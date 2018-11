Drone Diuji Coba untuk Antar Organ Tubuh?

Penggunaan drone sebagai moda transportasi logistik sudah sering diuji coba, misalnya yang dilakukan oleh e-commerce. Bagaimana apabila digunakan untuk mengantarkan benda yang lebih penting, seperti organ tubuh?Di kota Baltimore Amerika Serikat, beberapa peneliti dari University of Maryland melakukan uji coba drone mengantar organ tubuh berupa ginjal untuk kebutuhan transplantasi, dikutip dari Tech Crunch.Penelitian yang dipimpin ahli bedah University of Maryland Joseph Scalea menuturkan bahwa solusi yang ingin dicapai adalah kemudahan mengantarkan organ transplantasi hingga sampai ke tujuan akhir.Scalea memodifikasi sebuah drone DJI M600 untuk membawa sebuah kotak pendingin yang dilengkapi biosensor untuk memantau kondisi organ tubuh yang disimpan selama penerbangan.Sebelumnya mereka memastikan terlebih dahulu kondisi dan kualitas dari ginjal untuk transplantasi. Uji coba jarak terjauh adalah 4,8km dengan kecepatan 67,6km per jam. Menurut Scalea uji coba ini sukses, ginjal sampai di lokasi tujuan dnegan kondisi baik.Dia menemukan beberapa tantangan yang mengancam kualitas organ tubuh yang dibawa, yakni suhu dingin dari udara serta suhu panas dari motor mesin drone dan getaran selama penerbangan.Msekipun begitu, Scalea yakin bahwa ke depannya uji coba dan penelitian ini menemukan titik terang. Drone juga bisa digunakan untuk mengangkut beragam kebutuhan penting termasuk medis.(MMI)