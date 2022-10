Review Infinix Zero Ultra, Kamera 200MP dan Fast Charging 180W

Desain





SPESIFIKASI Infinix Zero Ultra Chipset: MediaTek Dimensity 920 5G GPU: Mali-G68 MC4 OS: Android 12/XOS 12 RAM: 8GB Memori Internal: 256GB Kamera: Belakang 200MP, Depan 32MP Baterai: 4.500 mAh + fast charging 180W Layar: 6,8 inci AMOLED FHD+ 120Hz Harga: Rp6.499.000

9 Infinix Zero Ultra Plus Desain sangat unik

Spesifikasi dan performa memuaskan

Pengisian baterai sangat cepat Minus Pelindung layar tidak terpasang langsung di paket penjualan

Tidak menyediakan slot MicroSD padahal hasil foto mode 200MP berukuran puluhan megabyte

Jakarta: Infinix kian agresif di Indonesia, kini mereka dengan berani merilis Infinix Zero Ultra di Indonesia yang menawarkan sebuah smartphone dengan desain dan spesifikasi high-end di kelas harga yang paling terjangkau.Di Indonesia, Infinix Zero Ultra dibanderol dengan harga normal yaitu Rp6.499.000 dengan menjagokan dua fitur yaitu kamera belakang 200MP dan daya pengisian cepat baterainya hingga 180W.Ya, kedua fitur ini tergolong baru mengingat kompetitor di harga yang mahal belum berani menawarkan 200MP dan daya pengisian mentok di 120W. Bagaimana kesan Medcom.id menjajal Infinix Zero Ultra?Rasa mewah dari Infinix Zero Ultra langsung terasa ketika menggenggamnya. Di sini ditawarkan layar berukuran lebar dengan tepi melengkung khas smartphone kelas high-end. Desain ini juga membuatnya ergonomis di tangan meskipun layarnya membuat smartphone terasa besar.Medcom.id berkesempatan menjajal varian warna Coslight Silver dan kami menyukainya. Sekilas terlihat dari jauh bodinya yang berwarna putih mengkilap alias glossy. Namun saat melihatnya lebih dekat, pantulan cahaya memperlihatkan pola garis kontur dengan warna emas.Infinix menyebut desain tersebut sebagai dreamy star trail yang menggambarkan cosmic energy. Sayangnya, keunikan dan keistimewaan ini hanya bisa didapatkan ketika melihat Infinix Zero Ultra dari dekat.Infinix Zero Ultra sayangnya tidak menyediakan slot MicroSD melainkan hanya Dual SIM berukuran nano. Kapasitas memori internalnya sendiri tergolong besar yaitu 256GB yang menyediakan fitur ekspansi RAM bernama MemFusion hingga 5GB.Smartphone ini hadir dengan desain dual speaker memanfaatkan bodinya yang lebar. Infinix Zero Ultra menawarkan layar 6,8 inci bezel tipis dengan kamera depan di bagian tengah. Di sini digunakan panel AMOLED FHD+ serta refresh rate 120HZ.Melihat spesifikasi layarnya, jelas smartphone ini sudah sangat memanjakan mata saat bermain game. Masih di bagian layar, Infinix memilih menaruh pemindai sidik jari di atas layarnya alias in-display fingerprint.Infinix Zero Ultra hadir dengan sistem operasi Android 12 yang dipoles menjadi XOS 12, tenang saja di sini tidak akan dijumpai iklan yang diselipkan pada sistem operasinya. Tampilannya memiliki warna ceria dengan navigasi yang mudah dipahami.Soal fitur, selain pemindai sidik jari juga ada sensor wajah untuk sistem keamanan. Fitur NFC juga sudah dimiliki oleh Infinix Zero Ultra. Di bagian sebelumnya juga sempat disebutkan fitur MemFusion untuk ekspansi RAM.Dua fitur yang menarik untuk saya adalah Theft Alert dan Peek Proof. Fitur pertama adalah sistem keamanan ketika smartphone sedang terhubung charger dan fitur ini aktif maka ketika ada yang mencabutnya tanpa menonaktifkan Theft Alert maka smartphone akan membunyikan alarm.Di fitur Peek Proof penggunanya akan menyediakan sebuah kolom di bagian tengah untuk mengakses beragam aplikasi dengan jelas, sementara sisi bagian atas dan bawah kolom akan digelapkan sehingga sulit terbaca.Saat bermain game di Infinix Zero Ultra juga tersedia Dashboard Game Mode yang menurut kami fiturnya sangat sederhana dan tidak ada yang unik alias bisa dijumpai di merek lain.Infinix Zero Ultra memiliki kamera belakang kombinasi kamera 200MP, 13MP ultra wide angle, dan kamera sensor Depth. Di sini ada mode foto 200MP yang bisa diaktifkan terlebih dulu serta beragam mode lain.Kemampuan merekam video di kamera belakang bisa mencapai 4K 40fps atau 1080 60fps. Di kamera depan ada kemampuan 32MP. Di sini Infinix masih menyediakan AI Cam sebagai mode foto default.Di sini kami mengumpulkan sampel foto dari kamera Infinix Zero Ultra baik dengan mode biasa dan dengan mode 200MP. Hasilnya menurut kami sama-sama memuaskan. Hal ini semakin memperkuat kualitas Infinix Zero Ultra sebagai seri jagoan merek ini.Menurut kami konsumen yang membeli Infinix Zero Ultra akan puas atau tidak dikecewakan dengan kemampuan kameranya.Infinix Zero Ultra hadir dengan RAM 8GB yang bisa ditambahkan lewat fitur MemFusion. Di sini digunakan chipset MediaTek Dimensity 920 5G dan GPU Mali-G68 MC4. Di pengujian Medcom.id Infinix Zero Ultra bisa mengantongi skor benchmark yang cukup tinggi.Soal daya tahan baterai, Infinix Zero Ultra punya baterai kapasitas 4.500 mAh, standar ukuran pada banyak smartphone high-end. Simulasi dari benchmark PCMark for Android mendapatkan daya tahannya bisa mencapai 8 jam 34 menit.Infinix Zero Ultra memiliki teknologi GaN yang membuat daya pengisiannya besar tapi ukuran charger tetap ringkas. Di sini ditawarkan daya 180W, sangat besar dan tidak heran apabila baterai bisa terisi penuh hanya dalam durasi kurang dari setengah jam.Hal ini tidak heran melihat kapasitasnya yang hanya 4.500 mAh tapi dengan daya pengisian cepat sangat besar maka hanya butuh waktu singkat untuk Infinix Zero Ultra terisi penuh dan mendampingi penggunanya tanpa tunggu lama.Kami juga menjajal kinerja pengalaman gaming Infinix Zero Ultra. Di sini kami bisa memainkan game Genshin Impact pada grafis Highest 60fps tanpa kendala.Melihat kesan Medcom.id menjajal Infinix Zero Ultra memang hampir tanpa memiliki kekurangan, namun ada beberapa poin yang bisa dikritik dari produk ini.Pertama adalah belum ada sertifikasi daya tahan debu dan air yang harusnya ada di setiap smartphone flagship atau diklaim high-end. Jadi Infinix Zero Ultra tidak mengantongi IP rating atau memang sengaja tidak disebutkan.Paket penjualan Infinix Zero Ultra masih seperti seri lain yang mereka rilis. Di sini ada aksesori berupa screen protector yang tidak langsung terpasang. Sayang sekali karena pembelinya masih harus repot berusaha memasang pelindung layar dengan pas.