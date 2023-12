Jedi Solutions Gandeng New Relic Tingkatkan Kemampuan Observabilitas Bisnis

Advertisement

Jakarta: PT Jedi Global Teknologi (Jedi Solutions) perusahaan IT Managed Service Provider (MSP) di Indonesia sekaligus anak perusahaan CTI Group resmi menjalin kemitraan dengan New Relic, perusahaan pengembangan platform observabilitas atau yang lebih dikenal dengan istilah software full stack monitoring.Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya Jedi Solutions mendorong transformasi digital perusahaan di Indonesia, seiring perkembangan lingkungan IT perusahaan yang semakin kompleks, serta mempercepat penemuan solusi atas masalah IT dalam operasional perusahaannya.Observabilitas memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif menganalisis dan mengoptimalkan sistem mereka berdasarkan data yang mereka hasilkan.Platform observabilitas all-in-one New Relic menyediakan cara terpusat untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan log, metrik, dan pelacakan sehingga perusahaan dapat terhubung ke semua data operasional dalam sistem mereka secara realtime.New Relic membantu perusahaan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku sistem, mulai dari aplikasi hingga infrastruktur, jaringan dan keamanan agar perusahaan dapa mengindentifikasi apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja.Menurut data dari New Relic 2023 Observability Forecast, hampir setengah (45 persen) responden yang disurvei di ASEAN mengalami gangguan yang berdampak besar pada bisnis setidaknya sekali dalam seminggu.Gangguan yang merugikan ini setara dengan kerugian sebesar USD22,37 juta untuk Indonesia, tertinggi kedua dari semua negara yang disurvei dan kedua setelah India.Survei ini juga menemukan bahwa tools consolidation - menggabungkan berbagai alat atau perangkat lunak ke dalam satu platform yang terintegrasi - terdaftar sebagai prioritas utama bagi perusahaan di ASEAN dengan hampir setengahnya (48 persen) menyatakan bahwa mereka berencana melakukan tools consolidation tahun depan untuk mendapatkan nilai maksimal dari pengeluaran observabilitas mereka.Selain itu, lebih dari separuh responden di ASEAN (57 persen) menggunakan lima atau lebih alat untuk observabilitas, dan hanya 3 persen menggunakan satu alat.Untuk membantu perusahaan mengatasi tantangan tersebut, Jedi Solutions menggandeng New Relic untuk menyediakan solusi observabilitas yang lengkap secara end-to-end. Platform New Relic dapat membantu mendeteksi dan menyelesaikan masalah sebelum berdampak pada pelanggan, meningkatkan kinerja, keandalan, dan keamanan sistem dan aplikasi.Hal ini dapat didukung oleh layanan proses implementasi, optimalisasi kinerja, dan melakukan analisis mendalam terhadap jaringan dan sistem bisnis dari tim Jedi Solutions.“Banyak organisasi masih menggunakan lebih dari satu alat untuk observabilitas, mempelajari tentang gangguan melalui lebih dari satu alat pemantauan, dan memiliki lebih banyak data telemetri yang terpisah-pisah.""Kami melihat solusi observabilitas full-stack dari New Relic membantu pelanggan kami untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan satu platform untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data dari seluruh tumpukan teknologi mereka. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang penuh kepada para pelanggan kami,” ujar Elsa Mayasari selaku CEO Jedi Solutions.“Jedi Solutions telah membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan MSP mereka. Hal inilah yang membuat kami yakin bahwa bersama-sama, kami dapat melayani lebih banyak pelanggan di Indonesia dan membantu mereka untuk mencapai kesuksesan bisnis,” ungkap Stewart Cochrane, selaku Senior Director, Alliances & Channels APJ New Relic.Kolaborasi antara Jedi Solutions dan New Relic bertujuan untuk memberikan solusi observabilitas yang menjadi kunci untuk memahami dan mengoptimalkan kinerja sistem digital.Dengan dukungan tim yang telah tersertifikasi, Jedi Solutions memastikan implementasi solusi New Relic berjalan lancar dan aman tanpa hambatan. Ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada inti bisnis mereka sambil memiliki keyakinan bahwa observabilitas dan keamanan telah ditangani dengan baik.