Sony Tingkatkan Harga Langganan Tahunan PlaySTation Plus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Sony mengumumkan peningkatan harga untuk paket berlangganan layanan PlayStation Plus tahunan secara global. Peningkatan ini diberlakukan mulai tanggal 1 September 2023.Mengutip GSM Arena, layanan PlayStation Plus ini tersedia dalam tiga paket langganan. Paket PlayStation Plus Essential standar ditawarkan dengan USD80 (Rp1,2 juta), meningkat dari USD60 (Rp913.512) untuk paket tahunan.Dengan paket ini, pengguna akan mendapatkan akses ke game yang dapat diunduh selama dua bulan secara gratis selama membership masih aktif, serta akses ke gaming multiplayer online, penyimpanan di cloud, dan diskon saat membeli game.Paket PlayStation Plus Extra kini ditawarkan seharga USD135 (Rp2,05 juta), meningkat dari USD100 (Rp1,5 juta). Dengan paket ini, pengguna akan mendapatkan berbagai keuntungan yang termasuk pada paket PlayStation Plus Essential.Namun, paket PlayStation Plus Extra menawarkan akses ke katalog terdiri dari ratusan judul game PS5 dan PS4. Sedangkan paket PlayStation Plus Premium kini ditawarkan seharga USD160 (Rp2,4 juta), meningkat dari USD120 (Rp1,8 juta).Paket ini memberikan pengguna akses ke lebih banyak judul game selain judul yang diperoleh paket Extra, termasuk PS3, PS2, PS One, dan PSP, dan dapat digunakan melalui cloud. Perubahan harga ini akan diaplikasikan pada anggota yang sudah terdaftar saat memperbarui durasi berlangganan.Sementara itu, harga baru ini langsung diaplikasikan saat pengguna baru mendaftar atau mengubah tipe paket berlangganan mereka. Peningkatan harga ini disebut akan berlaku secara global kendati sejumlah wilayah masih menampilkan harga versi lama. Sedangkan harga berlangganan untuk satu hingga tiga bulan masih sama.