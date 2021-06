Review realme GT, Snapdragon 888 Tampilan Mobil Balap

Desain

Antarmuka dan Fitur

Kamera

Performa

Spesifikasi realme GT Prosesor Qualcomm Snapdragon 888 5G GPU Adreno 660 OS Android 11/realme UI 2.0 RAM 8GB Memori Internal 128GB Kamera Belakang 64MP+8MP+2MP

Depan 16MP Baterai 4.500 mAh, 65W SuperDart Charge Layar 6,43 inci Super AMOLED FHD+ 120Hz Harga TBA

9.5 realme GT Plus Desain sangat menarik dan unik

Spesifikasi memuaskan

Performa sangat mumpuni Minus Peningkatan performa di GT Mode tidak bisa terlihat jelas

Jakarta : realme kian berani untuk bersaing di kelas smartphone high-end. realme memulai debut smartphone paling mumpuni tahun ini lewat kehadiran realme GT yang digadang sebagai flagship killer of the year untuk berkompetisi dengan merek lain di kelas high-end.realme GT pertama kali diperkenalkan kepada dunia pada 15 Juni lalu. Smartphone yang punya slogan Sheer Speed Flagship ini diklaim menawarkan performa dari chipset tinggi terbaik Qualcomm yaitu Snapdragon 888 5G.Apakah realme GT akan dipasarkan di Indonesia? realme Indonesia belum mau berkomentar namun diberikan kesempatan kepada Medcom.id untuk membuat review realme GT mungkin bisa menjadi pertanda baik.Medcom.id mendapatkan kesempatan menjajal realme GT varian warna Racing Yellow. Sesuai namanya, kami langsung setuju bahwa smartphone ini memiliki kesan seperti mobil balap atau supercar yang mewah sekaligus kencang.realme GT warna Racing Yellow punya warna dominan kuning di bagian belakangnya dengan sebuah garis warna hitam, siapapun yang melihatnya pasti teringat supercar dengan corak warna tersebut.Tidak cuma bermain warna, bagian kuning di realme GT menggunakan material leather alias kulit yang bisa terasa saat digenggam dan terlihat dari corak permukaan materialnya. Bagian warna hitam dibuat glossy seperti kaca yang akan memperlihat ornamen garis “V” saat dilihat lebih dekat dan terkena pantulan cahaya.Efek dari penggunaan material ini adalah bekas sidik jari tidak tertinggal dan mengurangi risiko retak pada bagian bodi belakangnya. Namun belum diketahui pada penggunaan jangka lama material kulit tadi memudar warnanya atau mengalami kerusakan akibat gesekan.Ukuran layar realme GT adalah 6,43 inci yang menggunakan panel Super AMOLED dengan resolusi FHD Plus. Di sini penggunanya tidak hanya dimanjakan warna yang kaya dan cerah tapi juga refresh rate 120Hz untuk pengalaman gaming terbaik serta touch sampling rate 360Hz yang membuatnya responsif.Layar realme GT terasa sangat lega karena tidak ada poni sehingga menaruh kamera depan di sudut kiri atas layar. Di sini juga diimplementasikan pemindaik sidik jari on-display atau di atas layar. Bodi realme GT terasa ringan dan tipis di genggaman tapi tidak mudah tergelincir.Di bagian sisi bawah realme GT tersedia USB-C dan audiojack 3,5 mm. Slot tray Dual SIM terletak di sisi bodinya. Di sini kami menjumpai tidak adanya slot untuk memasang MicroSD.realme GT masih hadir dengan antarmuka realme UI 2.0 yang merupakan modifikasi Android 11. Antarmuka ini tidak akan asing bagi pengguna yang sudah menggunakan smartphone realme sebelumnya termasuk realme 8 5G.Soal fiturnya, NFC sudah dipastikan tersedia di realme GT. Di sini juga tersedia fitur Game Space yang biasa dijumpai di smartphone realme untuk memberikan peningkatan performa saat bermain game.Fitur konektivitas 5G di realme GT bisa dibilang jadi keunggulannya. Tersedia teknologi Smart 5G yang membuat perangkat secara cerdas beralih dari 5G ke 4G maupun sebaliknya dengan membaca kualitas sinyal yang tertangkap smartphone. Di sini juga ada fitur konektivitas seluler 5G sekaligus WiFi 6 untuk menjamin konektivitas yang cepat anti-lag.Di sini juga ada fitur GT Mode yang diklaim meningkatkan performa CPU hingga ke kecepatan maksimal dan refresh rate di 120Hz serta kemampuan untuk menjalankan game lebih ringan. Fitur ini bisa diaktifkan dengan mudah lewat deretan shortcut di notification panel.realme GT sebagai smartphone high-end dibekali kamera yang spesifikasinya mumpuni. Di bagian belakangnya pada kamera utama tersedia kemampuan 64MP dari sensor Sony IMX 682 di tambah kamera ultra-wide angle 8MP, dan kamera macro 2MP. Di bagian kamera depan tersedia kamera 16MP lensa wide-angle.Kualitas foto dari kamera realme GT menurut kami cukup memuaskan. Kami mencoba mengambil beberapa contoh foto menggunakan mode biasa atau tidak mengaktifkan mode 64MP.Di sini juga tersedia beragam fitur tambahan yang menurut kami basic atau mendasar. Apabila realme GT hadir dengan lebih banyak fitur atau mode kamera untuk menciptakan konten kreatif mungkin kemampuan kamera akan terasa sempurna.Kamera realme GT sudah dilengkapi teknologi EIS dan UIS untuk merekam video minim getaran alias sangat stabil. Resolusi video tertinggi yang bisa dihasilkan kamera realme GT adalah 4K di frame rate 30 fps.Diketahui bahwa chipset Snapdragon 888 menjadi primadona di smartphone high-end karena menjanjikan performa tinggi, tidak cuman konektivitas 5G. realme GT sendiri memadukan chipset ini dengan kapasitas RAM 8GB LPDDR5 dan memori internal 128GB berteknologi UFS 3.1.Spesifikasi tersebut jelas tergolong mumpuni untuk pengalaman bermain game di kualitas grafis tinggi. Di game Genshin Impact pada pengaturan kualitas grafis Highest frame rate 60Hz terbukti game tersebut bisa berjalan sangat lancar di realme GT.Genshin Impact dikenal sebagai game yang berat dan bisa menghasilkan efek samping berupa suhu panas. Hal ini juga terjadi di realme GT tapi efek panas yang muncul bisa ditoleransi. Kondisi ini diklaim berkat sistem pendingin stainless steel vapour cooling.realme GT kami uji menggunakan aplikasi PCMark for Android dan 3DMark for Android, khusus di pengujian pada aplikasi kedua dipilih skenario Wild Life dan Wild Life Extreme. Hal ini disebabkan skor pengujian 3DMark Sling Shot dan Sling Shot Extreme berhasil dilampaui dengan skor sempurna alias maxed out.Apabila membandingkan performa realme GT dengan smartphone lain yang juga menggunakan chipset Snapdragon 888. Di sini terlihat bahwa realme GT memiliki performa yang termasuk unggul dan tidak bisa diremehkan meskipun terhitung pendatang baru.Hal yang cukup membuat kami heran adalah skor pengujian performa saat dalam mode biasa dan mode GT yang aktif tidak menunjukan perbedaan yang signifikan. Tidak diketahui peningkatan performa tersebut mungkin hanya ditujukan saat bermain game.realme GT dibekali kapasitas baterai 4.500 mAh yang dilengkapi charger berdaya 65W SuperDart Charge untuk memberikan pengisian cepat. Durasi pengisiannya hingga 100 persen dari nol persen bisa tercapai dalam durasi sekitar 35-40 menit.Pada pengujian daya tahan baterai menggunakan aplikasi PCMark for Android dalam kondisi terhubung WiFi dan tingkat kecerahan layar sekitar 30 persen, baterai realme GT bisa bertahan hingga 13 jam 58 menit tanpa GT Mode aktif. Namun saat GT Mode menyala, daya tahannya hanya mencapai 10 jam 37 menit, artinya memang ada peningkatan performa saat fitur itu aktif.Menurut Medcom.id realme GT berhasil menunjukan keberaniannya untuk bersaing di kelas high-end dengan Snapdragon 888 5G. Desainnya yang berbeda dan menarik juga menjadi kunci bagi realme GT untuk menarik perhatian penggemar gadget di Indonesia. realme Indonesia masih bungka terkait harga yang dipasang apabila dirilis di Indonesia, di global realme GT dibanderol kisaran Rp7,8 juta untuk spesifikasi ini.(MMI)