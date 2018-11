Kenangan Marvel Comics akan Stan Lee

Ketika menjabat sebagai Kepala Editorial Marvel, Stan Lee sukses membuat beberapa superhero yang paling terkenal hingga saat ini.

Stan Lee meninggal pada umur 95 tahun. Dia merupakan salah satu tokoh legendaris yang sangat memengaruhi industri komik dan hiburan.Marvel adalah tempat Lee untuk membangun karir dan reputasinya hingga dia menjadi begitu dikenal.Untuk menghormati pria legendaris itu, Marvel membuat sebuah tulisan untuk mengenangnya."Berbagai karakter yang menarik muncul dari sesi diskusinya dengan para kreator, termasuk Fantastic Four, Spider-Man, Thor, Iron Man, the Hulk, the X-Men, dan lain sebagainya," tulis Marvel."Hari ini, hampir tidak mungkin kita menemukan bagian dari Marvel Universe yang tidak memiliki campur tangan Stan."Lee tidak sekadar membuat dunia di komik Marvel. Dia juga secara langsung berbicara dengan para penggemar, membuat kedekatan yang tidak pernah ada sebelumnya, menurut laporan Polygon."Ketika ada sesuatu yang penting bagi Stan, Anda akan bisa tahu dari kata-katanya, apakah di dalam artikel editorial atau dalam cerita itu sendiri," kata Marvel."Dengan semangatnya, dia membantu untuk mengubah Comics Code Authority dan membahas tentang isu penting seperti diskriminasi, narkoba, dan intoleransi."Pada situs Marvel, Anda akan menemukan gambar dari Stan Lee, berikut dengan salah satu petuahnya yang paling dikenal."Saya dulu malu karena saya hanyalah penulis buku komik sementara orang lain membangun jembatan atau mengambil karir di dunia medis. Kemudian saya sadar: hiburan adalah salah satu hal paling penting dalam hidup manusia. Tanpa hiburan, mereka mungkin akan menjadi gila. Saya rasa, jika Anda bisa menghibur orang lain, Anda melakukan sesuatu yang baik."(MMI)