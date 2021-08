Samsung Galaxy M62, Tangguh Soal Baterai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Desain

Antarmuka dan Fitur

Kamera

Performa

Spesifikasi Samsung Galaxy M62 Prosesor Exynos 9875 GPU Mali-G76 MP12 OS Android 11 One UI 3.1 RAM 8GB Memori Internal 256GB Kamera Belakang 64MP+12MP+5MP+5MP, Depan 32MP Baterai 7.000 mAh Layar Super AMOLED Plus 6,7 inci, 1080 x 2400 piksel, 20:9 Harga Rp5.999.000

8 Samsung Galaxy M62 Plus Baterai besar dan tahan lama

Kapasitas ruang besar

Layar luas

Performa kamera tergolong baik

Performa kencang Minus Bodi terbilang tebal dan mudah kotor oleh sidik jari

Layar masih 60Hz

Speaker belum stereo

Jakarta: Samsung menjadi salah satu nama besar di industri smartphone dunia, dan terus berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu merek yang berhasil menduduki daftar lima besar produsen smartphone dunia, salah satunya dengan gencar merilis produk terbaru.Produk yang dihadirkan Samsung ini tidak melulu untuk mencuri perhatian konsumen dengan inovasi terbaru dan tercanggih kala itu, tapi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satunya dihadirkan Samsung melalui Galaxy M62.Layaknya smartphone lain di lini Galaxy M, Galaxy M62 juga berbekal baterai berkapasitas besar dan mengunggulkan daya tahan baterai yang lama. Namun tidak hanya soal baterai, Samsung turut mengunggulkan komponen lain yang mendukung Galaxy M62 ini.Lantas bagaimana performa dan pengalaman yang disuguhkan ponsel cerdas yang menyasar konsumen dengan mobilitas tinggi ini? Simak ulasan kami berikut.Bukan dari lini perangkat kelas premium tidak menjadikan Samsung melupakan unsur desain terbaik pada Galaxy M62. Secara keseluruhan, Galaxy M62 hadir dengan desain lebih segar jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya.Samsung Galaxy M62 hadir dengan desain bagian belakang menarik berkat warna gradasi dari gelap ke terang. Uniknya, pada bagian dengan warna terang, bodi perangkat ini layaknya cermin sebab memantulkan obyek yang ada di depannya.Sayangnya, serupa perangkat berbalut bahan mengkilat lain, bagian belakang Samsung Galaxy M62 mudah kotor oleh noda sidik jari, meski tergolong kuat terhadap goresan. Tidak hanya warna gradasi, bagian belakang smartphone ini juga dihiasi oleh pola garis vertikal dalam warna tergelap.Samsung Galaxy M62 ini juga mengusung desain layar berlubang atau punch hole, berbeda dengan desain mayoritas generasi sebelumnya. Sebagai pengingat, smartphone lini Galaxy M mengusung desain layar poni tetes air atau waterdrop notch, meski Galaxy M51 juga telah mengusung desain punch hole ini.Menyoal dimensi, smartphone ini cukup besar saat digunakan dengan satu tangan, terlebih jika Anda tidak terbiasa menggunakan smartphone berdimensi bongsor atau memiliki telapak tangan berukuran kecil.Hal ini tidak aneh mengingat Samsung Galaxy M62 mengusung layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci dan beresolusi Full HD PLus 1.080 x 2.400 piksel. Perangkat ini juga mengusung ketebalan 9,5 mm yang terasa sedikit lebih tebal saat digenggam oleh pengguna dengan telapak tangan kecil, meski menghadirkan kesan mantap saat digenggam.Selain itu, ponsel dengan bobot 218 gram ini hadir dengan tombol volume di sisi kanan, yang dapat Anda temukan dengan mengusap bagian sisi perangkat mengingat memiliki ketinggian lebih tinggi dari bagian bodi lainnya.Hal berbeda kami temukan pada tombol daya yang juga tersemat di sisi kanan. Jika tanda tekstur, mencari tombol ini tanpa melihat mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama. Tidak hanya sekadar tombol daya, tombol ini juga berfungsi sebagai lokasi penyematan sensor pemindai sidik jari.Sedangkan slot microSD dan kartu SIM dapat Anda temukan di seberang kedua tombol tersebut, yaitu di sisi kiri. Di sisi bawah, Anda juga akan menemukan lubang speaker dan jack headphone 3,5mm yang mengapit port USB-C, dan di sisi belakang tersemat empat kamera dalam ruang berbentuk persegi.Samsung Galaxy M62 menggunakan antarmuka pengguna khas Samsung namun merupakan versi terbaru, yaitu One UI 3.1 berbasis Android 11. Hal ini berbeda dengan smartphone lini Galaxy M lain yang mengusung One UI versi sederhana.Antarmuka pengguna yang digunakan Galaxy M62 ini juga bukan versi Core, artinya fitur yang diusung smartphone ini tergolong lengkap dan hampir setara flagship, termasuk Edge Panel, Game Launcher, Dual Messenger, Secure Folder serta fitur perekam layar.Namun, perangkat ini tidak didukung iklan pada aplikasi cuaca dan manajer file. Uniknya, Anda akan mendapati fitur canggih yang umum ditemukan pada perangkat Samsung dengan kelas lebih tinggi, seperti Link to Windows.Selain itu, Anda juga dapat menikmati dukungan teknologi audio Dolby Atmos Plus untuk meningkatkan pengalaman mendengarkan audio dari smartphone ini. Smartphone dengan koneksi 4G LTE ini juga telah dibekali NFC.Samsung juga membekali Galaxy M62 dengan sensor cukup lengkap dari Accelerometer, Gyro, Proximity, Light Sensor, hingga Geomagnetic. Selain 4G, Galaxy M62 juga dilengkapi fitur konektivitas Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.0.Ponsel cerdas ini juga masih dilengkapi FM Radio terintegrasi meski Anda tetap harus menggunakan headphone untuk menikmati fitur ini, mengingat headphone juga berfungsi sebagai antena.Samsung Galaxy M62 hadir dengan empat kamera belakang, terdiri dari lensa utama 64MP, lensa ultra wide 12MP, depth sensor 5MP, dan kamera makro 5MP. Sedangkan kamera depan ponsel ini beresolusi 32MP.Kamera Samsung Galaxy M62 juga didukung sejumlah fitur lain, seperti Single Take, mode Pro, AR Doodle, Panorama, Food, Portrait, Hyperlapse, Slo-mo, hingga Super Slow-mo. Pada kondisi pencahayaan cukup, kamera Galaxy M62 juga mampu menghasilkan foto baik, dengan kualitas tajam dan warna yang natural sesuai dengan objeknya.Sedangkan pada kondisi pencahayaan redup, hasil foto Samsung Galaxy M62 tergolong baik, meski Anda perlu mengaktifkan fitur mode malam untuk bisa menghasilkan foto yang lebih jelas pada kondisi pencahayaan lebih gelap.Demikian juga dengan kamera depan yang tergolong mampu menghadirkan foto tajam, jernih, dan detail, baik dalam kondisi pencahayaan redup maupun dalam kondisi pencahayaan cukup terang. Soal video, Galaxy M62 mampu merekam video hingga kualitas 4k 30fps.Selain itu perangkat ini juga memberikan fitur penstabilan pengambilan gambar dengan menggunakan EIS yang menghasilkan video yang cukup stabil.Samsung Galaxy M62 didukung chipset prosesor Exynos 9825 dengan arsitektur CPU octa-core 2-2-4. Chipset ini juga yang digunakan pada flagship Galaxy Note10 series. Chipset ini didampingi oleh RAM 8GB serta ruang penyimpanan internal 256GB.Soal performa, kami tidak menemukan kendala berarti selama menggunakan Galaxy M62 untuk menonton video, mendengarkan musik, hingga menjelajahi internet. Sementara itu, meski bukan smartphone khusus gaming dan mengusung refresh rate 60Hz standar, tapi performa grafis smartphone ini tergolong baik.Smartphone mampu memainkan game PUBG Mobile ini lancar baik pada pengaturan HDR, Ultra atau Smooth, maupun Extreme dan dapat kami nikmati dengan baik. Kesenangan bermain game ini juga didukung oleh ukuran layar 6,7 inci yang luas dan menampilkan warna cerah, meski hanya mengusung refresh rate 60Hz.Kami juga menguji performa Samsung Galaxy M62 dengan menggunakan aplikasi benchmark 3DMark dan PCMark. Pada pengujian melibatkan 3DMark Slingshot Extreme OpenGL, Samsung Galaxy M62 memperoleh skor sebesar 2.883.Sedangkan pada pengujian yang melibatkan 3DMark Slingshot, smartphone ini memperoleh skor 3.206 dan pada pengujian melibatkan PCMark Work 3.0, memperoleh skor 6.956. Menyoal baterai, Samsung membekali Galaxy M12 dengan baterai berkapasitas 7.000mAh.Baterai perangkat ini juga didukung oleh teknologi pengisian daya cepat 25W, memungkinkan baterai perangkat terisi dari 18 persen hingga 95 persen dalam waktu sekitar satu jam 45 menit. Durasi pengisian daya Samsung Galaxy M62 ini memang tergolong lama, meski dapat dimaklumi mengingat kapasitas baterainya yang besar.Dalam pengujian menggunakan aplikasi PCMark Battery, ponsel cerdas ini mampu bertahan selama 16 jam 28 menit. Sedangkan dalam penggunaan sehari-hari, Samsung Galaxy M12 mampu bertahan hampir selama dua hari.Secara keseluruhan, Galaxy M62 menawarkan fitur dan kinerja memuaskan, termasuk soal daya tahan baterai yang berdurasi lama. Tidak hanya baterai, kamera ponsel ini juga tergolong menyenangkan serta dengan desain lebih kekinian.Bukan ditujukan sebagai ponsel gaming, Samsung memang tidak membekali Galaxy M62 dengan refresh rate layar tinggi, meski masih dapat menjadi perangkat pilihan terutama bagi Anda yang beranggaran terbatas dan membutuhkan daya tahan baterai lama.(MMI)