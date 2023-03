Review realme C55, Kamera Juara 64MP dan Debut Mini Capsule di Android

Desain dan Layar





Spesifikasi realme C55 Prosesor MediaTek Helio G88 GPU Mali-G62 MC2 OS realme UI 4.0/Android 13 RAM 8GB + 8GB Memori Internal 256GB Kamera Belakang 64MP + 2MP,

Depan 8MP Baterai 5.000 mAh + fast charge 33W Layar 6,72 inci 90Hz, FHD+ Harga Rp2.899.000 (8/256GB)



9 realme C55 Plus Kapasitas RAM besar

Tersedia fast charging 33W

Kemampuan kamera memuaskan di harga yang ditawarkan

Ada NFC

Fitur Mini Capsule Minus Chipset yang digunakan populer di tahun 2021

Fitur Mini Capsule masih terbatas di notifikasi

Jakarta: realme mengumumkan smartphone terbarunya di Indonesia yaitu realme C55 NFC yang cukup spesial. Tidak hanya memilih Indonesia sebagai lokasi pertama untuk perkenalan global, realme C55 juga menjadi debut fitur Android terbaru bernama Mini Capsule.Meskipun C Series sejatinya adalah lini smartphone atau hape kelas entry-level, realme tampak meningkatkan spesifikasi perangkat di kelas ini. realme C55 hadir dengan slogan “64MP Champion Camera, 256GB Champion Memory”.realme C55 hadir dengan desain yang tengah populer di smartphone Android: bingkai alias bodi samping model flat (datar). Desain ini dihadirkan dengan dimensi perangkat yang mengusung ukuran 6,72 inci tetap terasa ergonomis di tangan, apalagi bodinya sangat ramping dengan ketebalan hanya 7,89mm.Tidak ketinggalan, tombol Volume dan Power juga ikut dibuat dengan model desain flat. Di sini tombol Power juga berfungsi sebagai pemindai sidik jari. realme menaruh slot kartu SIM dan memori di sisi kiri.Di sisi bawah bodinya tersedia lubang audio jack alias headset serta port USB-C. Jadi realme mulai meninggalkan port Micro-USB untuk seri hape kelas entry-level sebagai bentuk peningkatan.Tidak lupa soal tampilan bodi belakangnya, realme C55 menawarkan dua pilihan warna yaitu Sunshower dan Rainy Night. Medcom.id menguji varian warna kedua dengan efek berupa gradasi warna saat terkena pantulan cahaya.Di sini bodi belakangnya akan menampilkan sebuah guratan garis vertikal seperti metal brush saat terkena cahaya. Permukaan di area bingkai kamera belakang mengusung desain yang berbeda lewat tampilan glossy.Kini beralih ke bagian layarnya. realme C55 tidak lagi mengusung poni model water drop di bagian layar dan beralih ke punch hole. Hal ini demi menyajikan fitur Mini Capsule.Layar realme C55 dengan ukuran 6,72 inci sudah menawarkan resolusi FHD+ (1080x2400) dengan refresh rate 90Hz.realme C55 hadir dengan antarmuka terbaru untuk lini C Series. Di sini digunakan realme UI 4.0 yang berbasis Android 13. Jelas saat dibandingkan dengan seri realme C Series sebelumnya, antarmuka ini lebih segar.Di sini realme UI menghadirkan debut Mini Capsule pertama di Android yang dapat menampilkan berbagai notifikasi seperti status baterai dan pengecasan, penggunaan data, dan juga statistik langkah, di mana untuk penggunaan data dan statistik langkah akan tersedia saat update software dalam waktu dekat.Mini Capsule diakses via realme Lab. Kami berasumsi bahwa fitur ini masih tahap awal, apabila sudah sangat matang seharus menjadi native feature dan tidak lagi harus diakses lewat realme Lab. Apa itu Mini Capsule di realme C55?Mudahnya, realme C55 adalah fitur yang mirip dengan Dynamic Island pada hape berbasis iOS. realme mengklaim menjadi yang pertama menghadirkan fitur ini di Android secara native bukan lewat software pihak ketiga.realme Mini Capsule tampil sebagai sebuah kolom notifikasi dengan bentuk memanjang di tengah kamera depannya. Di sini akan muncul informasi seperti status konsumsi data atau kuota harian, dan di setiap pukul 21.00 akan disajikan info jumlah langkah yang sudah ditempuh per hari.Ya harus diakui bahwa fitur dari Mini Capsule masih sangat terbatas, namun dengan niatan realme menghadirkannya di seri realme C Series hal ini memberikan sebuah pengalaman baru dan inovasi bagi penggunanya.Fitur lain yang ada di realme C55 adalah 360 NFC. Jadi fitur NFC yang sudah tersedia tidak hanya bisa diakses lewat bodi belakang tapi seluruh bagian hape ini bisa membaca sensor NFC.realme C55 memiliki dua kamera belakang yaitu kamera utama 64MP dan kamera lensa B&W 8MP. Tentu saja dengan kemampuan kamera belakang utamanya di harga mulai dari Rp2.499.000 pengguna tidak perlu khawatir kualitas fotonya tidak memuaskan.Di sini Medcom.id mendapatkan kualitas foto yang tergolong memuaskan untuk kelas hape seperti realme C55. Kamera depannya harus puas dengan kemampuan 8MP.Mode fotografi yang diberikan memang tidak banyak tapi cukup, mulai dari mode malam (Night) dan street photography lewat sejumlah filter. Foto dengan efek bokeh juga bisa dihasilkan.realme C55 mengandalkan chipset MediaTek Helio G88. Chipset ini sebenarnya lebih banyak dijumpai pada smartphone atau hape yang dirilis pada tahun 2021 dan bisa dibilang masuk dalam lini chipset 4G kelas menengah dari MediaTek.Di sini realme C55 masih unggul karena menawarkan pilihan RAM 6GB dan 8GB yang bisa ditambah lagi RAM-nya alias ekspansi dua kali lipat dari kapasitas bawaan. Jadi versi 6GB bisa ditambah lagi 6GB dan 8GB ditambah 8GB.Medcom.id menguji model RAM 8GB yang bisa ditingkatkan menjadi 16GB. Soal kapasitas memori bawaan juga tersedia dalam dua model 128GB untuk versi RAM 6GB, dan 256GB di model 8GB.Tidak hanya itu, dukungan MicroSD untuk memori juga bisa mencapai 1TB. Jadi pemilik realme C55 dipastikan bebas dari rasa cemas hape mereka akan lelet di kemudian hari. Di sini pengujian performa dari realme C55 menghasilkan skor yang memuaskan.Sayangnya, Medcom.id tidak bisa melakukan komparasi dengan hape lain yang memiliki chipset sama, database kami saat ini menggunakan versi aplikasi benchmark yang sudah berbeda dari terdahulu ketika MediaTek G88 masih populer atau baru dirilis.Soal performanya realme C55 kami tidak memiliki kendala sama sekali. Di pengalaman gaming realme C55 bisa memainkan game PUBG Mobile mulus di grafis HD dan frame rate High 90Hz.Di aspek baterainya hape ini punya kapasitas 5.000 mAh yang kabar baiknya ada fitur pengisian cepat SuperVOOC 33W. Pengisian baterainya terasa cepat, realme sendiri mengklaim pengisian hingga 100 persen hanya butuh waktu sekitar 63 menit.Hal ini ada kelebihan yang menjadi daya tarik karena umumnya hape kelas entry-level memiliki daya pengisian kecil. Di benchmark daya tahan baterainya diperoleh durasi 12 jam 18 menit, ini hanya simulasi yang menunjukan efisiensi konsumsi dayanya, jadi di penggunaan sehari-hari mungkin akan sedikit berbeda.realme C55 menawarkan spesifikasi dengan performa yang memuaskan di harga yang ditawarkan. realme cukup bijak dan cerdas menyeimbangkan sejumlah aspek spesifikasi yang dimiliki agar tidak terasa outdated tapi tetap memiliki daya tarik.realme C55 model 6/128GB dibanderol harga Rp2.499.000 sementara versi 8/256GB yang Medcom.id uji dipasang harga Rp2.899.000.