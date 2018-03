Street Fighter akan Diadaptasi Jadi Seri TV

Street Fighter akan diadaptasi menjadi seri TV, dan kini tengah dibuat.Perusahaan produksi dan distribusi film, Entertainment One telah memutuskan mendukung tim di balik pembuatan Street Fighter: Assassin's Fist, seri web yang diluncurkan pada 2014. Proyek ini juga telah mendapatkan dukungan dari Capcom, developer dan publisher dari seri game Street Fighter.Polygon melaporkan, seri TV ini akan didasarkan pada cerita Street Fighter 2: The World Warrior yang dirilis pada 1992. Film tersebut akan menampilkan karakter-karakter klasik seperti Ryu, Ken, Guile, Chun-Li dan M. Bison.Presiden Entertainment One, Mark Gordon akan secara langsung ikut serta dalam proyek ini. Perusahaan miliknya, The Mark Gordon Company, belum lama ini telah dibeli oleh Entertainment One. Beberapa film yang telah dibuatnya antara lain Saving Private Ryan dan Speed."Setelah melakukan pencarian yang tidak sebentar, dibantu oleh tim di balik Assassin's Fist, kami dengan senang hati bekerja sama dengan perusahaan Mark Gordon yang memiliki pengalaman membuat seri TV dan eOne," kata Yoshinori Ono, Executive Producer dari seri Street Fighter."Mereka memiliki kemampuan untuk membantu kami meluncurkan adaptasi seri TV dari Street Fighter."Assassin's Fist memiliki 12 episode yang fokus pada Ken dan Ryu. Seri tersebut dibuat oleh Machinima dan didistribusikan melalui YouTube.Pada awalnya, proyek pembuatan film itu dimulai sebagai proyek Kickstarter pada 2013, sebelum mereka menemukan penyedia dana dan kampanye Kickstarter itu dibatalkan.(MMI)