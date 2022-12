YouTube Uji Fitur Antrian Konten untuk Pengguna Premium Android dan iOS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: YouTube akhirnya menghadirkan fitur Add to Queue kepada pengguna Premium di aplikasi versi Android dan iOS. Fitur ini telah tersedia di aplikasi YouTube untuk smart TV dan versi desktop.Mengutip GSM Arena, YouTube menyebut fitur Add to Queue masih akan diuji hingga tanggal 28 Januari mendatang, sedangkan perilisan resminya akan diumumkan beberapa hari setelah tanggal tersebut.Pengguna YouTube Premium di perangkat mobile hanya perlu mengakses halaman pengaturan dan klik menu Try New Feature. Aplikasi YouTube kemudian akan memuat fitur baru yang tersedia dan pengguna akan mulai dapat menambahkan video ke daftar antrian via menu tiga titik bawah setiap video.Opsi antrian ini akan berfungsi layaknya fitur pada TV dan web dengan kemampuan untuk menambahkan video apapun yang pengguna inginkan ke daftar antrian. Video akan diputar sesuai urutan dan pengguna juga akan memiliki kemampuan untuk menghapus video.Selain itu, pengguna juga dapat mengubah urutan pada daftar antrian ini via menu drop-down. Bar antrian tersebut juga memiliki opsi hapus, berkemampuan menghapus seluruh video yang telah dikelompokan.Sebelumnya, beberapa jam setelah Apple merilis fitur Apple Music Replay, YouTube Music mengumumkan 2022 Recap, mulai digulirkan pada aplikasi versi iOS dan Android. Sebagai pengingat, tahun ini merupakan tahun kedua layanan musik Alphabet dalam menawarkan retrospektif dipersonalisasi.Pengguna akan menemukan retrospektif dipersonalisasi tersebut baik di aplikasi YouTube Music maupun aplikasi YouTube utama. Sayangnya, fitur ini masih dalam proses menyambangi semua perangkat.Sementara itu, dalam upaya terbaru untuk menarik perhatian kreator TikTok beralih ke YouTube Shorts, YouTube mengumumkan bahwa kreator video berdurasi singkat ini akan segera dapat menggunakan musik dengan hak cipta hingga satu menit di konten Shorts mereka.Perubahan ini menjadi peningkatan signifikan dari ketentuan sebelumnya yang memungkinkan kreator menggunakan lagu berlisensi dengan batas selama 15 detik. YouTube menyebut kreator video berdurasi singkat akan dapat menggunakan antara 30 hingga 60 detik dari lagu berlisensi pada sebagian besar lagu.