Samsung Bespoke Life 2023 Ingin Bangun Masa Depan Berkelanjutan

Jakarta: Samsung menggelar Bespoke Life 2023, pameran tahunan ketiga yang mengetengahkan pembaruan terbaru pada rangkaian produk Bespoke.“Bespoke Life mewujudkan komitmen Samsung untuk membuat rumah dan masa depan kita menjadi lebih berkelanjutan dengan mengonsep kembali produk yang kita gunakan setiap hari,” kata Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, CEO dan Head of the DX (Device eXperience) Division Samsung Electronics.“Dengan memperkenalkan cara-cara baru dan kreatif bagi pengguna untuk 'Bespoke' kehidupan mereka, produk dan solusi terbaru kami memberdayakan siapa saja untuk menikmati gaya hidup yang lebih berkelanjutan, terhubung, dan stylish.”Konsep Samsung Bespoke Life lahir dari keyakinan bahwa home appliance adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, acara Bespoke tahun ini menyoroti upaya Samsung untuk semakin mengurangi emisi karbon di seluruh siklus hidup produk. Samsung juga mengumumkan peluncuran Filter Less Microfiber terbaru: solusi sederhana untuk meminimalkan emisi mikroplastik saat mencuci.Dari penyediaan sumber dan produksi hingga distribusi, penggunaan, dan daur ulang, Samsung mendesain ulang setiap tahap siklus hidup produk untuk membantu mengurangi penggunaan energi dan emisi karbon dioksida (CO2).Contohnya antara lain mendaur ulang lebih banyak sumber daya, termasuk mengoperasikan pusat daur ulang tertutup (close-loop), menggunakan bahan bioplastik dari limbah minyak pada keranjang penyimpanan di kulkas Bespoke, dan meningkatkan penggunaan bahan daur ulang dari jaring ikan.Setelah diproduksi, produk-produk akan dikirim ke pengguna dalam kemasan ramah lingkungan (eco-packaging) Samsung, yang mengganti tape dan coil plastik dengan kertas, mulai awal tahun ini.Untuk mendorong kehidupan yang lebih berkelanjutan selama fase penggunaan produk, Samsung terus memperluas layanan yang memudahkan penghematan energi. Itulah sebabnya, pada tahun ini, lima produk Bespoke baru, termasuk kulkas, mesin cuci dan pengering, mesin pencuci piring, dan AC, serta Eco Heating System dari Samsung, akan menampilkan SmartThings AI Energy Mode versi terbaru, yang akan segera tersedia di 65 negara.Selain mempromosikan pengurangan emisi karbon dan penggunaan energi, Samsung mengembangkan siklus cucian yang mengurangi pengeluaran serat mikro hingga 54%, dan bekerja sama dengan Patagonia untuk meluncurkan Filter Less Microfiber.Filter ini mampu menangkap hingga 98% serat mikro yang terlepas selama siklus cucian berlangsung. Saat digunakan untuk mencuci dua kilogram cucian selama empat kali seminggu, filter ini dapat membantu mengurangi hingga 132gram pembuangan mikroplastik per orang per tahun — jumlah yang setara dengan kira-kira delapan botol plastik 500ml.Saat ini Filter Less Microfiber tersedia di Korea dan Inggris, dan akan diluncurkan ke negara lain pada kuartal tiga tahun ini.Mengombinasikan peningkatan Samsung SmartThings terbaru dan teknologi AI, produk Bespoke diklaim membawa pengalaman automated home. Produk akan mempelajari pola penggunaan pengguna dan memberikan otomatisasi yang dipersonalisasi berdasarkan konfigurasi dan gaya hidup smart home mereka.Untuk memudahkan konsumen menikmati pengalaman tersebut, Samsung telah mengumumkan akan mengintegrasikan dukungan WiFi ke semua produk Bespoke terbaru dan akan menjadikan konektivitas sebagai standar di semua jajaran produk Samsung pada tahun-tahun mendatang.Samsung juga telah mengumumkan Bespoke Jet AI — cordless stick vacuum cleaner, dan merupakan yang pertama di dunia yang diverifikasi untuk AI oleh UL (Underwriters Laboratories) Solutions, organisasi safety science independen terkemuka.Mengombinasikan daya hisap hingga 280W dengan waktu pengoperasian hingga 100 menit per pengisian daya, Bespoke Jet AI menawarkan kinerja yang diperlukan untuk membersihkan seluruh rumah secara menyeluruh.AI Cleaning Mode secara cerdas memantau brush load dan tekanan udara penyedot debu untuk membedakan lingkungan pembersihan yang berbeda, termasuk jenis lantai, dan secara otomatis mengoptimalkan pengaturan seperti daya hisap dan brush speed untuk memaksimalkan kinerja pembersihan, waktu penggunaan, dan kemampuan manuver. VMulai tahun ini, rangkaian produk Bespoke mencakup total 15 kategori produk yang tersedia untuk konsumen di 52 negara. Setiap ekspansi produk akan menghadirkan peluang untuk memenuhi lebih banyak gaya hidup dan kebutuhan.Dengan pemikiran ini, Samsung memperluas jajaran kulkas Bespoke dengan peluncuran Bespoke 4-Door Flex with Family Hub+, serta model baru side-by-side dan top-mounted. Bespoke 4-Door Flex with Family Hub+ menampilkan layar sentuh 32 inci tanpa bezel yang ukurannya hampir dua kali lipat dari model sebelumnya dan menyertakan fungsi multitasking yang lebih nyaman dan menghibur.Model side-by-side dan top-mounted baru menggabungkan beberapa teknologi penyimpanan makanan paling canggih dari Samsung dengan panel depan yang sleek dan minimalis, tersedia dalam berbagai pilihan warna dan finishing.Selain meluncurkan Bespoke AITM Washer and Dryer di Amerika Serikat dan Asia Tenggara, tahun ini Samsung terus memperluas opsi personalisasinya untuk memberdayakan lebih banyak orang dalam mengkustomisasi rumah. Sejak tahun lalu tersedia untuk semua konsumen di Amerika Serikat, layanan kustomisasi Samsung MyBespoke memudahkan pengguna untuk mengolah tampilan dapur yang benar-benar mencerminkan gaya hidup Anda dengan menggunakan foto atau karya seni untuk membuat panel kulkas yang unik.Untuk lebih meningkatkan etos desain Bespoke, Samsung mengumumkan bahwa panel Bespoke edisi terbatas yang dirancang oleh studio kreatif Italia TOILETPAPER dan pertama kali diluncurkan di Fuorisalone 2023, kini sudah bisa dibeli di Samsung dan juga dapat didapatkan di Samsung flagship store di Inggris, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.