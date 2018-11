IBM dan Partner Dukung Transformasi Jadi Perusahaan Cerdas

Jakarta: IBM bersama mitranya mengumumkan dukungan kepada perusahaan yang tengah berupaya untuk menjadi perusahaan cerdas, pada acara bertema “Put Smart to Work”, ditujukan untuk menggabungkan talenta dan teknologi dalam mengubah cara berbisnis.



“Kami ingin ajak peserta Summit untuk membangun potensi di masa depan. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi seperti AI, cloud, Blockchain dan Internet of Things, yang akan merubah dunia,” ujar Country Manager One Channel IBM Indonesia Novan Adian.



Namun demi membangun masa depan dengan teknologi, IBM menyebut diperlukan pelatihan efektif dan implementasi dengan baik untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Melalui ajang ini, mitra IBM turut memperkenalkan sejumlah solusi.

Solusi ini diharapkan dapat membantu pelaku industri untuk mengembangkan implementasi di bidang Business to Business (B2B). Sementara itu, Novan turut menyebut, komunitas mitra dengan berbagai solusi yang digandengnya membantu IBM dalam menangani pasar yang dinilainya sangat luas.Komunitas ini berperan dalam membantu pelanggan dalam mengakselerasi bisnis mereka agar tetap relevan dengan ranah digital. Sebab mitra dinilai memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan terkait dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pelanggan.Sehingga mitra IBM dapat memberikan saran terkait solusi yang sesuai, mudah diimplementasikan, cepat dan fleksibel. Sementara itu, Novan menyebut bahwa IBM memberikan keleluasaan kepada mitra untuk berinovasi menggunakan teknologi yang mereka tawarkannya.Pemanfaatan teknologi ini berperan untuk membantu mitra dalam menghadirkan aplikasi ataupun solusi lain yang terpersonalisasi, namun berjalan di atas software IBM. Termasuk untuk mendukung proses komunikasi internal dan eksternal dengan lebih mulus, seperti yang diakui PT Gema Teknologi Cahaya Gemilang (EMC-Group), salah satu mitra IBM.Acara yang digelar selama satu hari ini diprakrasai para patner diantaranya Agit, Anabatic Technologie, Bina Data Mandiri, Binareka Tata Mandiri, Blue Power Technology, Intikom Berlian Mustika, Lintasarta, Multipolar, Perkom, Sinergi Wahana Gemilang dan Tech Data.(MMI)