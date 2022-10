Cara Keluar dari Akun Netflix di Perangkat Apapun

Laptop/PC





Jakarta: Terlalu banyak orang mencoba menonton Netflix menggunakan paketmu di saat bersamaan? Atau mungkin baru-baru ini kamu mentransfer profil ke akun baru? Apapun kasusnya, kamu akan perlu keluar dari Netflix guna memastikan kamu bisa menonton kapanpun kamu mau.Salah satu cara untuk memastikan akun Netflix kamu aman dan terdaftar hanya di perangkat yang diinginkan adalah hanya dengan keluar dari seluruh perangkat dalam waktu yang bersamaan.Perhatikan bahwa metode ini menghapus informasi terkait akun Netflix di seluruh perangkat, sehingga kamu harus kembali melalui proses masuk ke akun di perangkat yang diinginkan. Berikut cara untuk keluar dari akun Netflix di sejumlah perangkat secara bersamaan.1. Masuk ke akun Netflix via laptop atau desktop.2. Klik tanda panah ke arah bawah di kanan atas layar dan klik Account.3. Pada halaman akun, gulir ke bagian bawah.4. Cari opsi Sign out of all devices dan klik.Setelahnya, kamu akan keluar dari akun Netflix di berbagai perangkat yang telah digunakan sebelumnya, dan akan perlu masuk kembali di perangkat yang diinginkan. Sementara itu, opsi untuk keluar dari akun Netflix di TV terletak di bagian lebih tersembunyi.Metode ini tidak hanya akan mengeluarkan kamu dari akun di TV yang tengah digunakan, ideal jika kamu masuk ke akun di perangkat temporer, seperti kamar hotel. Berikut langkah yang perlu kamu lakukan untuk keluar dari akun Netflix di TV.1. Buka aplikasi Netflix di TV dan pilih profilmu.2. Navigasi ke bagian kiri untuk mengakses menu, kemudian beralihlah ke bagian bawah.3. Klik bagian Get Help di sebelah kanan.4. Pada halaman selanjutnya, gulir ke bawah, pilih Sign out dan kemudian konfirmasi.Setelah keluar, kamu akan mendapati halaman login Netflix yang umum ditemukan saat pertama kali menginstal aplikasi di perangkat. Sementara itu, berikut langkah untuk keluar dari akun Netflix di Android atau iOS.1. Akses aplikasi dan pilih profil mu.2. Ketuk ikon profil mu di sudut kanan atas.3. Pilih Sign Out, dan ketuk Yes untuk keluar dari akun.Setelahnya, kamu sudah keluar dari akun Netflix di ponsel cerdasmu. Metode ini juga dapat kamu gunakan untuk keluar dari akun Netflix di tablet Android atau iPad, termasuk Fire Table. Selamat mencoba!