Dell Perkenalkan XPS 13 Plus dan Monitor UltraSharp

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Dell Technologies memperkenalkan XPS 13 Plus dan monitor UltraSharp, diklaim mampu meningkatkan pengalaman kolaborasi dan visual. Dell mengklaim XPS 13 Plus sesuai dengan generasi Z, karena teknologi yang ditanamkan di dalamnya terinspirasi dari mereka.Dell juga mengklaim bahwa XPS 13 Plus merupakan XPS 13 pertama yang dirancang menggunakan prosesor Intel Core Generasi ke-12, serta didukung kipas yang lebih besar untuk aliran udara 55 persen lebih baik tanpa menaikkan tingkat kebisingan atau suhu laptop.Selain itu, laptop dengan desain bodi ringan dan tipis ini juga berbekal fitur Express Charge 2.0, diklaim mampu mengisi daya laptop hingga 80 persen dalam waktu kurang dari satu jam. Dell XPS 13 Plus juga hadir dengan keyboard berdesain ramping, dengan deretan fitur fungsi tanpa tombol, touchpad dan palm rest.Tombol pada keyboard Dell XPS 13 Plus ini hadir dalam ukuran lebih besar, disebut dengan istilah desain zero-lattice. Dell juga menghadirkan desain inovatif pada bagian touchpad, menggantikan desain tradisional dengan touchpad berbahan kaca, diklaim mampu menyuguhkan respon haptic di setiap sentuhan.Layar laptop yang tersedia dengan dua pilihan warna, yaitu Platinum dan Graphite ini mengusung desain InfinityEdge. Layar Dell XPS 13 Plus menggunakan panel OLED beresolusi hingga 4K+ dan didukung fitur Eyesafe, berkemampuan mengurangi emisi cahaya biru berbahaya, serta desain speaker quad yang disempurnakan.Dell menyematkan dua pengeras suara aktif di bawah keyboard, sementara dua pengeras suara lain terletak di bagian dasar laptop. Speaker ini diklaim mampu menyuguhkan suara kencang, tidak hanya memanjakan telinga saat menikmati musik dan film, tapi juga mendukung saat melakukan konferensi video.Selain itu, Dell juga mengklaim XPS 13 Plus ini sebagai laptop XPS pertama yang menggunakan sumber energi air atau hydro-power terbarukan, secara signifikan mengurangi jejak karbon aluminium.Selain itu, penggunaan hydro-power ini juga diklaim mampu dapat didaur ulang sepenuhnya sehingga laptop ini bisa digunakan kembali sebagai komponen komputer baru, sesuai dengan tujuan Dell pada tahun 2030.Sementara itu, Dell UltraSharp 32 4K Video Conferencing Monitor, dilengkapi dengan WebCam UltraSharp, mikrofon dual array dengan kemampuan echo cancelling, dan speaker 14W. Monitor ini diklaim mampu menghadirkan pengalaman kolaborasi dan visual terbaik.Monitor ini didukung teknologi IPS Black inovatif dan Vesa DisplayHDR 400, memungkinkan pengguna untuk melihat detail konten dengan lebih jelas berkat resolusi 4K, kontras dan warna, serta fitur ComfortView Plus mengurangi emisi cahaya biru namun tetap mempertahankan akurasi warna.Monitor UltraSharp baru ini juga dilengkapi sertifikasi Microsoft Teams dan berbekal fitur privasi dan produktivitas, memungkinkan pengguna menyalakan atau mematikan fitur mute dengan mudah, kamera dengan SafeShuter dan dapat melakukan sign-in dan sign-out dengan cepat.Dell XPS 13 Plus akan tersedia di seluruh dunia mulai musim semi 2022, dengan Windows 11 atau Ubuntu 20.04 di edisi Developer, sedangkan Dell UltraSharp 32 4K Video Conferencing Monitor (U3223QZ) akan tersedia di seluruh dunia mulai tanggal 29 Maret mendatang.Dell menyebut bahwa harga penawaran untuk masing-masing perangkat akan diinformasikan mendekati tanggal ketersediaan.