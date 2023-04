Gelar Global Gala 2023, Nimo TV Buktikan Kesuksesan Transisi Bisnis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Platform streaming dan content creator Nimo TV baru saja menggelar acara penghargaan global pertamanya sejak diluncurkan pada tahun 2018. Tidak hanya itu, ini menjadi event pertama setelah tahun lalu mereka didera tantangan bisnis yang berakibat berkurangnya operasional di beberapa negara.Nimo TV Global Gala 2023 berlangsung di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dengan mengundang banyak streamer serta content creator dari Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Thailand, Timur Tengah, dan negara lainnya.Acara ini digelar untuk mengapresiasi prestasi dan kontribusi yang luar biasa dari setiap stremer, agency, dan partner dalam setahun terakhir. Kategori penghargaannya mulai dari "Streamer of the Year 2022", "Agency of the Year", "Most Popular Idol of the Year", "Most Popular Streamer of the Year", dan lain-lain.Agency LUX asal Indonesia meraih "Top 1 Agency of the Year 2022", sementara pembawa acara Indonesia, lullaby59, dinobatkan sebagai "Most Popular Host of the Year 2022".Di Indonesia nama platform Nimo TV sudah sangat besar khususnya di kalangan gamer. Platform ini kerap menjadi langganan untuk menyaksikan langsung turnamen esports Mobile Legends: Bang Bang Profesional League Indonesia (MPL) dan PUBG Mobile Pro League Indonesia (PMPL).“Terlepas dari tantangan ekonomi dan bisnis selama setahun terakhir, Nimo telah menemukan arah pengembangan yang tepat setelah melakukan serangkaian penyesuaian,” ujar Dong Rong, CEO Hu Ya, induk dari Nimo TV.“Nimo memperkuat pengembangan pan-entertainment live streaming selain game. Saat ini, Nimo telah menunjukkan hasil yang baik dan pengembangan bisnis memasuki jalur cepat,” tuturnya.CEO Nimo TV yaitu Leo Lee menyebutkan platform mereka akan Nimo memperkuat pengembangan pan-entertainment live streaming selain game. Saat ini, Nimo telah menunjukkan hasil yang baik dan pengembangan bisnis memasuki jalur cepat.Nimo TV juga diklaim akan semakin agresif dalam membangun komunitas dengan kombinasi kegiatan online dan offline.“Nimo TV akan berfokus untuk membangun komunitas pengguna di China dan Thailand melalui kombinasi aktivitas online dan offline, untuk mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan yang bisa didukung oleh live-streaming, termasuk hiburan offline,” katanya.Sejumlah fitur yang akan terus diperkaya di antaranya social networking, teammate on demand, voice rooms, dan fungsi lainnya. Lee juga menyebutkan bahwa mereka ikut memanfaatkan teknologi AI atau kecerdasan buatan mandiri ke beragam aspek dan fitur.“Tahun ini, Nimo TV akan terus bergerak maju dengan kecepatan penuh, meningkatkan ekspansi bisnis global, dengan misi transformatif menjadi platform live streaming terkenal di dunia,” tandas Dong Rong menambahkan.