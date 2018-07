Co-Creator Spider-Man Meninggal pada Usia 90 Tahun

Steve Ditko, ilustrator komik dan salah satu kreator karakter komik legendaris seperti Spider-Man dan Doctor Strange, telah meninggal dunia pada umur 90 tahun.Polisi New York mengonfirmasi pada Variety bahwa Ditko ditemukan telah meninggal di apartemennya di Manhattan pada Juni 29. Namun, kabar tentang kematiannya baru diketahui pada hari Jumat lalu.Terlahir pada 1927, Johnstown, Pennsylvania, Ditko telah mengenal komik di koran sejak dia masih muda. Dia kemudian mulai menyukai komik superhero berkat Batman dan juga "The Spirit" buatan Will Eisner.Setelah lulus SMA pada 1945, Ditko bergabung dengan militer. Di sana, dia memiliki tugas untuk membuat komik dalam koran militer.Setelah keluar dari militer, Ditko belajar menggambar dari ilustrator Batman, Jerry Robinson pada 1950 di New YOrk City.Di bawah bimbingan Robinson, Ditko bertemu dengan Stan Lee, yang ketika itu masih menjadi Editor in Chief Marvel dan kemudian akan menjadi CEO. Dia akan menjadi bagian dari para ilustrator pertama untuk komik Marvel. Dalam tim itu, Ditko juga bertemmu dengan Jack Kirby.Ditko memiliki peran penting dalam membuat Spider-Man. Dia adalah orang yang mengubah desain Spider-Man karena Stan Lee tidak puas dengan desain asli Kirby. Ditko membuat kostum Spider-Man yang kini sangat dikenal dengan web shooter dan warna khasnya yaitu merah dan biru.Spider-Man pertama kali muncul di Amazing Fantasy #15 pada 1962. Karakter tersebut menjadi sangat populer sehingga pada 1963, Marvel merilis Amazing Spider-Man, seri komik pertama dari sang webslinger yang dibuat oleh Ditko dan Lee. Sampai sekarang, Spider-Man tetap menjadi salah satu superhero paling populer yang pernah ada.(MMI)