Mouse Logitech MX Anywhere 3, Mobilitas Tinggi dan Menarik

Testbed Medcom.id Prosesor Intel Core i9-112900K, Intel Core i5-112600K Motherboard ASUS ROG Maximus Z690 Hero RAM Kingston Fury beast DDR5 5200 MHz 32GB (2x16GB) VGA Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge Pendingin Asus ROG Ryujin II Storage WD Black SN750 1TB PSU Corsair RM 850X Monitor ASUS ROG Swift PG258Q, ViewSonic VX2485-MHU Mousepad Corsair MM1000 Qi, Corsair MM800 Polaris Keyboard Corsair K63 Wireless, Corsair K70 RGB MK.2 SE Headset Corsair HS60, Corsair HS70

9.1 Logitech MX Anywhere 3 Plus Grip ergonomis

Wheel scroll lincah

Baterai tahan lama Minus Tidak ada tempat menyimpan dongle

Tidak cocok bagi pengguna berukuran tangan besar

(MMI)

Jakarta: Di penghujung tahun 2021, meja redaksi teknologi Medcom.id tetap kedatangan jajaran produk anyar yang sudah siap untuk kami ulas. Salah satunya adalah mouse canggih Logitech MX Anywhere 3.Seri MX Anywhere sudah dikenal sebagai varian yang mengandalkan mobilitas dibalut dengan desain yang cukup elegan. Oleh karena itu, ia juga dipatok dengan harga yang lebih tinggi. Meskipun begitu, Anda tetap bisa menjumpainya di berbagai toko ritel yang menjual produk Logitech pada umumnya.Kami sebelumnya juga sudah pernah mengulas beberapa varian MX, dan tampaknya produk ini tetap bisa membuat penggunanya cepat beradaptasi. Begini review Logitech MX Anywhere 3 oleh Medcom.id.Begitu mengeluarkannya dari kemasan, saya cukup terkejut dengan ukuran Logitech MX Anywhere 3. Ia punya dimensi yang lebih kecil, yang berarti punya mobilitas yang lebih tinggi dan sangat menghemat ruang saat disimpan di dalam tas.Bodi kecilnya ini juga punya ketinggian yang rendah. Untuk mereka yang sebelumnya menggunakan mouse dengan bodi besar, mungkin akan harus beradaptasi. Salah satu alasannya adalah karena metode penggunaan yang identik dengan claw grip dan palm grip.Bagi mereka yang punya tangan berukuran besar, mouse ini meminta mereka untuk menyesuaikan model penggunaan. Bisa jadi sebelumnya Anda sudah terbiasa dengan claw grip, kini harus mencoba memakai mouse dengan metode palm grip. Di sisi lain, ia langsung cocok untuk pengguna dengan ukuran tangan kecil. Ini berkat desain ergonomis dan material grip yang memadai pada sisi kiri dan kanannya.Logitech MX Anywhere 3 bisa langsung digunakan setelah Anda membelinya. Cukup dengan memasang dongle pada salah satu port USB PC atau laptop, kemudian menyalakan mouse. Laptop atau PC Anda akan melakukan instalasi driver secara singkat, yang kemudian disusul dengan notifikasi berisi rekomendasi untuk menginstal aplikasi Logi.Tidak ada kewajiban untuk memasang aplikasi tersebut, tetapi ia menawarkan beberapa fitur eksklusif yang mungkin bisa mendukung produktivitas pengguna yang memakai beberapa perangkat sekaligus. Mouse ini juga mampu terhubung dan menyimpan profil hingga tiga perangkat. Selain lewat dongle atau receiver, ia juga dapat terhubung via bluetooth.Satu hal yang bisa dibilang menjadi kekurangannya adalah tidak ada tempat penyimpanan dongle di dalam bodinya. Anda harus memastikan dongle tidak hilang atau terpasang di tempat yang sesuai.Meskipun punya bodi mungil, Logitech MX Anywhere 3 punya antarmuka yang cukup lengkap. Wheel scroll menjadi komponen terunik yang saya lihat. Ia bisa berputar cukup kencang, menyesuaikan tenaga yang diberikan penggunanya.Bobot wheel scroll ini cukup berat, salah satu faktor pendukung ia bisa berputar cukup kencang. Ini berguna ketika Adda sedang mengakses dokumen yang punya halaman cukup banyak. Anda tetap bisa menemukan tombol back dan forward di sisi kiri.Tombol power berada di bawah bodinya, tak jauh dari tombol profil dan indikatornya. Kemudian pada sisi depan mouse terdapat port USB-C yang bisa dipakai mengisi daya, atau menghubungkan mouse langsung secara kabel.Berdasarkan pengalaman penggunaan, Logitech MX Anywhere 3 cukup impresif. Ia punya akurasi yang sangat tepat dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk mengetik atau sekarang berselancar internet.Bahkan untuk bermain beberapa jenis game, ia bisa mendukung akurasi pemainnya. Perlu diingat bahwa ia dirancang untuk mobilitas pekerja yang mungkin menjalankan aktivitasnya dari kedai kopi.Satu hal yang sangat menarik dari mouse ini adalah ia mampu beroperasi di atas meja kaca sekalipun. Daya baterainya juga sangat mumpuni. Logitech mengklaim ia bisa bertahan hingga 70 hari dalam sekali pengisian. Sejauh penggunaan saya, klaim tersebut masih tepat. Adanya port USB-C tentunya akan mempercepat pengisian daya mouse ini.Logitech MX Anywhere 3 hadir dengan harga rekomendasi Rp1,1 juta. Ia menghadirkan mobilitas yang cukup baik, ditambah dengan fitur lewat software eksklusif yang bisa meningkatkan produktivitas penggunanya.Anda yang bekerja dengan dokumen atau spreadsheet berukuran sangat panjang, cocok menggunakan mouse ini. Alasannya adalah karena ia punya wheel scroll yang lincah. Ia mungkin tak cocok untuk Anda yang mudah kehilangan barang kecil, seperti receiver mouse. Namun, secara keseluruhan ia bisa menjadi mouse yang sanggup menopang produktivitas harian para pekerja profesional.