Cloud Data Lakehouse Bawa Solusi SaaS All-in-One

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Cloudera mengumumkan peluncuran Cloudera Data Platform (CDP) One, data lakehouse all-in-one yang ditawarkan berupa software as service (SaaS) yang memungkinkan analitik dan eksplorasi data science dilakukan dengan cepat dan mudah, pada jenis data apapun.Sebagai layanan cloud, CDP One diklaim memiliki keamanan enterprise terintegrasi dan machine learning (ML) yang tidak membutuhkan staf untuk operasional cloud, keamanan, atau pengawasan guna mencapai biaya kepemilikan total atau TCO dan risiko yang lebih rendah.Didesain untuk membuat praktisi data dan pengembang ahli menjadi lebih kompetitif, berbagai perusahaan kini bisa mendapatkan insight bisnis dengan lebih cepat sehingga dapat mendorong inovasi dan selalu unggul dalam persaingan.Tidak seperti solusi-solusi lain yang hanya menyelesaikan sebagian masalah, atau membatasi pengguna dengan jumlah tool analitik yang terbatas, CDP One diklaim sebagai penawaran data lakehouse SaaS dengan komputasi cloud, penyimpanan cloud, ML, analitik streaming, dan keamanan tingkat enterprise yang terintegrasi.Mengurangi TCO secara keseluruhan sebesar 20 persen hingga 35 persen jika memasukkan aspek pengaturan awal dan operasional ops platform, sec ops dan dukungan, dibandingkan dengan solusi cloud yang menuntut semuanya dikerjakan sendiri (DIY).Menurut riset Ventana, hampir tiga perempat dari perusahaan terus menjalankan analitik dan beban kerja data secara on-premise. Keamanan, kurangnya keahlian dan sumber daya, serta tantangan regulasi menjadi alasan utama mengapa perusahaan tidak berencana menggunakan komputasi cloud untuk analitik dan data.Sebagai penawaran data lakehouse all-in-one berbasis SaaS pertama, CDP One mempercepat, memudahkan dan mengurangi risiko perusahaan saat pindah ke cloud dan memindahkan beban kerjanya ke arsitektur data modern.Semua orang, mulai dari praktisi data baru, hingga pengembang berpengalaman kini bisa memanfaatkan low-code tool, streaming data analytic, dan ML untuk melakukan analisis ad-hoc yang sangat bisa disesuaikan di seluruh siklus hidup data melalui satu platform data yang tersentralisasi dan aman.“Memberdayakan semua orang dalam bisnis Anda untuk mendapatkan insight real-time yang mereka butuhkan demi mengambil keputusan yang tepat membutuhkan pengembangan arsitektur data yang benar-benar modern di cloud,” ujar Ram Venkatesh, Chief Technology Officer Cloudera.“Banyak perusahaan tidak memiliki sumber daya, waktu atau keahlian untuk mewujudkan transformasi ini. Inovasi cloud terbaru Cloudera, CDP One, telah bergabung dengan keluarga layanan data cloud CDP kami untuk sepenuhnya menciptakan diferensiasi, menghemat waktu implementasi hingga bulanan bahkan tahunan dan menyediakan keamanan data yang komprehensif.”“Menemukan cara baru dan inovatif untuk menjawab tantangan-tantangan ini adalah agenda utama kami,” ucap Erwin Sukiato, Country Manager for Indonesia, Cloudera.“Dengan kemampuan mendapatkan insight bisnis secara lebih cepat, perusahaan-perusahaan bisa mendapatkan informasi dengan lebih baik, ketika mereka bernavigasi di lingkungan yang berubah dengan cepat, mengatasi kekurangan tenaga kerja, dan memerangi efek buruk dari stagflasi.”