Siapa Children of Thanos di Infinity War?

Artikel ini mengandung spoiler Avengers: Infinity War.Dalam film Marvel Cinematic Universe sebelum ini, kita tahu bahwa Thanos memiliki dua anak perempuan angkat yaitu Gamora dan Nebula.Dalam Infinity War, diketahui bahwa Thanos ternyata memiliki empat anak angkat lain, yang disebut Children of Thanos dan lebih dikenal dengan nama Black Order di komik.Diciptakan oleh penulis Jonathan Hickman dan kreator Jerome Opeña juga Jim Cheung, Black Order pertama kali muncul di komik beberapa tahun lalu, seperti yang disebutkan oleh Vulture.Siapa saja mereka?Meskipun memiliki nama Ebony Maw, dia memiliki kulit yang sangat pucat. Di film, dia adalah orang yang paling banyak bicara di antara Children of Thanos. Dia memiliki kedudukan layaknya "pemuka" dari Thanosism.Photo: Marvel Entertainment / Jim Cheung, Dustin Weaver, Justin Ponsor, and Ive Svorcina.Kekuatannya adalah telekinesis, memungkinkannya untuk menggerakkan berbagai benda di sekitarnya dengan gerakan tangannya. Di komik, dia juga bisa membaca pikiran, meski di film, dia lebih suka untuk menggunakan metode penyiksaan untuk membuat seseorang berbicara.Proxima Midnight memiliki kulit biru, mata putih dan membawa tombak raksasa sebagai senjata. Dalam komik, dia digambarkan lebih sadis dan ceriwis. Meskipun begitu, Carrie Coon berhasil menghidupkan karakter ini dalam Infinity War.Photo: Marvel Entertainment / Jim Cheung, Dustin Weaver, Justin Ponsor, and Ive Svorcina.Salah satu hal yang membuat para fans kecewa adalah penggambaran Corvus Glaive dalam Infinity War. Di komik, dia memiliki peran layaknya tangan kanan Thanos. Sayangnya, di film, dia tidak memiliki peran besar dan justru terlihat seperti anak buah biasa.Photo: Marvel Entertainment / Jim Cheung, Dustin Weaver, Justin Ponsor, and Ive Svorcina.Selain Children of Thanos dan Black Order, sekumpulan anak buah Thanos ini memiliki nama lain, yaitu Cull Obsidian. Namun, dalam Infinity War, nama tersebut digunakan untuk salah satu dari anggota Children of Thanos.Photo: Marvel Entertainment / Jim Cheung, Dustin Weaver, Justin Ponsor, and Ive Svorcina.Cull Obsidian, yang di komik dikenal dengan nama Black Dwarf, merupakan raksasa yang memiliki kekuatan mirip dengan Hulk. Dia menggunakan kapak sebagai senjata. Dan dia memang sempat melawan Bruce Banner, alter ego dari Hulk.(MMI)