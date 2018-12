Visibilitas Real-Time Dorong Perusahaan Makin Pintar

IoT: Kekuatan yang Terus Bertumbuh

Industri Logistik

Industri Ritel

Industri Kesehatan

Sempat digembar-gemborkan selama bertahun-tahun, Internet of Things (IoT) telah bertransformasi menjadi kunci sukses yang sesungguhnya di berbagai industri.Bahkan di sektor pertanian, seperti di area peternakan dan pabrik susu, IoT dapat menciptakan solusi-solusi yang inovatif.Memang, beberapa usaha peternakan sebelumnya juga telah menggunakan sensor yang ditanam di leher hewan ternak seperti sapi untuk memperoleh berbagai informasi penting yang dapat ditindaklanjuti yang penting guna meningkatkan operasi bisnis.Sensor-sensor ini sangat aman. Sensor ini berukuran kecil dan mengirimkan informasi terkait lokasi kepada penerimanya sebanyak beberapa kali per satu detik.Hal ini memungkinkan peternak melacak setiap hewan ternak secara real-time, sehingga mempermudah ketika menggiring hewan-hewan tersebut ke tempat pemerahan atau ketika memeriksa kesehatan dan melakukan perawatan.Solusi-solusi IoT menghadirkan visibilitas yang sama sekali baru di sektor peternakan. Dari informasi tentang lokasi, peternak memperoleh informasi yang relevan akan setiap hewan ternak yang ada, termasuk pola pergerakan, hasil pemerahan, dan perilaku makan.Visibilitas terhadap seluruh hewan ternak ini memungkinkan peternak untuk bertindak cepat saat diperlukan atau untuk memonitor hewan ternak tertentu secara khusus. Peternak juga dapat memberikan perawatan terbaik untuk hewan ternak mereka, sekaligus memastikan proses produksi yang lancar.Solusi IoT semacam itu telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan di berbagai industri. Menurut data IDC, jumlah perangkat terhubung akan meningkat hampir 70 persen antara tahun 2015 hingga 2020, dari 12 miliar menjadi lebih dari 30 miliar perangkat IoT.Data yang dihasilkan dari perangkat-perangkat terhubung tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara otomatis oleh komputer sehingga membantu manusia dan mesin-mesin yang semakin pintar tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi penting yang dapat ditindaklanjuti.Ribuan kasus-kasus penggunaan baru tengah berkembang saat ini, demikian halnya dengan ide-ide inovatif yang dapat memberikan nilai tambah yang sesungguhnya bagi bisnis.Menurut data IDC, meski sebagian besar perusahaan masih dalam tahap perencanaan dan evaluasi dalam proyek-proyek IoT mereka, sebanyak 37 persen telah mengimplementasi proyek IoT dan telah mengambil langkah besar menuju digitalisasi bisnis mereka.Evolusi semacam ini sangat penting, karena teknologi berkembang sangat pesat dan tidak dapat diubah. Bagi banyak perusahaan, hal ini memang terasa sebagai ancaman. Namun, digitalisasi dan IoT berpeluang besar dan jika perusahaan-perusahaan tidak mau tertinggal, mereka harus segera bertindak.Perusahaan yang “cerdas” dan terhubung mengkoneksikan dunia fisik dengan digital sehingga meningkatkan produktivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan inovasi. Setiap industri dapat meraih manfaat dari IoT.Banyak perusahaan logistik memanfaatkan kapasitas truk-truk mereka dengan tidak selayaknya yang berdampak negatif terhadap efisiensi.Dengan bantuan kamera 3D di area pemuatan dan software analitik yang tepat, perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis berbagai data tentang proses pemuatan barang dan memperoleh informasi berharga terkait metrik-metrik seperti kapasitas muat, kecepatan proses pemuatan, rasio pemuatan, dan teknik pemuatan pekerja.Ketika sistem mendeteksi adanya kesalahan atau ketidakefisienan dalam proses pemuatan, sistem tersebut kemudian mengirim notifikasi kepada manajer pemuatan yang mengawasi setiap proses melalui tablet atau komputernya.Berdasarkan informasi ini, manajer dapat segera bertindak jika diperlukan sehingga meningkatkan pelatihan karyawan dan kualitas pemuatan.Solusi logistik lainnya menggunakan pemancar Bluetooth Low Energy (BLE) untuk memberikan sinyal kepada karyawan untuk memastikan mereka memuat barang ke truk yang tepat.Pemuatan yang tepat dan peningkatan efisiensi membuat pengiriman barang menjadi lebih cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan, sekaligus mengurangi biaya bahan bakar dan pemeliharaan, serta dampak lingkungan.Sekitar 4 persen potensi pendapatan hilang setiap tahunnya karena toko-toko tidak dapat memenuhi semua permintaan pelanggan untuk produk tertentu yang ada di gudang mereka.Peritel mode terutama sangat terpengaruh oleh masalah ini, di mana barang-barang sering ditinggalkan begitu saja di ruang ganti atau dikembalikan ke tempat yang salah.Jika setiap barang dilengkapi dengan tag radio frequency identification (RFID), setiap staf dapat melacak produk, di mana saja dan kapan saja, serta mengakses informasi persediaan produk secara real-time sehingga meningkatkan ketersediaan barang di area penjualan.Selain itu, teknologi penandaan ini membantu mencegah pencurian karena produk yang dipasang tag dapat membunyikan alarm saat dibawa mendekat ke pintu keluaar tanpa melewati kasir terlebih dahulu.Metode pencegahan pencurian seperti ini terutama sangat relevan di sektor ritel barang-barang mewah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pebisnis ritel dapat secara signifikan mengurangi hilangnya barang dan pendapatan karena alasan kehabisan stok.Jaringan rumit yang terdiri dari para pekerja individu, seperti dokter, perawat, rumah sakit, dan perusahaan asuransi, membuat proses untuk mengkonsolidasikan, membagikan dan menganalisis data medis menjadi lebih sulit.Namun, IoT, analisis data dapat meningkatkan pengumpulan dan pemrosesan informasi guna memastikan perawatan yang lebih baik bagi pasien. Leiden University Medical Center (LUMC) di Belanda menggunakan solusi pelacakan waktu berbasis IoT untuk pasien jantung yang akut.Gelang pasien yang terhubung dengan Internet mengirimkan informasi denyut jantung ke dokter yang mengukur waktu “door-to-balloon” yang tepat bagi pasien yang menderita penyumbatan jantung.Informasi ini mulai dikumpulkan sejak pasien masuk ke rumah sakit hingga ia dioperasi untuk menghilangkan sumbatan.Dengan menganalisis data tersebut, penyedia layanan kesehatan berharap dapat memahami dengan lebih baik bagaimana setiap pasien dapat segera menerima perawatan, menginformasikan prosedur perencanaan staf dengan tepat, serta memberikan informasi penting yang lebih akurat kepada setiap dokter secara real-time.Hal-hal di atas merupakan sebagian contoh cara kerja IoT di perusahaan-perusahaan masa kini yang terhubung.Melimpahnya data yang tersedia yang dianalisis secara menyeluruh memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses bisnis mereka, meningkatkan perencanaan, serta menemukan peluang penjualan atau model bisnis yang baru.Solusi IoT mampu menciptakan visibilitas real-time, yang mendorong perkembangan inovatif yang membawa perusahaan lebih dekat ke masa depan cerdas yang terhubung.(Lim Fang How, Regional Director Asia Tenggara, Zebra Technologies Asia Pacific)(MMI)