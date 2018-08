Gambar Panel Depan Nokia X7 Konfirmasi Desain Poni

: Nokia X5 dan X6 merupakan smartphone pertama HMD Global yang dibekali layar poni. Sambutan yang baik terhadap dua smartphone ini dikabarkan mendorong perusahaan asal Finlandia itu untuk terus meluncurkan ponsel dengan desain poni.Tidak semua konsumen menggemari desain layar berponi ini, namun HMD Global disebut cukup gembira dengan penjualan Nokia X5 dan X6 di pasar Tiongkok. Kedua ponsel cerdas ini dipasarkan di Tiongkok dengan usungan nama berbeda, yaitu Nokia 5.1 Plus dan Nokia 6.1 Plus.Sementara itu, informasi terbaru yang beredar menyebut kedua smartphone tersebut bukan perangkat terakhir Nokia dengan desain layar ini. Bocoran informasi terbaru ini turut mengindikasikan bahwa smartphone terbaru HMD Global akan hadir dengan desain layar serupa Nokia 5.1 Plus.Gambar yang dikaim menampilkan bahwa panel depan dari smartphone yang belum diumumkan HMD Global, yaitu Nokia X7, beredar di internet, berasal langsung dari Tiongkok.Gambar ini menampilkan bahwa Nokia X7 akan mengusung poni berukuran besar, lebih menyerupai Nokia 5.1 Plus ketimbang Nokia 6.1 Plus.Sayangnya, selain bukti dari desain layar poni, gambar ini tidak menampilkan informasi lainnya. Rumor sebelumnya menyebut bahwa ponsel ini akan didukung prosesor Snapdragon 710.Sementara itu, HMD Global telah mengonfirmasikan bahwa perusahaannya tidak akan memperkenalkan perangkat baru di ajang IFA 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa Nokia X7 tidak akan meluncur di pasar hingga Q4 2018 atau mungkin pada awal tahun 2019.Sebelumnya, HMD Global secara resmi mengumumkan kehadiran Nokia 1 di Indonesia, sebagai perangkat karya merek global pertama di Indonesia yang menggunakan sistem operasi Android Oreo Go Edition.(MMI)