Google Ubah Desain Favorite UI untuk Android

: Google merilis update berisi perubahan termasuk pada UI untuk tab Favourites pada aplikasi Phone. Perubahan ini terlihat dari ikon berisi huruf pertama dari nama kontak yang ditampilkan pada tab.Sebelumnya, ikon tersebut tampil dengan warna cerah dan berukuran tebal, sedangkan setelah menerima update, ikon ini hadir dalam bentuk lingkaran dengan gambar dan huruf yang sama. Ikon ini tersusun dalam tiga baris, dengan tiga favorit di setiap baris.Di bagian bawah menu Favourites, tampil nomor yang sering dihubungi oleh pengguna perangkat. Sebelumnya, mengetuk sejumlah kotak di bawah menu Favourites secara otomatis akan menghubungi kontak.Kini, mengetuk salah satu ikon lingkaran pada halaman akan menampilkan sejumlah opsi. Pengguna dapat memilih untuk melakukan panggilan telepon via suara atau video. Kotak ini akan muncul setiap kali pengguna mengetuk kontak kesukaan.Namun, hal tersebut tidak berlaku jika pengguna mengetuk opsi “Remember this choice” sebelum memilih pilihan panggilan telepon via suara atau video. Antarmuka pengguna Favourites baru ini digulirkan via update di sisi server.Hal tersebut berarti pengguna tidak perlu memeriksa update secara manual, serta hanya perlu bersabar dan menunggu update tiba di perangkat.Sebelumnya, beredar poster di forum internet menyebut Google mulai menggulirkan update berbekal fitur Call Screen untuk ponsel Pixel dan Pixel Pixel XL generasi pertama.Fitur Call Screen ini memungkinkan pengguna untuk mengetuk tombol yang akan mengizinkan Google Assistant untuk menjawab telepon dan mengetahui penelpon serta alasannya menghubungi pengguna.Pengguna juga dapat melihat percakapan yang dilakukan oleh Google Assistant dan penelepon secara langsung, dan ikut berdiskusi, melaporkan telepon sebagai spam, atau meminta Assistant untuk menggali lebih banyak informasi dari penelepon.(MMI)