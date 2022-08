HP Umumkan Kehadiran Jajaran Laptop Berprosesor Intel Gen-12 di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Hewlett-Packard (HP) resmi mengumumkan kehadiran jajaran laptop terbaru dengan dukungan prosesor Intel Core Generasi ke-12 di Indonesia. Tidak hanya untuk kebutuhan kreator konten, jajaran laptop ini ditujukan untuk mendukung aktivitas gaming.“HP berkolaborasi dengan Intel untuk mempersembahkan rangkaian laptop untuk kreator dan gaming terbaru, dilengkapi dengan segudang fitur cerdas untuk membantu mereka mengekspresikan berbagai ide, berkolaborasi, bermain game dengan siapa saja, dan berkreasi tanpa batas,” ujar Managing Director HP Indonesia Fiona Lee.Jajaran laptop terbaru yang diboyong HP ke pasar Indonesia terdiri dari lima laptop, tiga di antaranya, yaitu HP Spectre x360, HP Envy x360, dan HP Pavilion x360, menyasar konsumen yang juga merupakan kreator konten.Sedangkan dua lainnya menyasar konsumen penggemar gaming yaitu Omen by HP 16 dan Victus by HP 15. HP Spectre x360 didukung Intel Core i7 Generasi ke-12, serta layar OLED beresolusi 3000 x 2000 piksel, RAM LPDDR4x 16GB yang dapat ditambah hingga 32GB, SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe, dan baterai 66Wh dengan charger 65W USB-C.Sedangkan HP Envy x360 didesain untuk kreator dan didukung platform Intel Evo dengan prosesor Intel Core i7 atau i5 Generasi ke-12. Laptop ini mengusung fitur HP QuickDrop serta Duet for HP, memungkinkan transfer konten dengan mudah dan terhubung dengan berbagai perangkat.Soal spesifikasi, HP Envy x360 mengusung layar IPS 13,3 inci, beresolusi WUXGA 1920 x 1200 piksel, RAM LPDDR4x 16GB, SSD PCIe NVMe 1TB, dan baterai 66 Wh serta charger 66 Wh USB-C.Sementara itu, HP Pavilion x360 juga ditujukan untuk kreator konten dan didukung oleh prosesor Intel Core i7 atau i5 Generasi ke-12. Laptop konvertibel berbekal layar IPS 14 inci, dengan resolusi FHD 1920 x 1080 piksel, RAM DDR4 16GB, SSD PCIe NVMe 512GB, baterai 43W, dan charger 65W.Laptop Gaming OMEN by HP 16 berbekal outlet termal dan heat pipe tambahan untuk meningkatkan performa GPU dan CPU. Dukungan sensor thermopile IR untuk OMEN Dynamic Power memungkinkan gamer untuk mengoptimalkan FPS game untuk pengalaman gaming terbaik.Laptop ini didukung prosesor Intel Core i9-12900H serta kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, layar IPS 16,1 inci, resolusi QHD 2560 x 1440, refresh rate 165Hz, RAM DDR5 32GB, SSD PCIe Gen4 2TB, baterai 83Wh, dan charger hingga 280W.Sedangkan Victus by HP 15 ditujukan untuk kalangan gamer pemula, didukung kartu grafis hingga NVIDIA GeForce RTX™ 3050 Ti dan prosesor Intel Core i7-12700H generasi ke-12. Victus by HP 15 berbekal layar IPS 15,6 inci, resolusi FHD 1920 x 1080 piksel, refresh rate 144Hz, RAM DDR4 16GB, SSD PCIe NVMe 1TB, baterai 70Wh, dan charger hingga 200W.HP Spectre x360 2-in-1 dipasarkan dengan harga dari Rp26.999.000, HP Pavilion x360 dari Rp10.899.000, OMEN by HP 16 dari Rp22.999.000, sedangkan Victus by HP 15 seharga dari Rp13.999.000. Sayangnya harga HP Envy x360 2-in-1 ini baru diumumkan pada bulan September 2022 mendatang.