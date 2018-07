Gigabyte Aorus B360 Gaming 3, Memuaskan Pakai Intel Core i5

Prosesor Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 2700 Motherboard ASUS Z370-A Prime, MSI X470 Gaming Plus RAM Apacer Panther RAGE 2400MHz (2x8GB) VGA Colorful GTX 1070 X-TOP-8G, ASUS ROG Strix RX Vega 64 8G Pendingin Noctua NH-U21S Storage Apacer Panther AS340 240GB, Seagate Barracuda 8TB PSU Corsair RM850X Monitor ASUS PB287Q 4K, AOC C3583FQ Mouse Logitech G903, Logitech G603 Keyboard Logitech G610 Orion, Logitech G13 Headset Logitech G430, Logitech G633

Benchmark PCMark 10 3DMark Fire Strike Cinebench 15 Single Thread Cinebench 15 Multi Thread Skor 5488 15071 173 932

Gigabyte Aorus B360 Gaming 3 Plus Fitur lengkap

Performa memuaskan Minus Desain gaming masih bisa lebih menarik

Gigabyte juga termasuk dalam jajaran produsen motherboard yang tidak ketinggalan menyediakan motherboard dengan chipset untuk prosesor Intel Generasi ke-8 yang harganya juga lebih terjangkau dengan chipset B360 salah satunya adalah Aorus B360 Gaming 3.Pertama kali melihat motherboard Gigabyte Aorus B360 Gaming 3 desainnya kami akui masih berusaha menghadirkan desain memikat seperti Gigabyte Aorus X470 Gaming 7 Wifi yang kami ulas beberapa waktu lalu.Gigabyte Aorus B360 Gaming 3 tidak hadir dengan banyak fitur LED RGB yang menarik perhatian kami. Hanya tersedia hiasan LED RGB di bagian cover heatsink serta tepi motherboard.Mengusung ukuran form factor ATX sehingga motherboard ini membawa fitur yang cukup banyak di atas papan PCB. Hadir dengan chipset Intel B360 dan socket LGA1151, motherboard ini hadir dengan empat slot kartu RAM.Empat slot tersebut mampu menampung kapasitas RAM DDR4 hingga 64GB dengan rentang kecepatan 2666/24000/2133MHz serta sudah mengadopsi fitur dual channel memory.Slot kartu RAM motherboard Gigabyte Aorus B360 Gaming 3 juga mendukung kebutuhan konsumen yang gemar melakukan overclocking dengan tersedia fitur Extreme Memory Profile (XMP).Sementara untuk antarmuka PCIe, motherboard ini sudah dilengkapi dengan jumlah PCIe yang sangat lengkap, terdiri dari tiga slot PCIe x16 yang berjalan di tiga mode: PCIe x16, x4, dan x1 serta dua slot PCIe x1.Slot PCIe x16 utamanya yang biasa digunakan untuk memasang kartu grafis hadir dengan PCIe armor. Untuk kebutuhan kartu grafis Aorus B360 Gaming 3 sudah kompatibel dengan fitur AMD Quad-GPU Cross Fire.Beralih ke dukungan storage atau media penyimpanan data, Gigabyte Aorus B360 Gaming 3 menyedikan enam port SATA 6Gbps serta dua slot M.2 yang ditujukan khusus bagi konsumen yang ingin menambahkan kapasitas media penyimpanannya dengan M.2 SSD.Tidak ketinggalan Medcom.id juga menaruh perhatian pada I/O Port yang tersedia di bagian back panel. Gigabyte Aorus Gaming 3 hadir dengan fitur I/O port yang terbilang lengkap.Gigabyte Aorus Gaming 3 masih mempertahankan port PS/2 lalu tersedia satu port USB 3.1 Gen2 Type-A, satu port USB 3.1 Gen1 Type-C, dua port USB 3.1 Gen1, empat port USB 2.0 serta port RJ-45 yang sudah didukung teknologi Intel Gigabit Ethernet LAN.Untuk kebutuhan display motherboard ini masih menyedia satu port DVI-D dan port HDMI kemudian di sisi audio sudah disiapkan enam lubang audio jack.Bagaimana Performanya?Untuk mengetahui seberapa baik performa motherboard Gigabyte Aorus B360 Gaming 3 apabila dipadukan dengan prosesor Intel Generasi ke-8 dari Intel Core i5, Medcom.id melakukan pengujian dengan menggunakan prosesor Intel Core i5-8400 pada motherboard tersebut.Di pengujian yang dilakukan Medcom.id kali ini dilakukan dalam mode default untuk melihat performa standar bawaannya. Kami juga memasang dua keping RAM Apacer Panther RAGE 2400MHz (2x8GB) DDR4 Dual Channel dan kartu grafis Colorful GTX 1070 X-TOP 8GB serta kipas pendingin Noctua NH-U21S.Kemudian kami melakukan dua jenis pengujian yakni menggunkan software benchmark dan game. Pertama kami melakukan pengujian menggunakan software PCMark 10, 3DMark, dan Cinebench 15.Pada pengujian PCMark 10 kami memperoleh skor yang tergolong tinggi dengan spesifikasi hardware yang kami gunakan untuk pengujian yakni mencapai 5488, kemudian di pengujian 3DMark jenis Fire Strike diperoleh skor 15071 yang membuktikan bahwa motherboard dan prosesor tersebut mampu menopang pengalaman gaming.Pada pengujian menggunakan software Cinebench 15, di tes multithreading diperoleh skor 932 dan skor single threading mencapai 173 serta memperlihatkan kemampuan rendering yang cukup cepat.Beralih ke pengujian kedua kami menggunakan tiga buah game yang digunakan sebagai standar pengujian, yakni The Witcher 3: Wild Hunt, Far Cry 5, dan Ashes of Singularity: Escalation dengan konfigurasi tampilan Ultra serta resolusi 1920 x 1080 yang mengandalkan kartu grafis Colorful GTX 1070 X-TOP 8GB.Tercatat bahwa Gigabyte Aorus B360 Gaming 3 dengan memadukan prosesor Intel Core i5-8400 serta kartu grafis Colorful GTX 1070 X-TOP 8GB berhasil berjalan dengan frame rate tertinggi menembus 60 fps bahkan menyentuh angka 100 fps. Framerate terendah tercatat menyentuh angka 46fps, masih bagus karena berhasil berada di atas 30 fps.Melihat desainnya memang Gigabyte Aorus B360 Gaming 3 tidak memiliki tampilan menyala sekaligus memikat dengan hiasan LED RGB seperti seri motherboard tertinggi Gigabyte Aorus.Namun melihat fiturnya yang lengkap mungkin konsumen tidak akan keberatan menggunakan platform chipset Intel B360 untuk menopang performanya. Pengguna disediakan empat slot RAM DDR4 dan enam port SATA sekaligus dua port M.2. Fitur di I/O Port motherboard ini juga sangat lengkap.Bicara performanya, menurut Medcom.id memadukan prosesor Intel Core i5 Generasi ke-8 dengan motherboard ini masih mampu menyajikan performa memuaskan tanpa harus menunggu memiliki prosesor seri tertinggi dari Intel Generasi ke-8.Motherboard ini dibanderol rentang harga Rp1,6 juta hingga Rp2 juta, setimpal dengan fitur dan performa yang ditawarkan.(MMI)