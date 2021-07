Twitter Batasi Jumlah Balasan Setelah Twit Diunggah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada tahun 2020 lalu, Twitter merilis fitur baru memungkinkan pengguna kendali untuk mengelola unggahan mereka. Fitur ini akan memberikan opsi untuk membatasi pengguna lain yang dapat menjawab tweet yang baru diunggah.Kini, Twitter menggulirkan pembaruan untuk fitur ini, memungkinkan pengguna mengatur batasan balasan setelah tweet diunggah, berbeda dari kemampuan sebelumnya yang hanya memungkinkan pengguna mengatur pembatasan sebelum diunggah.Pembaruan ini juga menyediakan opsi yang sama, memungkinkan pengguna menentukan twit boleh dibalas oleh semua orang, hanya orang yang diikuti atau following, dan hanya orang yang disebut atau mention.Secara default, fitur ini diatur dalam opsi semua orang sehingga semua pengguna dapat membalas tweet tersebut. Namun jika pengguna tidak memilih opsi ini, pengguna lain yang tidak disebutkan atau diikuti pengunggah tweet akan mendapati tombol Reply berwarna samar.Dan saat tombol reply diketuk, akan muncul informasi pengguna yang dapat membalas tweet. Namun, pengguna lain akan tetap dapat melihat tweet jika akun tidak dikunci atau private. Selain itu, pengguna yang tidak bisa membalas tweet tetap dapat merespon tweet dengan cara retweet dengan komentar atau Quote Tweet.Pengguna lain juga tetap dapat retweet dan menyukai atau like tweet tersebut. Cara menggunakan pembatasan reply di kicauan Twitter yang sudah diunggah cukup mudah. Langkah pertama yaitu pengguna perlu mencari tweet yang sudah diunggah dan ingin dibatasi.Kemudian, klik ikon menu diwakili titik tiga vertikal di ujung kanan tweet), lalu pilih opsi Change who can reply atau Ubah siapa saja yang bisa membalas. Setelahnya, pilih siapa yang bisa membalas tweet yaitu Everyone atau semua orang, People you follow atau akun yang diikuti, atau Only people you mentioned atau orang yang disebut.(MMI)