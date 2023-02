Transcend ESD380C, SSD Eksternal Kencang dan Tahan Banting

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

9.8 Transcend ESD380C Plus Desain simpel kekinian

Performa kencang

Durabilitas baik

Paker penjualan lengkap Minus Pilihan warna hanya satu

(MMI)

Jakarta: Produk terbaru yang datang berikutnya ke meja pengujian redaksi teknologi Medcom.id adalah SSD eksternal. Produk storage ini bernama Transcend ESD380C. Ini merupakan pertama kalinya kami mengulas produk Transcend.Untuk Anda yang belum pernah mendengarnya, Transcend adalah perusahaan manufaktur asal Taiwan yang berdiri sejak 1988, dan sudah punya jam terbang tinggi dalam memproduksi produk penyimpanan data memanfaatkan chip flash seperti USB flash drive dan RAM. Di Indonesia, SSD eksternal ini didistribusikan oleh Alfa Artha Andhaya.Bisa dibilang, SSD eksternal ini terlihat simpel dan kekinian, langsung terlihat dari balutan warna hijau yang cenderung kalem. Warna tersebut utamanya berasal dari pembungkus silikon yang menutupi hampir seluruh bodi Transcend ESD380C. Fungsi utamanya adalah menahan getaran akibat benturan.Ukuran Transcend ESD380C membuatnya sangat nyaman dibawa bepergian. Persisnya, ia punya dimensi 3,80 inci x 2,11 inci x 0,49 inci, yang berarti lebih kecil dari smartphone yang beredar saat ini.Pembungkus silikon berwarna hijau yang telah disebutkan ini memang mampu meningkatkan daya tahan fisik Transcend ESD380C.Selain tahan dari benturan atau guncangan, ia juga bisa melindungi SSD eksternal saat jatuh dari ketinggian hampir dua meter. Ketahanan ini telah mendapatkan sertifikasi MIL-STD-810G, yang juga sering digunakan pada perangkat lebih kompleks seperti laptop dan smartphone.Desain antarmukanya juga simpel. Transcend ESD380C hanya memiliki satu port USB Type-C dan indikator LED kecil. Dalam paket penjualannya juga telah tersedia kabel USB A ke C, dan USB C ke C.Penggunaan aplikasi Transcend Elite memungkinkan SSD eksternal ini bisa diakses di berbagai perangkat, termasuk smartphone yang membuatnya menjadi storage OTG. Ia juga bisa terhubung langsung dengan perangkat lainnya seperti konsol game.Kini saatnya membicarakan performa. Transcend ESD380C yang kami uji punya kapasitas 1TB, dan port USB-C yang diadopsinya memungkinkan performa di atas rata-rata. Pihak Transcend mengklaim ia dapat menyediakan kecepatan baca 2000MB per detik, dengan syarat menggunakan port USB 3.2 Gen 2x2.Saat menguji dengan aplikasi CrystalDiskMark, ia dapat menghasilkan kecepatan read 2012MB per detik dan write 1723MB per detik. Klaim kecepatan ini sudah tepat, membuatnya juga tak hanya cocok untuk menjadi sekadar wadah transfer data dalam ukuran besar, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penyimpanan yang dapat memainkan game langsung saat terpasang di PC atau laptop.Perlu diingat bahwa menggunakannya dengan port USB-C tanpa teknologi generasi terbaru tersebut, tidak akan membuat performa tertingginya keluar. Jika menggunakan port USB-C biasa, kecepatan read hanya berada di kisaran 900MB per detik.Di Indonesia, harga Transcend ESD380C 1TB adalah Rp1.529.000, dan juga tersedia dalam kapasitas 2TB maupun 4TB. Harganya terbilang menarik, ditambah punya performa cukup tinggi dan durabilitas yang baik.Paket penjualannya juga termasuk lengkap, satu kekurangan minor yang bisa kami lihat adalah pilihan warnanya yang cuma satu. Jika terdapat pilihan warna lainnya yang mengambil elemen terang, bisa lebih menarik perhatian konsumen yang lebih luas.