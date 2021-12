Line Next, Lini Bisnis Baru Line Perkuat Ekosistem NFT

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Line mengumumkan peluncuran Line Next Corporation, sebuah perusahaan yang didedikasikan untuk mengembangkan dan memperluas bisnis global NFT.Line Next terdiri dari dua perusahaan, dengan Line Next Corporation yang berbasis di Korea Selatan yang berfokus pada strategi sekaligus perencanaan platform NFT global, dan Line Next Inc. yang berbasis di AS yang bekerja untuk mengembangkan dan mengoperasikan bisnis platform non-fungible token (NFT).Berdasarkan bisnis blockchain dan NFT Line, Line Next berencana memperkenalkan platform NFT global baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Line dalam mengembangkan layanan produk teknologi blockchain.Platform NFT global baru diklaim akan mendukung perusahaan dan kreator di seluruh dunia saat mereka membangun pasar dan menciptakan komunitas dan ekosistem bagi pengguna umum untuk memperdagangkan NFT.Youngsu Ko, Chief Product Officer Line dan CPO Line Fintech Company, telah ditunjuk sebagai CEO Line Next. Woosuk Kim, CEO Line Tech Plus, telah ditunjuk sebagai Direktur Bisnis.“NFT adalah sejenis infrastruktur teknologi yang akan mengubah ruang digital dan berinovasi dalam pengalaman pengguna di semua bidang, seperti konten, game, sosial, dan perdagangan,” kata Youngsu Ko."Sekarang kami bertujuan untuk melakukan hal yang sama untuk bidang baru NFT yang menarik bersama dengan mitra global kami, dengan kantor Korea yang berfokus pada strategi platform NFT global dan kantor kami di Amerika Serikat berfokus pada bisnis NFT."Sejak mendirikan Blockchain Lab, Line telah menerbitkan Link aset kripto dan mengoperasikan pertukaran aset kripto Line Bitmax di Jepang dan Bitfront secara global.Selain itu, Line mengklaim mengoperasikan platform pengembangan layanan blockchain, LINE Blockchain Developers Platform, dan versi beta dari pasar NFT di Line Bitmax Wallet di Jepang.Lebih dari 1,3 juta NFT berdasarkan Line blockchain telah diterbitkan, melalui berbagai mitra blockchain di bidang seperti IP, konten, dan game.