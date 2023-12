Xiaomi Targetkan Netralitas Karbon Pada 2040

Advertisement

Jakarta: Xiaomi merilis White Paper perdana tentang Penanganan Perubahan Iklim yang mencatatkan berbagai cara perusahaan terkait mitigasi perubahan iklim.Alain Lam Sai-wai, Vice President and Chief Financial Officer of Xiaomi, mengumumkan isi White Paper dalam pertemuan konferensi perubahan iklim terpenting tahun ini, yaitu Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP28)."Xiaomi selalu didorong oleh inovasi teknologi, dan pendekatan kami terhadap transisi nol-karbon juga tidak berbeda. Upaya kami yang tiada henti terhadap inovasi teknologi adalah inti dari transformasi ramah lingkungan perusahaan."Alain Lam mengatakan dalam pidatonya, melalui inovasi teknologi, mereka terus meningkatkan efisiensi produk dan mengedepankan aspek sustainability pada seluruh lifecycle produk, sebagai bentuk kontribusi terhadap realisasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN SDG) dan bentuk tanggung jawab kami terhadap bumi.Dokumen ini merinci Filosofi Nol-karbon Xiaomi, termasuk penggunaan AIoT (Artificial Internet of Things) dengan dukungan AI untuk membangun produk ramah lingkungan dan rantai pasokan yang berkelanjutan. Tujuan perusahaan adalah untuk memfasilitasi transisi nol-karbon bagi industri dan masyarakat secara keseluruhan.Langkah Xiaomi menuju net-zero emission sejalan dengan ISO Net Zero Guideline, yaitu panduan yang diadopsi secara luas oleh pembuat kebijakan dalam mengupayakan pencapaian nol-emisi gas rumah kaca. Xiaomi berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2040 melalui rangkaian bisnis yang berjalan.Xiaomi melakukan dekarbonisasi operasional dengan meningkatkan efisiensi energi dan menerapkan proses manufaktur yang cerdas. Mereka mengaku juga mendorong para mitra untuk menetapkan target iklim yang sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap netralitas karbon.Hal ini tidak lepas dari transisi penggunaan sumber energi terbarukan serta meningkatkan tingkat pemanfaatan, daur ulang, dan penggunaan kembali material. Xiaomi menjanjikan transparansi, akuntabilitas, dan audit rutin untuk memastikan kemajuan proses dekarbonisasi.Filosofi Nol-karbon Xiaomi telah menghasilkan produk dan layanan yang lebih efisien, ekonomis, dan bersih terhadap lingkungan. Hal ini tak lepas dari dukungan teknologi kecerdasan buatan di bidang manufaktur dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi.Teknologi AI memungkinkan pilihan gaya hidup yang lebih berkelanjutan kepada konsumen. Misalnya, Xiaomi membantu mengurangi emisi gas rumah kaca rumah tangga dan konsumsi energi dengan menggunakan solusi rumah pintar.Ekosistem pintar, "Human x Car x Home" yang baru diumumkan mengintegrasikan lebih dari 200kategori produk, menghubungkan 820 juta perangkat, dan mencakup lebih dari 95% skenariopengguna, untuk engoptimalkan kineria terbaik perangkat ekosisten melalui satu sistemterintegrasi.HyperOS dirancang untuk meminimalkan kerja berulang pada sistem Platform AIoT memungkinkan nengguna untuk memantau penggunaan listrik dengan lebih mudah dan mengelola energi dengan lebih efisien.Xiaomi juga menawarkan perangkat wearables dan mobile yang bisa memberi pengalaman berkualitas tinggi dan rendah karbon pada pengguna. meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah elektronik, dan mencapai tujuan global terkait konsumsi berkelanjutan.Selain itu, Xiaomi meningkatkan upaya dalam memajukan model bisnis sirkular. Perusahaan telah menyerukan serangkaian inisiatif keberlanjutan global, termasuk menetapkan target emisi nol-karbon, bergabung dengan inisiatif GE100%, memperluas program daur ulang limbah elektronik, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.Dari 2022 hingga 2026, mereka berencana untuk mendaur ulang 38.000 ton limbah elektronik dan berinvestasi dalam berbagai proyek energi terbarukan.Mereka berkomitmen untuk membuat produk luar biasa dengan harga sebenarnya serta mengimplementasikan teknologi berkelanjutan yang ramah lingkungan, inklusif, dan terjangkau.