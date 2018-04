Di Mana The Wasp dalam Infinity War?

Ada begitu banyak tokoh yang muncul dalam Avengers: Infinity War. Namun, Wasp tidak muncul dalam film tersebut. Menurut Evaneline Lilly, aktris yang memerankan Wasp, dia baru akan muncul dalam film Avengers ke-4, walau perannya tidak banyak.Satu hal yang menarik, film Ant-Man and The Wasp mengambil latar belakang waktu setelah Captain America: Civil War. Dalam trailer dari film tersebut, diperlihatkan bagaimana Scott Lang menjadi tahanan rumah karena dia mendukung Stever Rogers dalam Civil War.Itu artinya, Wasp memang sudah menjadi superhero ketika Thanos datang. Tidak hanya itu, Wasp bahkan menggunakan peralatan terbaik dari Hank Pym. Senjata yang dia tidak pernah berikan pada Scott. Lalu, kenapa Wasp tidak muncul untuk ikut melawan Mad Titan?Dalam wawancara dengan Syfy, Lilly menjelaskan, ada satu alasan sederhana mengapa Wasp tidak muncul di Infinity War. Karena Marvel ingin memastikan bahwa kemunculan Wasp pertama kali di filmnya sendiri."Ada film Avengers baru yang akan tayang, yang akan terbagi menjadi dua bagian. Wasp tidak akan muncul di bagian pertama, dia akan muncul di bagian kedua karena Marvel ingin memperkenalkannya dalam Ant-Man and The Wasp," kata Lilly, seperti yang dikutip dari CinemaBlend.Jika Wasp muncul dalam Infinity War, dia akan dibayang-bayangi oleh banyak karakter lain. Lalu apa alasan yang Marvel berikan atas ketidakmunculan Wasp?Memang, Thanos terlihat seolah-olah dia menyerang Bumi dengan pasukannya untuk menaklukannya. Namun, berdasarkan video-video cuplikan yang beredar, sang Mad Titan sebenarnya tidak ingin menguasai Bumi, dia hanya ingin mendapatkan Infinity Stones.Karena itulah, dia mengirimkan pasukannya ke tempat-tempat spesifik, seperti New York dan Inggris untuk mendapatkan Time Stone dan Mind Stone. Peperangan antara Avengers dan pasukan Thanos bahkan tidak terjadi di Amerika Serikat, tapi di Wakanda.Ada kemungkinan, Wasp tidak muncul hanya karena dia tidak ada di New York ketika Thanos datang dan tidak bisa pergi ke Wakanda untuk ikut dalam pertarungan melawan pasukan sang Mad Titan. Meskipun begitu, ini tidak sesuai dengan ucapan kedua sutradara bahwa Ant-Man dan The Wasp memiliki kaitan yang kuat dengan Infinity War.Kemungkinan lainnya adalah Wasp memang sedang tidak ada di Bumi tapi di realitas lain. Film Ant-Man pertama memperkenalkan apa yang disebut "Quantum Realm", realitas yang "konsep waktu dan ruang menjadi tidak relevan".Hank Pym pada awalnya percaya bahwa Quantum Realm -- yang bisa dimasuki dengan mengecilkan diri hingga lebih kecil dari subatom -- adalah tempat yang mematikan. Dia kira, istrinya, Janet, mati beberapa puluh tahun lalu ketika dia mengecilkan diri hingga lebih kecil dari subatom.Namun, Scott Lang membuktikan bahwa dia bisa selamat dari Quantum Realm. Dalam film Ant-Man and THe Wasp, kedua superhero itu akan berusaha untuk menyelamatkan Wasp pertama. Bisa jadi, Wasp terperangkap dalam Quantum Realm di Ant-Man and the Wasp, memaksa Scott Lang untuk bertarung sendiri di Infinity War sebelum ikut bergabung dalam Avengers 4.(MMI)