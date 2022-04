Intel Tunjuk Sosok Baru Pimpin Bisnis Teritorial Asia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Tidak cuma merilis prosesor terbaru termasuk kartu grafis yang akan segera tersedia di pasar, Intel juga memperkuat fondasi bisnisnya dengan menjangkau langsung calon pelanggan untuk bisa merasakan manfaat dari inovasi Intel.Terbaru, Intel Corporation telah menunjuk Alexis Crowell sebagai Managing Director Teritorial Asia yang meliputi Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Crowell juga merangkap jabatan sebagai Vice President Sales, Marketing and Communications Group Intel.Crowell yang berkantor di Singapura akan berupaya membangun fondasi kuat bagi Intel di kawasan ini, dengan membantu para pelanggan dalam perjalanan transformasi digital mereka dan salah satu inisiatifnya adalah mendorong keterlibatan yang lebih mendalam dengan ekosistem developer lokal.Crowell akan bertanggung jawab kepada Steve Long, General Manager, Asia Pacific and Japan (APJ) sekaligus Corporate Vice President Sales, Marketing and Communications Group, Intel.Sebelumnya Crowell adalah Marketing and Solutions leader yang bersama dengan tim Intel Global Sales berkolaborasi dengan Microsoft untuk mendorong penggunaan Windows dan Azure, serta meningkatkan relevansi Intel di kalangan pelanggan.Dia memiliki latar belakang yang mendalam di bidang software, karena pernah bekerja di bidang Open Source dan managed cloud serta OS engineering di beberapa pelanggan terbesar Intel.“Ketika Intel sebagai sebuah perusahaan bertransformasi dan memasuki bisnis-bisnis baru, saya senang sekali bisa ikut berperan dalam menawarkan berbagai kemampuan yang lebih mendalam dan luas kepada pelanggan, yakni sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Intel,” tutur Crowell.“Saya berharap bisa bergabung dengan tim kepemimpinan Intel untuk membantu menciptakan lebih banyak value dan peluang bagi pelanggan dan mitra kami di kawasan ini,” ujarnya.Crowell bergabung dengan Intel pada 2005 dan memegang beberapa jabatan di bidang product marketing di seputar bisnis AI dan IoT di Intel. Dia memiliki pengalaman internasional yang signifikan saat bersama Intel baik ketika Eropa maupun Amerika Latin.Dia berkontribusi dalam keberhasilan Intel meluncurkan lima fasilitas pengembangan di kedua kawasan tersebut bekerjasama dengan pemerintah setempat. Crowell sendiri meraih gelar MBA dari University of Pittsburgh dan gelar sarjana di bidang International Business dari Ohio Northern University.