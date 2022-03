Hadapi UTBK, Zenius Gelar Try Out Online Berhadiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Platform edutech (education technology) ternama Zenius mengumumkan telah menggelar program bernama Grand Try Out (GTO) yang merupakan persiapan bagi pengguna layanannya untuk menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).Program ini akan berlangsung selama empat minggu di bulan April 2022 dan Zenius membuka program Grand Try Out terbuka alias gratis untuk diakses oleh siapa saja. Tidak hanya itu di sini juga disediakan hadiah untuk memotivasi siswa dan peserta.Rangkaian acara GTO terdiri beberapa kegiatan, seperti empat sesi Try Out pada 9, 16, 23, dan 29 April 2022, kompetisi “Weekly Latihan Soal Challenge” di fitur ZenPractice dengan hadiah menarik untuk peserta dengan skor tertinggi setiap minggunya.Di sini juga tersedia Klinik Pembahasan Try Out berupa live class dengan tutor Zenius untuk membedah soal-soal dari rangkaian kegiatan Grand Try Out. Sesi ini akan berlangsung setiap minggu dari hari Senin hingga Jumat.“UTBK merupakan ujian keterampilan berpikir dan pemahaman konsep yang penting dikuasai agar dapat masuk ke perguruan tinggi impian. Namun, kami tidak ingin siswa merasa tertekan dalam proses persiapan UTBK,” ungkap Founder & Chief Education Officer Zenius, Sabda PS.“Sebaliknya, kami percaya bahwa untuk bisa memberikan kemampuan terbaiknya, setiap siswa harus menikmati proses belajar dan memahami betul materi yang mereka pelajari. Program ini sengaja kami rancang sebagai materi pembelajaran yang dapat memicu kecintaan belajar melalui konsep gamifikasi,” jelasnya.Selain itu, selama persiapan menghadapi Try Out, siswa juga dapat mengakses fitur baru Zen Practice, yang menyediakan lebih dari 400.000 soal latihan dan pembahasan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing dan disusun oleh tutor berkompeten di bidang masing-masing.Para siswa juga dapat mengukur nilai Try Out, lengkap dengan pembahasannya, agar mereka tahu kesalahan yang dilakukan dan cara memperbaikinya. Fitur yang paling menarik adalah beragam hadiah berupa sertifikat, gadget, dan merchandise dengan total senilai puluhan juta rupiah yang dihadirkan Zenius.Zenius mengklaim memiliki rekam jejak yang baik dalam menyediakan persiapan menghadapi UTBK. Di tahun 2021 mereka mengklaim tujuh dari 10 pengguna premium Zenius berhasil lolos UTBK dan mencatat peningkatan angka kelulusan 15 persen dari tahun sebelumnya.Tidak hanya itu total pengguna Zenius yang lulus di tahun 2021 sekitar 40 persen di antaranya diterima di pilihan universitas pertama sementara 26 persen di pilihan kedua. Angka ini diperoleh dari survei yang dilakukan Zenius kepada lebih dari 2.500 penggunanya dengan margin of error sebesar dua persen.