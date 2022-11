Pengalaman Pakai Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 Merek IT

Desain dan Paket Penjualan





Pairing dan Persiapan Penggunaan

Kesan Penggunaan dan Kinerja

9 IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 Plus Kinerja memuaskan

Fitur bisa diakses lewat smartphone dan remote

Tidak membutuhkan koneksi WiFi

Paket penjualan dan aksesori lengkap Minus Akurasi sensor

(MMI)

Jakarta: Meskipun bagi sebagian mungkin masih asing tapi perangkat elektronik dari IT (Immersive Tech) menawarkan pilihan yang beragam. Apabila kami pernah mengulas kamera CCTV rumahan buatan IT kini giliran kami menjajal produk smart home berupa vacuum cleaner.Vacuum cleaner dengan model smart robot memang sedang populer di Indonesia. Teknologi ini menawarkan sebuah robot yang vacuum cleaner yang bisa menyedot debu alias menyapu sekaligus mengepel.Kecanggihan atau kemampuan robot pintar tersebut hadir lewat pilihan untuk mengendalikannya secara cerdas lewat smartphone, baik manual atau terprogram. Berikut ini kami bagikan review atau ulasan dari menjajal IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01.Soal desainnya, IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 punya dimensi ukuran yang cukup lebar tapi serupa dengan merek lain. Produk ini tersedia dengan beberapa aksesori pelengkap di dalam kotak penjualan.Persiapan pemasangan IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 sebelum digunakan sangat mudah. Di sini ada roller sapu dan sepasang baling-baling sapu dengan model pemasangan click-and-go. Kabar baiknya, tersedia bonus sepasang baling-baling sapu lagi untuk penggantinya.Di buku manual disebutkan apabila kondisi baling-baling sapu sudah jelek bisa diganti dengan bonus yang tersedia. IT sendiri tidak menyebut batas usia penggunaan yang optimal. Di paket penjualan juga ada semacam dua bongkahan yang berfungsi sebagai tangki penyimpan debu dan air.Keduanya harus dipasang bergantian. Tangki penyimpan debu digunakan untuk mode menyapu dan tangki air untuk mengepel (mop). Pada bagian bawah tangki air akan terdapat kain microfiber cloth untuk mengepel.Bagian microfiber ini melekat menggunakan velcro, jadi bisa dilepas dan dibersihkan apabila kotor. IT Smart Robot Vacum Cleaner GS01 menyediakan satu bonus kain microfiber cloth untuk mengepel.Proses melepas tangki debu dan air tergolong mudah. Soal kapasitas air memang ukurannya tidak terlalu besar, soal jangkauan dan kemampuan kerjanya akan kami jelaskan di bagian selanjutnya.Di buku panduan, IT tidak menyebutkan apabila tangki air aman digunakan dengan campuran karbol atau cairan pembersih lantai. Tidak ketinggalan tersedia adapter dan charging dock untuk mengisi baterai.Semua bagian tadi sudah terpasang dan kini saatnya proses pairing IT Smart Robot Vacum Cleaner GS01 dengan smartphone lewat aplikasi IT Smart. Di sini proses pairing sangat mudah, pengguna hanya menekan tombol Power/Pause di atas perangkat vacuum hingga berkedip tanda siap pairing.Di sini ada panduan suara yang menyatakan bahwa IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 berhasil melakukan mode pairing, siap bekerja untuk mode yang dipilih, baterai hampir habis, hingga saat penyedot debu bermasalah.Di dalam aplikasi IT Smart tersedia fitur kendali pintar baik manual maupun terprogram. Di mode manual bisa diarahkan lewat tombol sentuh seperti analog, sementara di mode terprogram IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 akan bekerja sesuai jadwal atau perintah.Di aplikasi tersedia dashboard yang menampilkan area lantai ruangan yang sudah dibersihkan, durasi, kerja dan kapasitas baterainya serta map yang menampilkan denah area yang sudah dibersihkan.Di sini tersedia sejumlah fungsi. Charge yang akan memerintahkan IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 untuk berhenti bekerja dan bergerak ke arah charging dock. Mode Smart membuat vacuum robot bekerja secara otomatis mencari area debu, Mopping untuk mode mengepel.Fitur kendali yang ikut disediakan adalah Edge untuk menyedot debu atau mengepel area tepi ruangan, Spot untuk area tertentu yang diinginkan, dan Manual untuk kendali menggunakan fitur analog. Mode Schedule perintah kerja berdasarkan jam atau hari bekerja serta mode yang diinginkan.Di menu More tersedia pilihan untuk tingkat daya sedot saat mode menyedot debu, Normal dan Strong, dan Water Flow Level yaitu banyaknya air yang dialirkan untuk mengepel (Low/Middle/High).Satu lagi yang terlewat adalah semua fitur di aplikasi juga ada di remote yang tersedia dalam paket penjualan. Hal ini memudahkan untuk anggota keluarga yang ingin mengoperasikan IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 tapi tidak memiliki aplikasi IT Smart.Tidak lupa, IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 juga sudah bisa terintegrasi ke perintah suara seperti Google Assistant dan Alexa.Kami termasuk yang baru pertama kali menggunakan produk seperti smart robot vacuum cleaner. Awalnya memang terasa kinerjanya lambat dibandingkan menyapu dan mengepel sendiri tapi ternyata produk ini membantu kami meringankan pekerjaan rumah.IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 kami jadwalkan bekerja pada tengah malam menjelang tidur dan pagi hari sebelum penghuni rumah bangun. Jadi tidak ada lagi terburu-buru dan melewatkan menyapu serta mengepel rumah.Bunyi IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 saat proses menyedot debu di tingkat Normal tidak senyap masih ada suara bising tapi teredam pintu kamar. Di tingkat Strong, kebisingan yang dihasilkan sama dengan alat sedot debu manual.Kecepatan kerjanya menurut kami mirip dengan produk lainnya. Hal yang perlu dinilai adalah kemampuan mendeteksi debu, beberapa kali IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 justru melewatkan area penuh debu yang ada di dekatnya dan hanya menyedot sebagian.Makanya IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 perlu waktu bekerja agak lama yaitu seperti dua kali menyapu ruangan dan tergantung ukuran ruangan. Sama seperti di mode mengepel, setidaknya alat ini harus mengepel dua kali area yang sama untuk benar-benar terasa bersih.Kami bisa memakluminya mengingat selama ini terbiasa menyapu dan mengepel secara manual. Namun sekali lagi, dengan kerja yang dijadwalkan tadi maka kondisi lantai rumah bisa bersih ketika penghuni sudah bangun.Hal yang perlu dicatat lainnya adalah pastikan Anda menentukan salah satu mode, menyapu alias menyedot debu atau mengepel. Proses ini tidak bisa dilakukan bersamaan karena dua tangki yang berbeda menggunakan slot yang sama.Saat IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 macet biasanya lampu indikator Power/Pause di bagian atas akan menyala merah dan mengeluarkan bunyi pemberitahuan. Pengalaman kami hal ini disebabkan oleh benda seperti kertas berukuran besar atau tebal yang menyangkut di roller sapu.Daya tahan baterainya tergolong cukup awet. Di kondisi baterai penuh tercatat IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 untuk area 27 meter persegi bisa digunakan dua kali mode menyedot debu.Perangkat ini akan otomatis kembali ke docking charge apabila mereka menilai proses kerja sudah selesai. IT Smart Robot Vacuum Cleaner GS01 ditawarkan di harga Rp2.799.000.