Indonesia Comic Con 2022, Tumbuhkan Budaya Pop Culture

Guest List Indonesia Comic Con 2022



Tiket Masuk Indonesia Comic Con

Setelah dua tahun tidak bertemu, tahun ini dengan menggandeng TikTok Shop, Panorama Media kembali menghadirkan acara selebrasi budaya pop culture terbesar di Indonesia. “Indonesia Comic Con 2022, presented by TikTok Shop” akan hadir di Hall B Jakarta Convention Center pada 1-2 Oktober 2022.Acara selebrasi ini dipersembahkan untuk para penggemar sejati pop culture dari dunia komik, mainan, video games, board games, film, dan juga gaya hidup."Indonesia Comic Con adalah acara selebrasi yang selalu ditunggu-tunggu oleh puluhan ribuan penggemar dunia pop culture. Bersyukur bukan hanya ribuan penggemar yang mendukung acara kami tahun ini, tetapi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf), dan Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, banyak brand yang juga mendukung acara kami seperti sponsor utama kami TikTok Shop, dan juga official co-sponsors NFT ticketing partner SerMorpheus, Official Drink Partner Good Day, Official Food Partner Blastoz, dan juga brand sponsor kami Paras Comic. Melihat dari keragaman brand yang menjadi mitra pendukung acara, membuat kami semakin yakin Indonesia Comic Con adalah acara yang akan selalu diminati, bukan hanya untuk digemari tapi juga untuk berkarya," kata Direktur Panorama Media Royanto Handaya.Ikut serta mendukung perkembangan dunia pop culture Indonesia, Project Manager Indonesia Comic Con 2022, presented by TikTok Shop, Andita Tirtawisata mengatakan, “Pada tahun ke-6 ini, sebagian besar konten di dalam Indonesia Comic Con adalah pop culture Indonesia seperti perfilman di Indonesia yang tidak kalah bagusnya dengan produksi luar, memberikan area khusus untuk seniman-seniman lokal untuk mengembangkan karakter dan produknya, dan juga bekerja sama dengan beberapa seniman lokal dan institusi untuk perkembangan pop culture Indonesia, dan hal-hal ini telah menjelma menjadi Local Rise Up! Indonesia Comic Con juga tetap menghadirkan virtual guest Brandon Routh, international cosplayer Knite dan Jasper, dan juga international comic artist Carlo dengan harapan terus membawakan hal-hal baru kepada para penggemar dan juga wawasan baru untuk pop culture Indonesia.”Indonesia Comic Con juga menjadi salah satu ajang untuk para brand mempromosikan produk dan juga movie launching.“Ya, beberapa movie launching yang akan ada di Indonesia Comic Con, antara lain “Sri Asih” produksi Screenplay Bumilangit yang diangkat dari karakter rekaan RA Kosasih Bapak Komik Indonesia, dan juga “Tira” serial live action superhero pertama dari Jagat Sinema Bumilangit, yang akan segera tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar, dan juga “Qodrat” yang disutradarai oleh Charles Gozali. Beberapa movie yang juga melakukan campaign di Indonesia Comic Con adalah “Avatar”, “Andor”, “She Hulk”, “Black Adams”, dan juga “Dungeons & Dragons”. Adapun beberapa produk launching juga seperti kolaborasi Infinix dengan Komik Ga Jelas, Paras Comic mobile app dan juga Digitalogy," kata Andita Tirtawisata.Pada perhelatan Indonesia Comic Con 2022, TikTok Shop hadir sebagai sponsor utama untuk memperkenalkan cara belanja baru berbagai kebutuhan fesyen dari para pecinta budaya pop. Mengusung tema “For Your Fashion”, TikTok Shop ingin mendukung para pecinta dan penggemar pop culture untuk menemukan gaya dan tren terkini melalui ragam produk fesyen unggulan yang dihadirkan pada ajang ini.Mengakomodasi kreativitas para penggemar pop culture, Desey Muharlina Bungsu, Fashion Category Lead, TikTok Shop Indonesia mengatakan, “Kami ingin menyediakan kemudahan bagi komunitas pop culture di Indonesia untuk mendapatkan inspirasi hingga berbelanja kebutuhan fesyen terkini dari karakter populer hingga kostum cosplay melalui TikTok Shop. Partisipasi kami di ajang ini juga merupakan perwujudan dukungan kami kepada brand lokal di Indonesia yang semakin banyak meramaikan pasar fesyen kategori pop culture. Kami berharap langkah ini dapat turut mendukung pertumbuhan industri fesyen lokal sekaligus perkembangan dunia pop culture di Indonesia.”Pada ajang Indonesia Comic Con 2022, presented by TikTok Shop yang digelar pada 1-2 Oktober mendatang, TikTok Shop akan memamerkan ragam produk fesyen unggulan dari sejumlah seller yang bisa dibeli secara online dengan promo eksklusif melalui TikTok Shop.Para pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan seru yang telah disiapkan, mulai dari berfoto di photobooth TikTok Shop dengan green screen dinamis di mana pengunjung bisa memilih beberapa latar (background) yang telah disediakan, mengikuti Filter Challenge saat mengunjungi booth TikTok Shop untuk berkesempatan memenangkan hadiah menarik, hingga mengikuti giveaway agar berkesempatan mendapatkan produk fesyen serta produk lainnya secara cuma-cuma! Seluruh brand dan seller TikTok Shop yang berpartisipasi pada Indonesia Comic Con 2022 juga memiliki laman khusus di dalam aplikasi TikTok selama periode acara.Di sisi lainnya, ajang Indonesia Comic Con 2022, juga melihat perkembangan NFT di Indonesia tidak hanya untuk trading tapi juga untuk collectibles dan menghargai setiap karya dari penciptanya. Di edisi ini, Indonesia Comic Con juga menggandeng beberapa pemain NFT local seperti NFT Ticketing SerMorpheus dan juga Paras Comic sebagai NFT Marketplace Brand Partner. CEO SerMorpheus Kenneth Destian Tali mengatakan “Tiket NFT bisa menjadi identifikasi yang menarik untuk Indonesia Comic Con untuk bisa memberi benefit lanjutan ke depannya bagi para pengunjung dan penggemar yang telah membantu menyukseskan Indonesia Comic Con 2022."Dengan adanya Tiket NFT, ajang Indonesia Comic Con bisa memberikan pengalaman yang baru karena setiap para penggemar yang mempunyai Tiket NFT Indonesia Comic Con bisa merasakan gamification seperti mendapatkan limited edition merchandise sampai mempunyai lifetime pass Indonesia Comic Con di tahun-tahun berikutnya. Setiap holder Tiket NFT ini terekam di blockchain yang bisa menjadi memorabilia item dan dijual di secondary market.Selain dari NFT ticketing ini, Indonesia Comic Con 2022 juga membuka kesempatan untuk para brand melakukan portofolio review di ajang ini. Kandidat yang terpilih akan mendapatkan tiket gratis ke ajang Indonesia Comic Con untuk melakukan interview dengan brand tersebut. Ritual tiket gratis juga akan diberikan kepada 100 cosplayer pertama yang hadir di Indonesia Comic Con.“Kami selalu mengutamakan para fans dan seluruh fandom kami, maka dari itu sebisa mungkin kami memberikan apresiasi kepada mereka, salah satunya memberikan harga yang lebih murah untuk para cosplayer di Indonesia Comic Con,” kata Royanto Handaya.Temi Sumarlin, Ketua Harian Gekrafs mengatakan, “Gekrafs adalah gerakan masyarakat dan para pelaku ekonomi kreatif yang ingin menjadikan ekonomi kreatif sebagai lokomotif menuju masa depan Indonesia. Ajang Indonesia Comic Con 2022, presented by TikTok Shop ini ternyata mengambil peranan sebagai wadah yang mempertemukan pelaku kreatif dengan para penggemar sejati pop culture di Indonesia, ingin mengangkat karya dan kreasi dari tanah air Indonesia sebagai Local Rise Up, yang ternyata memang tidak kalah bagusnya dengan produksi luar negeri”.Untuk pencinta perfilman, Indonesia Comic Con menghadirkan virtual guest star Brandon Routh, pemain Superman Return. Indonesia Comic Con juga bekerja sama dengan beberapa production house seperti Screenplay Bumilangit yang akan membawa Pevita Pearce dan Jefri Nichol. Selain itu, Disney+ Hotstar bersama Screenplay Bumilangit juga akan menghadirkan deretan cast dan filmmaker dari serial “Tira”, seperti Joko Anwar yang menjadi produser dalam serial ini, Zahir Omar sebagai sutradara, Chelsea Islan sebagai pemeran Tira, serta jajaran pemain lainnya, dan terakhir ada “Qodrat” yang akan membawa Marsha Timothy dan juga Vino G. Bastian beserta filmmaker “Qodrat”.Untuk pencinta cosplayer, Indonesia Comic Con 2022 juga menghadirkan dua international cosplayer Knite dan Jasper, dan ada juga Echow dari Indonesia. Selain guest, Indonesia Comic Con juga membuat satu zoning khusus untuk cosplayer yang nantinya juga akan ikut serta dalam acara main stage Indonesia Comic ConUntuk pencinta VTuber, Indonesia Comic Con menghadirkan dua VTuber ternama dari Hololive Indonesia, Kobo dan Moona, dan beberapa VTuber lain dari agency yang berbeda seperti Crystagella, Mythia Batford, dan Ghosty.Untuk para pencinta komik, tak lupa Indonesia Comic menghadirkan satu CGC dari Filipina, dan juga international comic artist Carlo Pagulayan. Tidak hanya itu, comic artist Ario Anindito, Alti Firmansyah, dan Sweta Kartika di mana nanti ada comic artist live drawing di main stage Indonesia Comic Con dan penandatangan komik yang disaksikan oleh CGC.Untuk pencinta musik, Indonesia Comic Con, menghadirkan Shojo Complex dan bekerja sama juga dengan KaijuBop dengan membawa DJ Throoper x Angel’s Percussion yang akan meramaikan acara baru Indonesia Comic Con yaitu After Dark di mana para penggemar Indonesia Comic Con, bisa menikmati musik dalam dunia pop culture.“Setelah dua tahun tidak ada acara tatap muka, akhirnya kini ICC bisa membuka pintunya bagi penggemar dunia pop culture. Banyak mata penggemar, studio, pemilik IP, komunitas dan jurnalis yang menonton. Bukan hanya penggemar, kami pun sebagai event organizer juga merasakan absennya Indonesia Comic Con. Maka dari itu, melihat antusias dan sambutan hangat dengan semangat baru dari para penggemar Indonesia Comic Con membawa harapan yang besar untuk kami. Semoga Indonesia Comic Con bisa terus ambil alih untuk perkembangan dunia pop culture terutama pop culture Indonesia,“ kata Royanto Handaya.Indonesia Comic Con, presented by TikTok Shop mengharuskan pengunjung membeli tiket masuk pre-sale Rp75 ribu per hari untuk reguler. Harga normal tiket untuk reguler Rp125 ribu per hari, Rp200 ribu per dua hari.Tersedia juga untuk VIP Cosplayer Rp200 ribu dan Super VIP Rp1 juta yang bisa diakses untuk 2 hari. Pembelian pre-sale, VIP Cosplayer dan Super VIP hanya tersedia di SerMorpheus. Untuk tiket reguler per hari, per dua hari dan tiket reguler cosplayer (Rp100 ribu per hari) bisa dibeli melalui Loket.com, Gotix, Tokopedia, Shopee dan Blibli.