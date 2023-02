Ini Spesifikasi Samsung Galaxy S23 Plus, Versi Terjangkau S23 Ultra 5G

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Meskipun tidak memiliki embel “5G” seperti varian S23 Ultra tapi Samsung Galaxy S23 Plus tetap mendukung jaringan koneksi yang sama. Soal spesifikasinya menurut Medcom.id hape ini menjadi versi terjangkau dari Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.Jangan bingung dulu, spesifikasi Samsung Galaxy S23 Plus tetap masuk dalam kelas high-end alias tinggi. Di sini ditawarkan ukuran layar sedikit lebih kecil dari Samsung Galaxy S23 Ultra 5G yaitu dari 6,8 inci menjadi 6,6 inci.Resolusi layarnya juga turun dari Quad HD+ menjadi Full HD+ tapi refresh rate adaptive yang dimiliki tetap bisa mencapai 120Hz. Jadi layar Samsung Galaxy S23 Plus tetap oke untuk pengalaman gaming, layarnya sudah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus 2.Apabila Samsung Galaxy S23 Ultra 5G punya lima kamera belakang, di Samsung Galaxy S23 Plus hanya tersedia tiga kamera belakang. Di sini ada kemampuan kamera utama Dual Pixel 50MP dengan OIS, kamera ultrawide 12MP, dan kamera telefoto 10MP kemampuan optical zoom 3x.Kualitas perekaman video Samsung Galaxy S23 Plus juga bisa mentok di 8K 30fps. Jadi model ini juga bisa mendukung kemampuan perekaman video kualitas layar lebar seperti Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.Spesifikasi Samsung Galaxy S23 Plus yang ikut membedakannya dari versi S23 Ultra 5G adalah kapasitas baterainya. Di sini hanya disediakan 4700 mAh, bukan 5.000 mAh tapi sama-sama ada fitur pengisian cepat daya 45W.Tentu saja ini tidak buruk, kapasitas baterai Samsung Galaxy S23 Plus justru merupakan peningkatan dari Samsung Galaxy S22 Plus yang saat itu hanya menyediakan 4.500 mAh.Samsung Galaxy S23 Plus tetap menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 seperti varian S23 Ultra 5G. Di sini ditawarkan dua pilihan kapasitas RAM dan memori internal yaitu 8/256GB dan 8/512GB. Warna yang disediakan ada Phantom Black, Cream, Green, dan Lavender.