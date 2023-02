realme 10 Pro 5G Coca Cola Edition Meluncur 10 Februari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Informasi lebih detail terkait ponsel realme x Coca Cola mulai beredar di internet. Perangkat ini akan menjadi realme 10 Pro 5G khusus dan dilaporkan akan meluncur di India pada tanggal 10 Februari mendatang.Mengutip GSM Arena, perangkat ini sudah mulai dapat dipesan di situs resmi realme India. realme 10 Pro 5G Coca Cola Edition ini akan hadir dengan lapisan dua warna yaitu hitam dan merah di bagian belakang, serta merek ikonik Coca Cola.Modul kamera ganda di bagian belakang akan dihiasi dengan garis luar dalam warna akses merah. realme juga mengungkap bahwa ponsel edisi Coca Cola ini akan menawarkan kotak kemasan penjualan khusus, berisi aksesori khusus untuk mengimbangi tema Coca Cola.Aksesori tersebut termasuk figur realmeow Coca Cola, stiker DIY, pin kunci slot kartu SIM khusus, dan kartu angka unik menandakan satu dari 6.000 unit yang tersedia secara global tersebut merupakan milik pembeli.Sebelumnya, realme juga telah mengunggah teaser kolaborasinya dengan Coca rCola. Tweet oleh realme VP Madhav Sheth mengindikasikan bahwa Coca Cola Phone, nama yang belum dikonfirmasi, akan menjadi edisi spesial untuk realme 10 Pro.Sheth mengunggah foto dari realme 10 Pro versi Hyperscale Gold dengan refleksi kaleng Coca Cola pada panel belakangnya, mengindikasikan Coca Cola Phone akan menjadi edisi spesial dari realme 10 Pro.Sementara itu, realme mengunggah klip video di Twitter dengan teks bertuliskan Something exciting is bubbling!. Teks pada unggahan tersebut didampingi oleh smartphone dengan latar belakang berwarna kemerahan, dengan gelembung yang kerap ditemukan di minuman dingin seperti Coca-Cola.realme juga menghadirkan halaman acara di situs India dengan latar belakang yang sama. Namun pada halaman tersebut, realme mencantumkan tulisan Realme is set to get really refreshing. Pada halaman yang sama, juga terdapat gambar dari botol minuman dingin bergelembung dalam bentuk maskot resmi dan Chief Trend Officer realme, Realmeow.