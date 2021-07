Dassault Systèmes Umumkan Future Sustainable Cities Program

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dassault Systèmes meluncurkan Future Sustainable Cities Program, yang akan digelar dari tanggal 19 Juli hingga 1 Oktober 2021 mendatang. Program ini merupakan seri virtual terfokus pada tantangan transformasi perkotaan dan solusi untuk mewujudkan kota masa depan layak huni dan kuat.Future Sustainable Cities Program meliputi tiga fokus area, yaitu Kota Berkelanjutan atau Sustainable City, Transportasi dan Mobilitas atau Transport and Mobility, serta Konstruksi Pintar atau Smart Construction.topik yang menjadi fokus Future Sustainable Cities Program, yaitu Sustainable City mencakup solusi perkotaan yang berkelanjutan termasuk pemanfaatan berbagai solusi hemat energi dan jaringan listrik ramah lingkungan yang menggabungkan energi terbarukan dan baterai penyimpanan yang berskala jaringan (Grid-scale).Topik lainnya yaitu Transport and Mobility mencakup perpaduan mobilitas dan infrastruktur yang lebih baik, termasuk penemuan kembali (reinvention) logistik perkotaan dan pengiriman jarak jauh, sedangkan Smart Construction mencakup pemanfaatan inovasi untuk membuat kota menjadi semakin layak huni dan berkelanjutan dengan menjadikannya kota lebih cerdas.Program ini akan digelar dalam sepuluh episode dan terfokus pada cara yang dapat dilakukan kota guna mengatur berbagai proyek transformasi secara lebih efisien di era digital. Seri ini akan dimulai pada 15 Juli 2021 dengan episode spesial Industry Insider with Dassault Systèmes bertajuk Sustainable Cities and Resilient Infrastructure in the Digital Era.Penayangan perdana program ini akan diisi oleh Vice President, Construction, City and Territories Remi Dornier dan Vice President, Transportation and Mobility Industry, Asia Guillaume Gerondeau.Kedua petinggi Dassault Systèmes ini akan mendiskusikan teknologi digital dan cara memadukan data insight oleh perencana tata kota dan pemerintahan untuk pengambilan keputusan lebih baik dalam membangun infrastruktur perkotaan lebih kuat dan berkelanjutan.Program ini digelar Dassault Systèmes berdasarkan prediksi Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut bahwa pada tahun 2050 mendatang, sebanyak 70 persen populasi global, atau sekitar 6,4 miliar orang, akan menjadi penduduk perkotaan.(MMI)