboard memiliki motif karbon, dan masih menyediakan logo Acer Predator yang hingga saat ini menjadi pertanyaan "Mengapa Acer Nitro 5 tidak memiliki embel Predator di namanya?"Dimensinya 266x390 mm dengan ketebalan 26,8mm serta bobot 2,7kg. Dengan ukuran layar 15,6 inci Anda bisa bayangkan ukurannya yang cukup bongsor namun masih batas wajar. Bobotnya juga tergolong umum untuk sebagian laptop gaming yang tidak menjual ketipisannya.Layarnya mengusung resolusi Full HD 1920x1080, ukurannya sangat nyaman dan warnanya lumayan. Sementara di bagian keyboard Acer 5 Nitro seri AN515-52 memiliki deretan tombol yang rapat lengkap dengan numpad dan dilengkapi backlit.Backlit ini tidak mengusung RGB LED seperti laptop gaming, umumnya dan hanya memiliki satu tingkat intensitas cahaya, tidak bisa dikustomisasi seperti laptop gaming lainnya.Letak trackpad lebih mendekati sisi kiri, menurut Medcom.id apabila letaknya mendekati sisi kanan mungkin akan lebih mudah untuk menekan tombol klik kanan. Trackpad Acer Nitro 5 masih terasa keras.Aspek fitur juga termasuk dalam hal dari Acer 5 Nitro seri AN515-52 yang tidak berbeda dari seri AN515-51 yang pernah kami ulas. Tersedia webcam dan I/O Port yang masih sama.Di I/O Port tersedia satu port USB 3.0, satu port USB 3.1 Gen1 Type-C, dua port USB 2.0, satu port RJ45 dan beruntungnya masih tersedia slot SD Card Reader. Selain itu juga masih tersedia satu port HDMI.Apabila di seri laptop Acer Predator tersedia software Predator Sense untuk kustomisasi fitur dan perfoma, di Acer 5 Nitro seri AN515-52 tersedia Acer Nitro Sense yang digunakan hanya untuk mengkustomisasi kecepatan kipas berdasarkan pola konsumsi baterainya.Penggunanya bisa mengatur kinerja kipas saat suhu mulai meningkat. Tersedia juga pengaturan otomatis bernama CoolBoost. Pada kualitas audionya, Acer 5 Nitro seri AN515-52 juga masih dibekali dukungan Acer TrueHarmony dan Dolby Audio yang membuat suaranya patut diacungi jempol.Acer 5 Nitro seri AN515-52 seperti yang sudah Medcom.id singgung di atas, laptop ini hanya melakukan penggantian prosesor dari seri AN515-51 . Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i5-8300H, sementara seri sebelumnya i5-7300HQ.Mudahnya, Acer 5 Nitro seri AN515-52 kini menggunakan prosesor dari keluarga Intel Core Generasi ke-8 tapi dari kelas menengah yakni i5 sehingga masih bisa diandalkan untuk kebutuhan gaming.Kapasitas RAM bawaannya 8GB DDR4 dengan memori internal hanya mengandalkan HDD 1TB. Jangan harap menggunakan SSD juga karena harganya tentu jadi tidak terjangkau.Selain spesifikasi RAM dan memori yang tidak mengalami perubahan, demikian juga di jenis kartu grafis yang digunakan, NVIDIA GeForce GTX 1050 VRAM 4GB GDDR5.Pertama Medcom.id melakukan pengujian benchmark sintetis menggunakan aplikasi standar pengujian. Hasil skornya tidak buruk, tercatat masih ada peningkatan dibandingkan seri Acer Nitro 5 sebelumnya.Pada pengujian baterainya Acer 5 Nitro seri AN515-52 berhasil mencatatkan waktu yang sama dari seri sebelumnya, sekitar 3 jam 10 menit, daya tahan yang standar untuk sebuah laptop gaming.Medcom.id melakukan pengujian untuk bermain game kelas AAA dan di kualitas grafis Ultra resolusi 1920x1080 untuk mengetahui tolok ukur kualitas grafis sebuah game untuk bisa menyentuh framerate 30fps bahkan 60fps.Kerja keras Acer 5 Nitro seri AN515-52 pengujian menggunakan game Ashes of The Singularity: Escalation, The Witcher 3: Wild Hunt dan Far Cry 5 di kualitas grafis Ultra ternyata hanya memperoleh framerate rata-rata di 20fps.Ketika menguji di kualitas grafis normal pada game Far Cry 5, tercatat framerate rata-rata mencapai 45fps, sementara di Battlefield 1 rata-rata 58 fps.Berdasarkan catatan ini, Medcom.id menilai bahwa untuk game esport seprerti DOTA 2, CS:GO, maupun PUBG masih bisa menghasilkan framerate tinggi di kualitas grafis tinggi. Suhunya terpantau masih wajar untuk sebuah laptop gaming.Medcom.id sendiri sempat nekat menjajalnya untuk bermain game Assassin's Creed Odyssey di kualitas grafis high yang tercata framerate kerap turun ke angka belasan.Acer 5 Nitro seri AN515-52 mungkin disebut mendapatkan minor update, menyegarkan jajaran produk Acer sehingga sesuai dengan perkembangan prosesor saat ini.Tidak sepenuhnya salah, namun memang akan menyisakan sedikit rasa kecewa. Harganya yang sangat terjangkau untuk sebuah laptop gaming patut disyukuri.Selama penggunanya tidak keterlaluan dengan mengharapkan laptop ini bisa melibas semua game kelas AAA di kualitas grafis, Acer 5 Nitro seri AN515-52 masih pantas untuk menjadi pilihan cepat memiliki laptop gaming.(MMI)