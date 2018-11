DLC Pertama Assassin's Creed Odssey Ungkap Sejarah Hidden Blade

Pada tanggal 5 desember 2018 nanti, Assassin's Creed Odyssey bakal menerima konten tambahan atau DLC pertamanya.DLC pertama tersebut akan berjudul "Legacy of the First Blade", yang kemarin cuplikannya baru saja diunggah ke akun YouTube Ubisoft. Penggemar franchise game ini, pasti sudah akrab dengan senjata bernama Hidden Blade.Sesuai nama, DLC kali ini mengisahkan riwayat Hidden Blade atau senjata khas ordo Assassin, bilah tersembunyi di balik tangan penggunanya.Seperti yang diketahui, Assassin's Creed Odyssey mengambil latar cerita Yunani Kuno sebelum ordo Assassin maupun Templar hadir. Dikisahkan dua karakter protagonis, Alexios dan Kassandra, bertemu dengan sosok yang memiliki Hidden Blade pertama.Apabila mengacu pada kumpulan patung di Assassin Sanctuary yang muncul pada seri Assassin's Creed II dan Brotherhood, karakter tersebut mengacu pada Assassin bernama Darius.Saat pemain mendekat ke patung tersebut akan muncul informasi bahwa Darius adalah Assassin pertama di ordo yang menggunakan senjata Hidden Blade, dan menjadi senjata khas Assassin. Namun, posisi bilah belati Hidden Blade terletak di atas punggung tangan, bukan di telapak.Deskripsi ini sesuai dengan sosok yang tampil di video trailer "Legacy of the First Blade". Darius adalah Assassin yang berhasil membunuh Xerxes I, Raja Persia yang masih berkaitan dengan cerita mengenai bangsa Sparta dari Yunani Kuno.Sebelumnya, di misi berjudul "The Blind King" yang menceritakan anak dari Xerxes I yang mencoba dibunuh tapi gagal dan mengalami kebutaan. Sepanjang misi karakter tersebut akan memberikan petunjuk mengenai Assassin yang mencoba membunuhnya dan terungkap Assassin tersebut adalah Darius.(MMI)