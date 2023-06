AMD Punya Portofolio Data Center untuk Software AI Generatif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dalam gelaran “Data Center and AI Technology Premiere,” AMD mengumumkan produk, strategi, dan mitra ekosistem yang akan membentuk masa depan komputasi, menyoroti fase berikutnya dari inovasi data center.AMD bergabung di atas panggung bersama para eksekutif dari Amazon Web Services (AWS), Citadel, Hugging Face, Meta, Microsoft Azure dan PyTorch untuk memamerkan kemitraan teknologi dengan para pemimpin industri untuk menghadirkan generasi berikutnya dari solusi akselerator CPU dan AI berkinerja tinggi ke pasar.“Kami mengambil langkah maju yang signifikan dalam strategi data center kami ketika kami memperluas rangkaian prosesor EPYC dengan solusi kepemimpinan baru untuk beban kerja cloud dan komputasi teknis serta mengumumkan instans publik baru dan penerapan internal dengan penyedia cloud terbesar,” kata AMD Chair and CEO Dr. Lisa Su.“AI adalah teknologi penentu yang membentuk komputasi generasi berikutnya dan peluang pertumbuhan strategis terbesar untuk AMD. Kami sangat fokus untuk mempercepat penyebaran platform AI AMD dalam skala besar di data center. Diawali oleh peluncuran akselerator Instinct MI300 kami yang direncanakan pada akhir tahun ini dan pertumbuhan ekosistem software AI enterprise-ready yang dioptimalkan untuk hardware kami.”AMD menyoroti bagaimana prosesor EPYC Generasi ke-4 terus mendorong performa dan efisiensi energi. AMD bergabung dengan AWS untuk menyoroti preview instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) M7a generasi berikutnya, bertenaga prosesor EPYC Genoa. Di luar acara tersebut, Oracle mengumumkan rencana untuk menyediakan instans Oracle Computing Infrastructure (OCI) E5 baru.AMD memperkenalkan prosesor EPYC 97X4, yang sebelumnya diberi kode nama “Bergamo”. Dengan 128 core "Zen 4c" per soket, prosesor ini memberikan kepadatan vCPU terbesar dan kinerja industri untuk aplikasi yang berjalan di cloud, dan efisiensi energi.Mereka meluncurkan serangkaian pengumuman yang menunjukkan strategi AI Platform, memberikan pelanggan portofolio cloud, to edge, to endpoint dari produk hardware, dengan kolaborasi software industri yang mendalam, untuk mengembangkan solusi AI yang dapat diskalakan dan tersebar luas.AMD mengungkapkan detail baru dari rangkaian akselerator Instinct MI300 Series, termasuk pengenalan akselerator Instinct MI300X untuk AI generatif. MI300X didasarkan pada arsitektur akselerator CDNA 3 generasi berikutnya dan mendukung memori HBM3 hingga 192 GB untuk menyediakan komputasi dan efisiensi memori yang diperlukan untuk pelatihan model bahasa besar dan inferensi untuk beban kerja AI generatif.Dengan memori besar, pelanggan sekarang dapat memasukkan model bahasa besar seperti Falcon-40, model parameter 40B pada satu akselerator. AMD juga memperkenalkan Platform AMD Instinct, yang menyatukan delapan akselerator MI300X ke dalam desain standar industri untuk solusi terbaik untuk inferensi dan pelatihan AI.MI300X mengambil sampel untuk pelanggan utama mulai Q3. AMD juga mengumumkan bahwa AMD Instinct MI300A, Akselerator APU pertama di dunia untuk beban kerja HPC dan AI, kini tengah mengambil sampel untuk pelangganAMD memamerkan ekosistem software ROCm untuk akselerator data center, menyoroti kesiapan dan kolaborasi dengan para pemimpin industri untuk menyatukan ekosistem software AI terbuka.PyTorch membahas pekerjaan antara AMD dan PyTorch Foundation untuk sepenuhnya mengupstream tumpukan software ROCm, memberikan dukungan "day zero" langsung untuk PyTorch 2.0 dengan rilis ROCm 5.4.2 pada semua akselerator AMD Instinct.Integrasi ini memberdayakan pengembang dengan beragam model AI bertenaga PyTorch yang kompatibel dan siap digunakan “out of the box” pada akselerator AMD. Hugging Face, platform terbuka terkemuka untuk pembuat AI, mengumumkan akan mengoptimalkan ribuan model Hugging Face pada platform AMD, mulai dari akselerator AMD Instinct hingga prosesor Ryzen dan EPYC, GPU Radeon dan prosesor adaptif Versal dan Alveo.