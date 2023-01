Realme Gulirkan Teaser untuk Ponsel Coca-Cola

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Beberapa hari lalu, beredar gambar render smartphone dengan merek Cola-Cola, namun belum tersedia konfirmasi terkait perangkat tersebut sebab ponsel ini tidak mengusung logo merek smartphone manapun.Namun, mengingat kemiripan yang diusungnya dengan realme 10 atau realme 10 Pro, masuk akan untuk menyimpulkan bahwa ponsel Cola ini merupakan edisi spesial dari salah satu smartphone karya realme tersebut.Mengutip GSM Arena, hal ini terkonfirmasi saat realme mengunggah klip berdurasi singkat di Twitter terkait kolaborasinya dengan Coca-Cola. realme mengunggah klip video di Twitter dengan teks bertuliskan Something exciting is bubbling!.Teks pada unggahan tersebut didampingi oleh smartphone dengan latar belakang berwarna kemerahan, dengan gelembung yang kerap ditemukan di minuman dingin seperti Coca-Cola. realme juga menghadirkan halaman acara di situs India dengan latar belakang yang sama.Namun pada halaman tersebut, realme mencantumkan tulisan Realme is set to get really refreshing. Pada halaman yang sama, juga terdapat gambar dari botol minuman dingin bergelembung dalam bentuk maskot resmi dan Chief Trend Officer realme, Realmeow.Gambar tersebut mencantumkan teks bertuliskan Get ready to say Cheers For Real. Seluruh informasi ini membuktikan bahwa realme berkolaborasi dengan Coca-Cola untuk smartphone bermerek Coca-Cola.Dan jika gambar render dari Cola Phone yang sempat beredar merupakan informasi benar, maka ponsel tersebut berpotensi sebagai realme 10 atau realme 10 Pro edisi spesial. Sebelumnya, realme mengumumkan smartphone terbarunya di Indonesia, realme 10 Pro Series 5G, terjual habis pada hari penjualan perdana di Tanah Air.Seri ini disebut sebagai penjualan terlaris di Shopee dalam jumlah unit terjual dari seluruh rentang harga pada tanggal 11 Januari 2023. Dalam penjualan perdananya, realme 10 Pro+ 5G varian 8/128GB berhasil mendapat predikat penjualan terlaris di Shopee dalam hal jumlah unit terjual dan GMV dari seluruh rentang harga pada 11 Januari 2023.