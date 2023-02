5 Aplikasi Baca Novel Gratis di Android

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kini sudah tidak ribet untuk baca novel. Hanya dengan sentuhan layar HP sudah bisa membaca buku dengan gratis. Cukup mengunduh aplikasi penyedia novel maka pengguna sudah bisa membaca novel kapan saja. Berikut adalah rekomendasi aplikasi untuk membaca novel gratis.Siapa yang tidak kenal dengan aplikasi legendaris ini? Wattpad merupakan aplikasi literatur online yang bermarkas di Toronto, Kanada. Aplikasi ini sudah ada sejak 2008.Kini, sudah banyak sekali cerita yang tersedia pada aplikasi tersebut. Para pengguna bisa mengunduh aplikasi ini melalui Google Play Store atau App Store iOS. Ada ribuan cerita menarik. Kamu juga bisa menulis cerita dan dipublikasikan ke aplikasi tersebut.Aplikasi membaca novel selanjutnya adalah NovelToon. Aplikasi tersebut menyediakan berbagai macam genre novel. Pada awal mengunduh, aplikasi tersebut akan menanyakan terkait ketertarikan pengguna untuk bisa menyesuaikan genre dan pilihan novel yang akan direkomendasi.Uniknya aplikasi ini adalah pengguna bisa mendownload novel untuk bisa dibaca secara offline tanpa jaringan. Pengguna juga bisa memberikan feedback kepada novelis yang sudah menciptakan cerita, bahkan pengguna juga bisa membuat novel sendiri yang akan dipublish pada aplikasi tersebut.Selain itu, NovelToon juga menyediakan fitur audiobook untuk para pengguna yang tidak suka membaca dengan waktu yang lama.Joylada merupakan aplikasi yang cukup unik dari segi tampilan UI. Tampilan tersebut dibuat menyerupai chatting layaknya aplikasi pengirim pesan. Joylada juga menyediakan banyak pilihan genre novel untuk dibaca.Selain itu, pengguna juga bisa menciptakan cerita sendiri untuk di publish pada aplikasi tersebut. Namun, untuk menjadi novelis bisa dilakukan dengan sistem kontrak, dan kita mendapat penghasilan dari novel yang sudah kita unggah.NovelPlus merupakan aplikasi membaca novel gratis yang bisa diunduh melalui Google Playstore dan App Store. Aplikasi tersebut menyediakan berbagai macam novel yang menarik untuk dibaca.Selain itu, pengguna juga diberi kebebasan untuk bisa mengatur tampilan novel seperti dari pilihan warna dan segi layout. Layaknya aplikasi novel, pengguna juga bisa menulis cerita untuk di publish pada aplikasi tersebut.Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikelolah oleh negara, karena aplikasi tersebut menerbitkan buku-buku jenis ebook dari Perpustakaan Nasional untuk dibaca secara gratis. Namun, untuk membaca secara gratis pengguna harus registrasi email mereka untuk diverifikasi.Satu hal yang membedakan adalah novel dengan sistem peminjaman. Novel yang dipinjam memiliki durasi 3-5 hari, setelah itu novel akan dikembalikan secara otomatis. Aplikasi bisa ditemukan pada Google Playstore dan App Store.