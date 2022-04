Sony Umumkan Layanan Berlangganan PlayStation Plus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sony mengumumkan perubahan besar pada layanan PlayStation Plus online, kini akan termasuk tingkatan tambahan menghadirkan perpustakaan game yang dapat pengguna unduh dan mainkan, serta integrasi layanan PlayStation Now berbasis cloud.Mengutip GSM Arena, tingkatan pertama adalah PlayStation Plus Essential, serupa dengan layanan PlayStation Plus yang saat ini tersedia. PlayStation Plus Essential akan berbekal keuntungan yang sama, seperti game yang dapat diunduh per dua bulan, akses multiplayer online, penyimpanan di cloud, dan potongan harga.Banderol harga untuk layanan ini juga sama yaitu USD10 (Rp144.000) per bulan, USD25 (Rp359.000) per kuartal, dan USD60 (Rp862.000) per tahun. Seluruh pengguna PlayStation Plus lama akan dimigrasikan ke tingkatan ini.Tingkatan selanjutnya bertajuk PlayStation Plus Extra, menghadirkan seluruh keuntungan dari tingkatan Essential namun juga memberikan pengguna akses ke katalog hingga 400 judul game PS5 dan PS4.Seluruh judul game tersebut dapat diunduh dan dimainkan kapanpun selama status berlangganan aktif. Game tersebut termasuk judul pada PlayStation Studio serta dari pengembang pihak ketiga.Tingkatan PlayStation Plus Extra ditawarkan seharga USD15 (Rp) per bulan, USD40 (Rp) per kuartal, dan USD100 (Rp) per tahun. Tingkatan terakhir adalah PlayStation Plus Premium, merupakan opsi termahal.PlayStation Plus Premium menawarkan seluruh keuntungan dari PlayStation Plus Essential dan Extra, dengan tambahan 340 judul dari katalog game. Dalam katalog ini termasuk game PS3, yang dapat dimainkan via cloud, serta game PS1, PS2, dan PSP yang dapat dimainkan via cloud atau secara lokal.Tingkatan Premium memungkinkan opsi streaming cloud untuk game original PS1, PS2, PSP, dan PS4 yang tersedia di tingkatan Extra dan Premium. Game ini dapat disiarkan pada PS5, PS4 ataupun PC.Selain itu, layanan Sony PlayStation ini menawarkan opsi percobaan dengan batas waktu, memungkinkan pengguna mencoba sejumlah game dalam kurun waktu terbatas sebelum memutuskan untuk membelinya.PlayStation Plus Premium ditawarkan seharga USD18 (Rp) per bulan, USD50 (Rp) per kuartal dan USD120 (Rp) per tahun. Seluruh pelanggan PlayStation Now baru akan dimigrasikan ke paket berlangganan ini tanpa biaya tambahan.Sementara itu, PlayStation Now tidak lagi beroperasi sebagai layanan mandiri. Paket berlangganan PlayStation Plus Premium hanya akan tersedia di wilayah dengan kompatibilitas streaming cloud.Di pasar lain, Sony akan menawarkan paket berlangganan PlayStation Plus Deluxe, dengan harga lebih terjangkau dan tanpa dukungan komponen streaming cloud. Sedangkan manfaat lainnya akan serupa dengan paket berlangganan Premium.Layanan PlayStation Plus baru akan dirilis secara bertahap, dengan peluncuran awal akan dimulai di Asia pada bulan Juni, diikuti oleh Amerika Utara, Eropa, dan seluruh dunia lokasi ketersediaan layanan PlayStation Plus.Sony dilaporkan berencana untuk menghadirkan layanan ini ke seluruh wilayah yang tercakup dalam PlayStation Network pada rencana baru yang akan diaplikasikan pada akhir semester pertama tahun 2022 mendatang.