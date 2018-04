ASUS ROG Strix Flare Tampil Sederhana, tapi Memukau

9 ASUS ROG Strix Flare Plus Ukuran tombol yang lega untuk beragam ukuran tangan

Tampilan sederhana tapi tetap menarik

Menggunakan switch Cherry MX

Dihiasi LED RGB dan akrilik untuk insignia Minus Perlu tas besar untuk membawanya

Harga tergolong mahal

Keyboard gaming, apa yang terlintas di benak Anda saat mendengarnya? Sebuah keyboard yang memiliki desain yang memiliki kesan gamer hardcore dan corak warna yang sangat mengundang perhatian.Sebagian besar keyboard gaming memang memilki kesan di atas, tapi rasanya tidak dengan keyboard gaming yang diciptakan ASUS ROG yang datang ke meja pengujian kami, ASUS ROG Strix Flare.ASUS ROG Strix Flare yang hadir sebagi keyboard gaming mekanik mengusung ukuran full-size dengan deretan tombol numpad. Tentu saja ukurannya jadi cukup besar dengan dimensi 454 x 155x 31 mm. Beruntung bobotnya masih terbilang ringan, yakni 1,2kg dengan palm rest yang bisa dicopot.ASUS ROG Strix Flare hadir dengan warna Steel Grey tanpa banyak permainan corak dan warna ala keyboard gaming pada umumnya.Hanya ada beberapa bagian dengan desain metal brush diagonal seperti yang melekat pada laptop gaming dari ASUS ROG yakni ASUS ROG Zephyrus. Bagian bawahnya juga tidak luput dari perhatian. ASUS memberikan sebuah permukaan bertekstur diagonal dan juga logo ASUS ROG.Logo ASUS juga juga ditemukan pada bagian paling menarik dan sempat membuat kami bingung, yakni sebuah balok tembus pandang berbahan akrilik yang ada di sudut kanan keyboard ini dan bisa dicabut. ASUS menjelaskan bahwa akrilik ini bisa menjadi insignia atau identitas dari penggunanya.Di dalam paket penjualan, ASUS menyertakan balok akrilik yang bisa penggunanya lukis atau cetak dengan logo team esport atau logo identitas lainnya. Saat keyboard dalam kondisi aktif, balok akrilik yang terpasang akan terlihat menyala dengan dukungan LED RGB yang dimiliki ASUS ROG Strix Flare.Bicara soal RGB LED, ASUS ROG Strix Flare memiliki kombinasi LED RGB yang bisa kustomisasi per tombolnya dan terintegrasi dengan LED RGB komponen ASUS ROG lainnya lewat aplikasi ROG Armoury. Pengalaman kami, cahaya LED RGB keyboard ini memancar dari bawah tombol dan ujung bodi, sehingga terlihat sangat terang.Beralih ke pengalaman kami menggunakannya, ASUS ROG Strix Flare menurut kami menyajikan performa yang baik dan nyaman saat digunakan bermain game maupun mengetik biasa. Hal ini ditunjang oleh penggunaan switch Cherry MX yang sudah terkenal kualitasnya.Kebetulan produk yang kami peroleh menggunakan switch Cherry MX Red. ASUS sendiri menyedian ASUS ROG Strix Flare dengan beragam jenis switch buatan Cherry MX. Keyboard ini cukup nyaman dengan respons yang sangat cepat. hal ini juga terbukti saat digunakan bermain game.Responsnya yang cepat juga ditunjang konektivitas kabel, sehingga pas untuk gamer yang cemas akan latency. ASUS ROG Strix Flare pastinya punya kemampuan anti ghosting.Selain itu, persis di sebelah kabelnya terdapat satu slot USB yang berguna untuk memasang headset atau perangkat lainnya, ketimbang harus mencolokkan ke samping laptop atau belakang PC.Anda mungkin sempat bingung melihat desain ASUS ROG Strix Flare yang sewajarnya memiliki tombol mako seperti keyboard gaming lain yang terletak di sisi kiri atau bagian atas keyboard. Tombol makro tetap masih tersedia, letaknya bersatu dengan deretan tombol angka 1-6 di bagian atas setelah tombol QWERTY.Menurut kami, desain tersebut cukup cerdik diimplementasikan ASUS, ROG Strix Flare sebagai keyboard ukuran full-size tidak terlalu panjang. Desain yang cukup cerdas juga tampil pada tombol multimedia yang diletakkan pada deretan kiri dan bukan kanan.Selagi tangan Anda yang kiri menggenggam mouse dengan erat, tangan kiri Anda bisa mengatur volumer lewat roller yang ada di sudut kiri keyboard. Persis di sebelah roller terdapat deretan tombol player multimedia, mengunci tombol shortcut Windows agar tidak terpencet di tengah permainan.ASUS ROG Strix Flare adalah keyboard gaming yang tidak memanjakan mata Anda dengan corak dan permainana warna serta desain out of the box seperti keyboard lainnya. Dibalik desainnya yang sederhana ASUS berhasil memoles tampilannya agar tetap terlihat sebagai keyboard gaming premium dan menarik.Daya tarik visual dari pancaran LED RGB yang tidak asal warna warni saja tapi benar-benar sangat terang dan memukau dengan adanya LED RGB di ujung kanan dan kirinya yang membuat seakan-akan bagian bahwa keyboard ini juga menyala.Meskipun hadir dengan desain full size tapi ASUS cerdas untuk tidak membuat ukurannya semakin lebar dengan meletakkan tombol makro menyatu dengan deretan numpad. Lalu posisi tombol multimedia dan roller volume juga menunjang kemudahan dalam mengunakannya.Jadi terlepas dari ukurannya yang full size sehingga tidak akan muat di ukuran tas yang kecil tapi fitur dan kemampuan yang disajikan masih sangat mendukung kebutuhan keyboard untuk gaming maupun sekadar mengetik.Untuk pasar Indonesia, keyboard ini dibanderol dengan harga sekitar Rp2 juta. Mungkin hanya mereka yang seorang hardcore gamer rela mengeluarkan uang cukup banyak untuk keyboard ini.(MMI)