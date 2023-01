Blockchain Fest 2023 Dihadiri Pembicara Terkemuka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ajang Blockchain Fest 2023 akan dihelat di Marina Bay Sands Convention Center, Singapura, pada tanggal 16 Januari hingga 17 Januari 2023 mendatang, dan akan dihadiri oleh pendiri dan pimpinan eksekutif perusahaan internasional.Salah satu pembicara yang akan menghadiri Blockchain Fest 2023 adalah spesialis komunikasi dan marketing dengan latar belakang di teknologi, finansial, dan blockchain Toya Zhang. Kini, Zhang menjabat sebagai Chief Marketing Officer Bit.com.Pembicara lainnya yaitu pendiri Award Winning Blockchain, Crypto, Defi, NFT, IoT, AI, dan Metaverse PR Firm Block Tides, Myrtle Anne Ramos. Ramos juga merupakan salah satu anggota Global Advisory Board of the International Council of Ecommerce.Blockchain Fest 2023 juga akan dihadiri oleh kreator model strategi Web 3.0 yang wadah untuk komunitas dengan tujuan serupa, Yvonne Siow. Siow sangat meyakini bahwa merek harus menjadi kekuatan untuk kebaikan.Co-Managing Director dan Co-Founder of Frontier Global Underwriting Limited Joel Pridmore juga akan menjadi pembicara di ajang ini. Pridmore memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun ini di industri, dan merupakan spesialis di kelas kewajiban dari Directors & Officers dan Professional Indemnity.Partisipan ajang Blockchain Fest 2023 juga akan menemui pembicara utama profesional untuk lebih dari 100 perusahaan per tahun, serta penulis dari buku dengan penjualan terbaik, profesor MBA, dan podcaster bisnis Top 30 di Brasil Andrea Lorio.Blockchain Fest 2023 juga akan dihadiri oleh VP of Strategy & Operations, Business Development, Community Engagement & Partnerships di Galactic Entertainment, pemilik produk unggulan sci-fi shooter PlanetQuest, Leonard Tye.Peluang jaringan disebut pihak penyelenggara, FineExpo, menjadi salah satu aspek terpenting dari ajang Blockchain Fest 2023 ini. Terdapat sejumlah pihak berpengalaman yang dapat partisipan temui dan menjalin jaringan di konferensi itu.Sebagai informasi, tiket Standard ajang ini ditawarkan seharga USD89 (Rp1,4 juta), sedangkan bisnis Business seharga USD245 (Rp3,7 juta), dan tiket VIP seharga USD532 (Rp8,2 juta).